SEAT va tester ses employés afin de freiner l’épidémie de COVID-19

Dans le cadre de l’engagement de SEAT en faveur de la santé de ses employés, les mesures visant à les protéger efficacement contre le COVID-19 restent une priorité pour l’entreprise en 2021. Depuis le 1er janvier, SEAT a effectué plus de 15 000 tests parmi ses collaborateurs, et a mis en place un vaste plan de dépistage rapide à grande échelle. Celui-ci comprendra des tests antigéniques deux fois par semaine sur les plus de 10 000 employés de tous les centres de travail. Ce sont ainsi 4 500 tests par jour en moyenne qui seront réalisés. Cette mesure vise à minimiser les risques d’épidémie sur le lieu de travail, et à soulager le système de santé publique qui fait face à une augmentation alarmante des cas dans la population. Dans le même temps, la souche britannique du coronavirus qui affiche un taux de contagion 56 % plus élevé selon les estimations, continue de progresser.

SEAT a été la première entreprise en Espagne à décider de tester massivement ses collaborateurs dans la première phase de la pandémie. Au total, depuis avril 2020, l’entreprise a effectué plus de 55 000 tests à ce jour, dont des tests PCR et des tests rapides. La détection des cas positifs a été très faible puisque seulement 0,6 % des résultats se sont montrés positifs en avril, 1 % en septembre et 0,7 % en janvier. Des chiffres largement inférieurs au chiffre moyen dans l’industrie qui est actuellement de l’ordre de 10 %.

« La santé et la sécurité de nos employés est et sera toujours une priorité chez SEAT » a déclaré Xavier Ros, Vice-Président exécutif en charge des Ressources Humaines de SEAT. « À cet égard, nous avons démontré notre engagement au plus fort de la crise sanitaire, et nous avons mis en œuvre des mesures qui se sont avérées efficaces pour contrôler la propagation du virus. C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de continuer à privilégier la prévention, en respectant strictement les gestes barrière recommandés (port du masque, distanciation et hygiène des mains), mais aussi en effectuant des tests à grande échelle. Nous pourrons ainsi protéger tous ceux qui font partie de l’entreprise et du Groupe Volkswagen en Espagne ».

Un plan de vaccination en trois étapes

Avec l’arrivée des vaccins contre le COVID-19 en Espagne, SEAT élabore un plan de vaccination de ses employés, au fur et à mesure de l’augmentation de la disponibilité des doses. Et toujours en coordination avec le département de la santé du gouvernement catalan. L’entreprise a fait part aux autorités de sa volonté de collaborer de différentes manières au plan de vaccination de la population, et ainsi de contribuer à soulager la charge qui pèse sur le système de santé public.

Au travers de cette proposition, et comme elle l’a déjà fait lors de la première vague, l’entreprise démontre une fois de plus son engagement envers la société, et dans la lutte contre la pandémie. En avril dernier, SEAT a fabriqué plus de 600 respirateurs artificiels en un temps record, en utilisant des pièces provenant de moteurs d’essuie-glace de la SEAT Leon. Ceux-ci ont été envoyés dans les hôpitaux de tout le pays, à une période où les unités de soins intensifs étaient surchargées. SEAT s’est également mobilisée pour fabriquer des masques chirurgicaux en collaboration avec d’autres entreprises. Pour ce faire, des filtres de l’atelier de peinture de l’usine de Martorell ont été utilisés. Enfin, l’entreprise a fait don de 142 000 euros au projet #YoMeCorono contre le COVID-19.

Par ailleurs, en ce qui concerne les employés eux-mêmes, SEAT a élaboré un plan de vaccination en trois étapes. Ce dernier devrait être mis en œuvre à mesure que le nombre de vaccins disponibles augmente, et sans interférer avec les plans d’approvisionnement des autorités. Au cours de la première phase, l’entreprise prévoit de vacciner l’ensemble de son personnel de santé, soit plus de 50 personnes. Dans un deuxième temps, et toujours avec la collaboration des autorités sanitaires, SEAT espère pouvoir vacciner tout le personnel à risque et qui est le plus exposé au virus. Viendra ensuite une phase de vaccination à plus grande échelle.

Dans le même temps, et dans le cadre du SEAT Healthy Company Scientific Committee, dont le Dr Bonaventura Clotet est membre honoraire et conseiller scientifique depuis cinq ans, SEAT offrira à ses employés la possibilité de participer volontairement à la troisième phase de tests de vaccins développés contre le COVID-19.

De nouveaux centres médicaux en 2020

Face à la pandémie et bien que l’entreprise ait concentré ses efforts sur la protection de ses employés contre le coronavirus, l’expansion des services de santé qui sont proposés aux collaborateurs et aux employés du Groupe Volkswagen en Espagne, n’a pas été négligée pour autant.

Cette année, SEAT ouvre un nouveau centre médical au sein de CASA SEAT, son nouveau lieu de rencontre situé en plein cœur de Barcelone. Ces installations disposent désormais d’un service médical permanent pour prendre soin des collaborateurs, des visiteurs, des exposants et des employés d’autres sociétés du Groupe Volkswagen qui sont basées dans la ville.

De plus, toujours en 2020, SEAT et Volkswagen Financial Services ont lancé CARS Madrid, le deuxième centre de santé SEAT CARS Health Care and Rehabilitation Centre. Celui-ci permet aux 1 350 employés du Groupe Volkswagen à Madrid de bénéficier de soins et de services de prévention. Situé au siège social de la société financière à Alcobendas, ce nouveau centre médical de pointe offre des services de santé dans les domaines de la médecine du travail, des consultations médicales, un suivi de la santé ainsi que des bilans médicaux. Enfin, des services de physiothérapie et de rééducation seront également proposés dès cette année.