DIX ANS DU CROSSOVER JUKE : NISSAN DONNE CARTE BLANCHE A DIX PHOTOGRAPHES

Alors que le Nissan JUKE, le plus turbulent des crossovers urbains, vient de fêter ses 10 ans, Nissan célèbre cet anniversaire en soumettant en France dix photographes à un véritable challenge dont le JUKE sera la vedette. Dix photographes, chacun spécialisé dans un domaine, illustreront le design unique du crossover Nissan au travers de leur sensibilité artistique.

Il y a dix ans, le Nissan JUKE initiait le segment des crossovers urbains. Et le succès ne s’est jamais démenti, grâce à son design dynamique qui reste la première raison d’achat, à sa personnalité unique, et à l’accent mis par Nissan sur son plaisir de conduire. Le Nissan JUKE en dix années d’existence, c’est plus d’un million et demi d’unités vendues dans le monde, dont 150 000 en France.

La seconde génération du Nissan JUKE, dévoilée en septembre 2019, vient de franchir le cap des 10 000 immatriculations dans l’Hexagone. Avec son design si caractéristique, il était impossible de célébrer ces dix dernières années en catimini. C’est pourquoi, Nissan a décidé de laisser s’exprimer une dizaine de photographes autour du JUKE.

Provenant tous d’univers différents, Nissan a d’abord demandé à ces photographes d’immortaliser le plus turbulent des crossovers urbains dans leur univers de prédilection. On retrouvera donc le Nissan JUKE associé tour à tour, à l’architecture, à la mode, à la nature, au sport et bien d’autres environnements. Ces univers variés deviennent l’occasion de découvrir ou redécouvrir le Nissan JUKE et sa forte personnalité.

Par ailleurs, le design étant la première raison d’achat des clients du Nissan JUKE, ces mêmes photographes auront la possibilité de mettre en avant le style unique du Nissan JUKE sans thème imposé, avec une totale carte blanche.

Rendez-vous début février pour découvrir le Nissan JUKE vu par les 10 photographes.