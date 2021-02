+ 30 % de volume d’affaires en 2020 pour Stellium, à contre-courant d’une année de décollecte générale

Intérêt grandissant pour l’épargne de la part des clients de Stellium…

Avec un volume global de 629 millions d’euros, le groupe Stellium (Stellium Placement, Stellium Financement et Stellium Immobilier au service de son réseau de consultants patrimoniaux) affiche, pour 2020, une progression de 30 % de son volume d’affaires. Une gageure dans le contexte que l’on connaît.

« Cette croissance de notre volume d’affaires intervient sur toutes les classes d’actifs, note Philippe Lauzeral, Directeur Général Délégué de Stellium.

+ 14 % dans le domaine de l’investissement locatif où nous dénombrons 1.105 actes pour un volume d’affaires de 228 millions d’euros. Dans un marché pourtant en net repli, les activités de Stellium se sont développées en s’appuyant notamment sur la relation de confiance établie avec près d’une centaine de partenaires promoteurs depuis plus de 25 ans.

+ 66 % en assurance-vie soit 192 millions d'euros dans un marché pourtant en net repli de 20% en collecte brute selon les chiffres publiés par le FFA. Notre encours sous gestion porté par cette collecte progresse de 17% pour s'établir à 1,150 Md €

+ 23 % en SCPI avec une collecte de 142 millions d'euros sur un marché en forte baisse (-26% sur les 3 premiers trimestres). Fort d'un réseau de 320 CIF et de 900 Agents Liés, Stellium a su renforcer ses convictions sur cette classe d'actifs.

+ 157 % en PER . La retraite est le 4 e pilier du développement de Stellium avec une collecte 2020, sur ce segment, à 27 millions d'euros. Ce virage stratégique pris par le groupe est réussi. C'est un réel relai de croissance sur lequel asseoir notre développement.

À noter enfin que Stellium Financement, lancé en 2019 et chargé d'apporter des solutions de financement au réseau de consultants Stellium pour leurs ventes en investissement locatif et en SCPI, clôture sa première année avec une part de marché de 30 % »

… qui ont bien conscience que la protection de la famille et la préparation de leur retraite sont aujourd’hui plus que jamais importantes !

L’année traumatisante que nous venons de vivre a rebattu les cartes en termes d’épargne et d’investissement pour les particuliers mettant l’accent plus que jamais sur la nécessité sécuriser sa famille et de préparer sa retraite. Les conditions sanitaires ont aussi totalement modifié la relation client contraignant investisseur comme consultants patrimoniaux à privilégier la relation à distance. Fin 2019, Stellium avait engagé un vaste chantier de digitalisation de l’ensemble de ses processus. Le contexte n’a fait qu’accélérer cette transformation pour permettre aux consultants d’accompagner leurs clients et de faire de la pédagogie sur ces marchés soumis à très forte volatilité.

« Dans un contexte d’incertitude sur fond de crise sanitaire et de crise économique nous voyons l’avenir en confiance. Plus que jamais c’est dans cet environnement qu’il convient de s’appuyer sur de réels professionnels du patrimoine pour trouver les opportunités aussi bien sur les marchés financiers que dans l’immobilier. La pédagogie de nos investisseurs doit être l’élément clé.

28 ans d’expérience dans le conseil patrimonial, une large gamme de solutions de placement et d’investissement sélectionnées avec soin, des partenaires de premier plan et un réseau de consultants au plus près de leurs clients voilà les ingrédients qui nous ont permis de surmonter la crise sanitaire de 2020 et qui sans aucun doute nous permettront de poursuivre notre fort développement en 2021. » précise Philippe Lauzeral, Directeur Général Délégué de Stellium.