BMW Motorrad étend sa coopération au sein du Connected Motorcycle Consortium (CMC)

Depuis des décennies, BMW Motorrad est à l’avant-garde de l’amélioration de la sécurité à moto. L’ABS, le Dynamic Traction Control (DTC) ou l’Active Cruise Control (ACC) avec régulation de la distance par radar ne sont que quelques exemples de la capacité d’innovation de BMW Motorrad en matière de sécurité. Ce sujet est au centre des préoccupations du Connected Motorcycle Consortium (CMC), un consortium multi-constructeurs pour la sécurité des deux roues fondé en 2016. En tant que membre fondateur du CMC, BMW Motorrad continuera à travailler avec d’autres marques de renom pour accroître encore la sécurité du motard et rendre le plaisir de conduire sur deux roues encore plus sûr et plus attrayant.

La CMC continue ses recherches en faveur de la sécurité.

Les constructeurs de motos du CMC ont signé un accord en décembre 2020 pour poursuivre la coopération à partir de 2021 afin de renforcer la sécurité des motos et de garantir qu’elles conservent leur rôle dans la mobilité future. BMW Motorrad, Honda Motor Co, Ltd, KTM AG, Yamaha Motor Co. Ltd, Suzuki Motor Corporation et Triumph Design Ltd. ont exprimé leur intention de soutenir l’activité commune dans le cadre du CMC « Next ».

L’approche est élargie et le travail comprendra l’étude de la reconnaissance des motos par les systèmes ADAS (Advanced Driver Assistance System). Cette approche « système » vise à créer des synergies entre les systèmes de capteurs embarqués et la connectivité.

Les membres du CMC considèrent la sécurité comme un objectif pour l’industrie et sont en faveur d’une stratégie visant à améliorer la sécurité des motards.

La rédaction des « Basic Specification » comme jalon.

Depuis sa création en 2016, le CMC a travaillé sur un document de référence pour les systèmes de connectivité V2X* spécifiques aux deux roues. Le CMC a lancé sa « Basic Specification » le 11 décembre 2020, première étape pour décrire la fonction des systèmes V2X pour les deux roues. Prochaine étape : définir en détail d’autres exigences fonctionnelles essentielles à standardiser.

Les documents CMC-BS peuvent être téléchargés sur le site web du CMC : https://www.cmc-info.net.

Le CMC « Next » renforce la coopération avec l’industrie automobile et d’autres industries connexes.

Après 2020, une autre étape cruciale pour le CMC « Next » est la coopération avec l’industrie automobile et les autres constructeurs de véhicules, puisque les deux roues doivent communiquer de manière standardisée. Les voitures modernes sont de plus en plus souvent équipées de systèmes de capteurs embarqués (radar, caméra, etc.) et de systèmes d’aide à la conduite. Ces systèmes de véhicules doivent inclure des exigences relatives aux deux roues afin d’améliorer leurs effets sur la sécurité en cas de trafic mixte avec des motos ou scooters.

Le CMC estime que des scénarios et des tests adaptés aux deux roues/voitures doivent être développés et standardisés.

La nouvelle organisation a commencé ses activités en janvier 2021. Les six constructeurs de motos encouragent les autres fabricants de motos, les fournisseurs, les constructeurs automobiles et les autres organisations connexes à se joindre à la coopération pour poursuivre le déploiement de nouveaux éléments pour la sécurité des deux roues.

En tant que constructeur de motos et de voitures, BMW Group s’intéresse doublement aux sujets traités par le CMC « Next » et voit des possibilités particulières de synergie dans ce double rôle, notamment dans le domaine de la technologie des capteurs embarqués. BMW Motorrad prévoit d’utiliser les fonctions d’assistance au conducteur pour améliorer la sécurité des motos et, dans le cadre du CMC « Next », de veiller à ce que les systèmes V2X ainsi que les systèmes de capteurs embarqués des motos et des voitures fonctionnent main dans la main et ne soient pas utilisés comme des systèmes autonomes.

* En termes de technologie de communication sans fil, V2X signifie « Vehicle-to-Everything », y compris « Vehicle-to-Vehicle » et « Vehicle-to-Infrastructure ».

*Le terme « motorcycle » dans ce texte couvre tous les types de deux-roues motorisés (PTW – Powered Two Wheelers).