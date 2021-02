CrocosGoDigital lève 1,4 M€ pour accélérer la détection automatisée des troubles cognitifs chez l’enfant

CrocosGoDigital™ – leader français de la détection automatisée des troubles cognitifs et de la stimulation digitale cognitive chez l’enfant, clôture aujourd’hui une nouvelle levée de fonds de 1,4M€. L’entreprise a obtenu ces fonds auprès de Région Sud Investissement, conseillé par Turenne Groupe, de Caap Création, filiale du Crédit Agricole Alpes-Provence, de makesense Seed I, de Provence Angels et du fonds OGH, ainsi qu’auprès de business angels, nouveaux et historiques, et de Synergie Family, spécialisée dans l’innovation éducative et inclusive, créateur de l’Epopée, premier hub Ed-Tech en France.

Avec cette levée de fonds, CrocoGoDigital amorce l’accélération de ses activités de R&D, la consolidation de son portefeuille de propriété intellectuelle, et le dépôt de son application de marquage CE Dispositif Médical pour deux produits.

Grâce aux fonds, la société va accroître ses déploiements en France auprès de deux sources de partenaires : les écoles et les centres, et les neurospécialistes. CrocoGoDigital prévoit de dépasser les 100 écoles partenaires d’ici la fin d’année, et de multiplier les partenariats avec les neurospécialistes. Par ailleurs, les premiers tests à l’international sont attendus en 2021.

Un problème de santé publique

CrocoGoDigital répond à une urgence de santé publique : 20-25% des enfants ont aujourd’hui des dysfonctionnements cognitifs (Troubles de Attention (TDAH), troubles ‘DYS’, et troubles du spectre autistique (TSA))*. Le manque de sensibilisation du public, de détection systématique et la pénurie de professionnels de santé engendrent des délais de diagnostics très longs et par conséquent beaucoup de souffrance, de temps et de coûts pour les enfants, parents, et difficultés avec les enseignants dès la grande section de maternelle qui se poursuit sur l’ensemble du cycle scolaire.

Une solution disruptive de détection automatisée et de remédiation digitale des troubles cognitifs chez l‘enfant – reconnue par les professionnels

En combinant neurosciences et Intelligence Artificielle, CrocoGoDigital propose une méthode inédite en trois phases. Des ateliers de stimulations cognitives sont développés par leurs neurospécialistes et pédagogues, sur la base de programmation de robots et de drones. Plusieurs moteurs d’Intelligence artificielle permettront de détecter de manière automatisée l’ensemble des symptômes des troubles neuro-développementaux, puis d’y remédier en utilisant la motivation forte et naturelle des enfants pour les nouvelles technologies digitales. Après deux premiers tours de table (1M€ total), la société a adressé l’ensemble des barrières technologiques dans la réalisation de sa première preuve de concept, permettant de différencier les enfants TDAH et non-TDAH en moins de 20 mn !

Avec des premiers niveaux de stimulations et de détection, plus de 5000 enfants ont profité des ateliers CrocoGoDigital, à travers 35 écoles partenaires à ce jour, ainsi que plusieurs neurospécialistes (orthophonistes, psychologues-neuropsychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes et médecins pédopsychiatres, …).

Vers une accélération de la R&D

CrocoGoDigital entend réaliser cette année des avancées majeures dans ce domaine grâce à ses équipes multidisciplinaires et ses technologies avancées, en étroite collaboration avec ses chercheurs, neurospécialistes « Crocos » et ses partenaires spécialisés, le Laboratoire de Psychologie Cognitive de l’Université Aix-Marseille, le laboratoire RETINES de l’Université de Nice, et les sociétés LudoTic et Euranova.

« De nombreuses études scientifiques ont montré la pertinence de notre approche et de nos technologies IA – on sait maintenant que c’est possible ! – mais il nous faut encore avancer pour quantifier symptôme par symptôme, pour obtenir une vision à 360° du fonctionnement de l’enfant et donc des éventuels troubles. Il s’agit là d’une énorme matrice à mettre en place qui devrait encore demander une à deux années de recherche pour finaliser nos solutions disruptives sur l’ensemble des symptômes», déclare Vincent Berge, le PDG de CrocoGoDigital.

« Nous sommes ravis de participer à un projet ambitieux qui devrait révolutionner le problème de santé publique sur la détection des dysfonctionnements cognitifs chez les enfants, le plus tôt possible, très facilement, et le moins cher possible, tout en travaillant en parfaite complémentarité avec les Neurospécialistes. », ajoute le Directeur Général de Région Sud Investissement Pierre Joubert.

« Nous sommes très fières d’avoir investi dans le projet Crocos qui a un impact social très prometteur, en changeant les courbes d’apprentissages de millions d’enfants, en ville et à la campagne, ou encore dans les quartiers sensibles, par l’usage des technologies de stimulations cognitives et d’informatique. Nous sommes heureuses de pouvoir contribuer aux dernières avancées des neurosciences et de l’Intelligence Artificielle au service des enfants en dysfonctionnement et de leurs parents. » souligne Alizée Lozac’hmeur, associée chez makesenseSeed I.

« Cette levée de fonds conforte nos ambitions de devenir leader de la détection automatisée et à 360° des troubles cognitifs et d’y remédier. Elle va nous permettre de renforcer notre R&D, d’amener les neurosciences dans les écoles primaires et les collèges, et de doubler nos équipes commerciales. Nous devrions impacter directement les trajectoires d’apprentissage de plus de 20 000 enfants en 2021, dont plus de 1 000 enfants en dysfonctionnement cognitif dans les quartiers difficiles et déserts médicaux », conclut Vincent Berge.

* Les « DYS » ou troubles Dys désignent l’ensemble des troubles d’apprentissage / cognitifs, dont le nom débute souvent par le préfixe « dys » : dyscalculie, dyschromie, dysgraphie, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, mais aussi les troubles d’attention …

Le TDAH ou Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité est défini par l’association, selon des modalités variables, d’un déficit attentionnel, d’une hyperactivité motrice et d’une impulsivité. Il apparaît pendant l’enfance.