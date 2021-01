Après 10 mois d’arrêt, enfin un concert avec du public en France !

INNOVA MEDICAL GROUP, le leader mondial des tests antigéniques, a conçu une expérimentation pour accueillir du public lors de la cérémonie des Victoires de la Musique le 12 février prochain

Une initiative en soutien à tout un secteur pour la réouverture des salles de spectacles

Alors que les secteurs culturel et événementiel sont à l’arrêt depuis quasiment 1 an, INNOVA MEDICAL GROUP, laboratoire californien leader dans la production de tests antigéniques, travaille sur une expérimentation scientifique avec PH Expertise afin de mesurer la propagation du virus SARS-COV2 dans le cadre d’un événement culturel en milieu fermé.

En s’appuyant sur les expériences de Barcelone et de Leipzig, cette nouvelle initiative veut aller plus loin en menant l’expérimentation sur une jauge 2,5 fois supérieure à l’expérience espagnole : accueillir un public de 1300 personnes lors d’un événement culturel. Ce serait la première expérimentation en France pour la réouverture des salles de culture.

Pour que l’initiative soit la plus sectorielle possible, INNOVA MEDICAL GROUP s’est rapproché des Victoires de la Musique pour que l’expérimentation puisse avoir lieu lors de l’édition 2021 à la Seine Musicale. Les Victoires demeurent en effet le principal événement du secteur de la musique en France, regroupant les producteurs et les labels, les tourneurs et producteurs de spectacles, les salles et naturellement les artistes… Une association particulièrement pertinente puisque les Victoires de la Musique 2021 se sont données pour thème le soutien au Live, ainsi qu’un parrain emblématique en la personne de Jean-Louis Aubert.

Cette initiative se ferait dans le cadre d’une émission de télévision retransmise sur France TV, en présence de public et non pas d’un concert.

Cette initiative, 100% privée, est soutenue par tout le secteur de la musique et du spectacle. Un dossier complet a été présenté aux autorités le 28 janvier pour obtenir la possibilité de mener à bien cette expérimentation.

Jean-Yves de Linares, Directeur Général de l’Association des Victoires de la Musique, a, en parallèle, déposé une demande auprès de la Préfecture pour avoir l’autorisation de recevoir du public lors de l’édition 2021 des Victoires : « Évidemment, c‘est un signe fort que nous voulons envoyer : il serait enfin possible aux artistes deretrouver la scène, et surtout leurs fans, sous un protocole sanitaire strict qui engage tout le monde : lesorganisateurs, les salles, et évidemment le public. Et si tout le monde joue le jeu, nous pourrions enfin voir le bout de cette période terrible pour toute notre industrie».

Un protocole sanitaire strict qui nous assure de risques sanitaires minimes voire nuls

Conçu en partenariat avec PH Expertise, cabinet spécialiste de santé publique créé par le Dr Martin Blachier, le protocole imposera un test antigénique à l’entrée du spectacle, seules les personnes négatives ayant alors le droit d’assister à l’événement. Un questionnaire envoyé par SMS à tous les participants à J+2 puis un second test à J+5 pour mesurer les contaminations complètent le protocole. Les données, anonymes seront collectées et traitées par PH expertise, qui rendra les résultats de l’expérimentation le 22 février lors d’une conférence de presse dédiée. Une publication scientifique dans la presse médicale internationale complétera le dispositif. « Sans aller jusqu‘à l‘utilisation du terme de Passeport Santé qui fait débat aujourd‘hui dans le pays, nous pensons que la généralisation de tests rapides et fiables est une condition au retour à la vie normale, explique le Dr Martin Blachier. Déployer largement des capacités de tests pour accéder à des concerts et des spectacles, c‘est la condition pour que ceux-ci reprennent. Et demain, il en sera probablement de même pour toutes les activités accueillant du public, telles que les festivals ou les manifestations sportives. »

INNOVA MEDICAL GROUP, leader mondial des tests antigéniques

Cette expérimentation s’appuie sur la fiabilité des tests antigéniques INNOVA, reconnus parmi les plus fiables du marché (98% de sensibilité) et déjà déployés à plus de 200 millions d’unités dans le monde, notamment au Royaume Uni lors de l’expérimentation de massive testingMoonshot de Liverpool en novembre dernier. A cette occasion, 25% de la population de la ville anglaise ont été testés, et les tests INNOVA se sont imposés comme les plus fiables, notamment en identifiant des profils asymptomatiques. A noter que les tests du laboratoire californien figurent en tête de liste des tests recommander par l’Ambassade de France au Royaume Uni pour les Français désireux de revenir sur le territoire national.

Cette initiative au service du secteur de la musique est « l’opportunité pour nous de prendre pied en Europe continentale, qui représente naturellement un marché stratégique » explique Xavier Guérin, Vice-Président de INNOVA MEDICAL GROUP. « Avec une capacité de production journalière de 9 millions de tests et une chaine logistique nous permettant de livrer tous les jours plusieurs millions de tests partout dans le monde, nous avons la capacité de traiter directement avec les états, mais aussi les régions (la Californie vient de commander à INNOVA plus d’1 milliard de tests), mais encore les entreprises et organisations, sans oublier les réseaux de santé classiques : pharmacies, hôpitaux, centres de soins, médecins de ville. Enfin, une usine est en train de sortir de terre en Irlande, qui portera notre capacité de production à 25 millions de tests/jour et nous ambitionnons de pouvoir rayonner sur toute l’Europe Continentale à partir d’un siège européen basé à Paris.

PH Expertise

Cabinet expert dans la conduite d’études de réduction des risques en santé publique depuis 10 ans, expert de la Covid19, à l’origine de plusieurs publications scientifiques internationales notamment dans la revue internationale Nature Medicine. Dans le cadre de l’épidémie de la Covid19, PH Expertise collabore avec des experts réanimateurs et infectiologues depuis le début de la crise en France et aux Etats-Unis.