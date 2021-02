RECYC’LAIT – ÉDITION 2021

En 2021, Lactel renforce son engagement autour du recyclage avec la mise en place d’un dispositif inédit pour la 2e édition de son opération Recyc’lait.

De mars à juillet, de Paris à Bordeaux en passant par Lille, la marque reprend la route pour partir à la rencontre des Français et les sensibiliser au recyclage.

En plus de les encourager à venir déposer leurs bouteilles de lait vides dans ses collecteurs itinérants, Lactel leur proposera de visualiser concrètement leur seconde vie. Pour cela, la marque a fait le choix de s’associer à la start-up Plast’if, qui a développé une machine innovante capable de recycler et de transformer les bouteilles collectées en nouveaux objets utiles, grâce à l’impression 3D.

Ces objets seront ensuite offerts à l’association Les Blouses Roses, reconnue pour son engagement social et dont les bénévoles apportent de la joie et de la distraction aux enfants dans les hôpitaux, ainsi qu’aux personnes âgées. Une action solidaire et citoyenne qui accompagne idéalement l’anniversaire des 30 ans de la bouteille de lait Lactel, 100 % recyclable !