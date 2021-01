Les Trophées de l’argus 2021 : l’ID.3 élue « Voiture Electrique de l’Année »

Les Trophées de l’argus, décernés par un jury indépendant composé de 18 experts, journalistes et spécialistes du référentiel et de la valorisation, récompensent chaque année les meilleurs véhicules commercialisés en France à travers 10 catégories. Lors de cette 28ème édition des Trophées de l’argus distinguant les véhicules lancés en 2020, l’ID.3 a remporté le Trophée dans la catégorie « Voiture Electrique de l’Année 2021 ».

Dans une catégorie regroupant un total de 9 véhicules en compétition, l’ID.3 a confirmé ses qualités mais également son lancement réussi sur le marché français et européen. La nouvelle plateforme dédiée lui confère notamment un design spécifique, un espace intérieur exceptionnel et un comportement dynamique optimal.

Avec près de 4 200 immatriculations en 2020, soit la 6ème voiture électrique la plus vendue en seulement 3 mois (la marque Volkswagen se plaçant à la 3ème place des ventes de véhicules électriques en 2020), l’ID.3 démocratise la mobilité électrique en la rendant accessible au plus grand nombre.

Disponible à partir de 26 890 euros (bonus déduit) ou 159€/mois, l’ID.3 est ainsi proposée avec trois autonomies de batteries (45, 58 et 77 kW), allant de 350 à 542 km en WLTP, et est en mesure de répondre à tous les besoins et attentes des clients vers une mobilité électrique.

Premier véhicule Volkswagen produit avec un bilan carbone neutre, l’ID.3 concrétise dès à présent l’engagement de la marque en faveur de l’Accord de Paris sur le climat. Autour de sa stratégie « Way to Zero », la marque a pour objectif un bilan carbone neutre à horizon 2050. De plus, grâce au partenariat engagé entre Volkswagen Group France et EDF, les clients Volkswagen peuvent souscrire à l’offre « Vert Electrique Régional » permettant ainsi un bilan neutre en carbone lors de l’usage de leur ID.3.