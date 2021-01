Le groupement Les Promoteurs du Grand Paris/Leev/Sodès/Groupe Arcade VYV/Groupe Valophis a signé la promesse de vente et la charte EcoQuartier permettant le lancement du projet de la ZAC de la Remise, 500 logements, commerces et services

Le groupement constitué des Promoteurs du Grand Paris (représenté dans cette consultation par MDH Promotion, Paris-Ouest Promotion et Pierre Etoile), associé à Leev (spécialiste de la construction d’immeubles éco-responsables en structure bois), avec l’appui de Sodès et des bailleurs sociaux Groupe Arcade et Groupe Valophis, a annoncé la signature de la promesse de vente du nouvel écoquartier de la ZAC de la Remise à Voisins-le-Bretonneux et la signature de la charte EcoQuartier.

Cette signature avec la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) et la Municipalité de Voisins-le-Bretonneux marque ainsi le coup d’envoi, sur quatre ans, de la réalisation de ce nouveau quartier répondant à des enjeux ambitieux d’innovation environnementale et sociale, et d’animation urbaine.

Doté d’une grande qualité d’usages, cet écoquartier, nommé « Le Parc du Lac », s’inscrit dans la démarche ADDOU, une Approche Développement Durable des Opérations d’Urbanisme qui intègre les principes fondateurs du développement durable.

Ainsi, à horizon 2024, cette ZAC comptera 265 logements en accession, dont 30 logements en habitat participatif, 180 logements sociaux, 55 logements en prêt social location-accession (PSLA ou BRS) et 30 logements locatifs intermédiaires (LLI). L’opérateur commercial Sodès réalisera quant à lui les 1700 m² de commerces de proximité.

L’architecte coordinateur est le cabinet VEI – Vous Etes Ici Architectes et l’architecte paysagiste est l’agence HYL. Le lancement commercial est prévu au printemps 2021 avec l’installation prochaine d’une maison des projets sur le site. Avec la signature de la vente des fonciers d’une superficie d’environ 10 ha, l’écoquartier Parc du Lac, franchit une nouvelle étape de la transformation de la ville de Voisins-le-Bretonneux.

« Nous avons voulu que ce quartier soit en harmonie avec son environnement boisé, en proposant un bâti traditionnel pour une ambiance village, une offre diversifiée adaptée à toutes les classes d’âge et un cadre de vie respectueux de la santé de ses occupants. Dans la période de crise et d’incertitude que nous vivons, ces enjeux répondent concrètement et efficacement aux attentes des franciliens.Sa programmation mixte, portée vers les nouveaux usages, est aussi parfaitement adaptée à la vie d’un écoquartier : habitat participatif, jardins partagés ou encore meilleure gestion de la place de la voiture. », indique Philippe Jarlot, Président des Promoteurs du Grand Paris.

Innovations proposées et nouveaux usages



Le nouvel écoquartier proposera un ensemble cohérent de services, d’innovations et d’usages :

Une plateforme d’information citoyenne sera mise en place pour présenter les différentes initiatives prévues à l’échelle du quartier et permettre aux Vicinois de suivre l’avancée du projet.

Un programme de conciergerie connectée et physique qui associera les commerçants du quartier rendra accessible des services au quotidien, pour faciliter la vie de tous les habitants, créer du lien social et dynamiser l’activité.

Une plateforme dédiée à l’habitat participatif, via Ôfildesvoisins, proposera 30 logements destinés à créer une communauté solidaire et référente au sein du quartier.

Une expertise pour replacer la santé et le bien-être des occupants au cœur du projet grâce à la méthode de management ECRAINS (Engagement à Construire Responsable pour un Air Intérieur Sain), permettant d’intégrer la santé et la qualité de l’air intérieur dans l’acte de construire. Les habitants seront également accompagnés à travers des ateliers « Bien vivre dans son logement » portant également sur la gestion et l’entretien des jardins partagés, du composteur électromécanique ou encore sur l’écomobilité.

Le développement de l’agriculture locale et participative à travers la création de 4 espaces aménagés en jardins potagers et vergers représentant environ 1100 m² et permettant de créer un espace d’activité, de convivialité et d’échanges entre voisins. Ces jardins compléteront les deux zones de jardins partagés que projette de réaliser la collectivité au sein du parc. Le quartier sera en outre équipé d’un composteur électromécanique pour les déchets organiques et alimentaires capable de composter 1 tonne de biodéchets divers par semaine. L’association Upcycle et Espace, qui animera les jardins partagés, gérera également la collecte des biodéchets auprès de ces gisements et lancera un programme de sensibilisation et d’animation à l’attention des habitants.

De par sa taille critique et une maîtrise d’ouvrage pilotée par un groupement unique, « Le Parc du Lac » encourage l’innovation et les services, et permet des économies d’échelles ainsi qu’une cohérence architecturale et urbanistique à l’échelle du quartier.

De hautes performances environnementales recherchées



La ZAC de la Remise œuvre à la promotion d’un écoquartier exemplaire à travers différents engagements :