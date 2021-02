Championnat d’Europe : Volkswagen livre les premiers véhicules à l’UEFA

Les préparatifs de cette grande compétition de football sont en cours depuis de nombreux mois sur les 12 sites de l’UEFA EURO 2020TM dont la tenue a été repoussée à l’été prochain. Partenaire de mobilité officiel du Championnat d’Europe, Volkswagen vient de mettre les premiers véhicules fonctionnels à la disposition des comités d’organisation locaux. Que ce soit à Rome, Munich ou Copenhague, sur presque tous les sites, les employés se déplaceront dorénavant au volant de deux Tiguan et d’une Caravelle de Volkswagen Véhicules Utilitaires. Le logo du tournoi de l’UEFA et le logo Volkswagen ont été apposés de chaque côté des véhicules, accompagnés de la mention « Official Mobility Partner ».

La flotte Volkswagen sera progressivement étoffée sur les différents sites d’ici le 11 juin, date du début du tournoi. Parmi les centaines de véhicules fonctionnels mis à disposition en Europe figureront de nombreux modèles ID.3 et ID.4 100% électriques. Volkswagen souhaite utiliser la plateforme du Championnat d’Europe pour mettre en avant le thème de l’électro-mobilité. « Nous espérons que la situation du coronavirus s’améliorera dans les semaines et dans les mois à venir et que le tournoi pourra avoir lieu en juin et juillet comme prévu, indique Stephan Franssen, Responsable du partenariat avec l’UEFA au département Marketing de Volkswagen. Néanmoins, nous nous préparons bien sûr à d’éventuels scénarios alternatifs comme, par exemple, un tournoi sans spectateurs dans les stades. »