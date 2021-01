Les joueurs du FC Barcelone s’immergent dans l’univers de CUPRA et personnalisent leurs propres modèles

Les joueurs du FC Barcelone se sont immergés dans l’univers de CUPRA. Le partenaire officiel du club en matière d’automobile et de mobilité a organisé un événement au centre de formation Ciutat Esportiva Joan Gamper. Celui-ci a réuni 19 footballeurs du Barça qui ont eu l’occasion de découvrir l’univers de la marque, le design contemporain de ses modèles et de personnaliser leur voiture idéale à l’aide d’outils numériques. Un évènement qui d’ailleurs n’est pas sans rappeler ceux de l’industrie de la mode.

Les capitaines Gérard Piqué et Sergio Busquets, les nouvelles recrues Sergiño Dest et Miralem Pjanic, le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong et l’ambassadeur mondial de CUPRA Marc ter Stegen, comptent parmi les joueurs qui ont visité l’espace aménagé par la marque dans le centre d’entraînement du club. CUPRA a présenté l’intégralité de sa gamme de véhicules, avec la CUPRA Formentor, le premier modèle conçu et développé exclusivement pour la marque, les deux nouvelles versions 5 portes et Sportstourer de la CUPRA Leon, ainsi que la CUPRA Ateca.

« CUPRA et le FC Barcelone partagent une vision commune, celle d’inspirer le monde depuis Barcelone avec un style accrocheur et un esprit sportif de haut niveau. Notre partenariat mondial vise à créer des expériences émotionnelles pour notre communauté. Il est donc essentiel que les joueurs se sentent concernés par cet objectif et qu’ils soient en phase avec les valeurs de la marque. Avec cette activité, nous avons recréé l’expérience que nos clients vivent lorsqu’ils visitent l’un de nos Garages CUPRA à travers le monde, en alliant l’expérience numérique au contact humain grâce à l’attention des CUPRA Masters » a expliqué Antonino Labate, Directeur de la Stratégie, du Développement Commercial et des Opérations de CUPRA.

Une approche contemporaine

Les joueurs ont pu personnaliser leurs propres versions des différents modèles étape par étape de manière interactive dans l’espace créé par CUPRA. Pour ce faire, ils ont utilisé les outils numériques que la marque met à disposition dans son réseau de plus de 500 points de vente spécialisés à travers le monde entier, et avec les conseils des experts de la marque, les CUPRA Masters.

Outre la présentation de sa gamme de quatre véhicules au sein des installations du FC Barcelone, CUPRA a dévoilé aux joueurs du Barça sa vision de la sportivité électrifiée en exposant le concept car 100% électrique de la CUPRA Tavascan. La marque a également expliqué son ADN issu du monde de la compétition avec la CUPRA e-Racer, la première voiture de tourisme 100 % électrique au monde, et la CUPRA Leon Competición.

Marc ter Stegen, ambassadeur mondial de CUPRA et gardien de but du FC Barcelone a déclaré : « Je suis très heureux que mes coéquipiers aient eu l’occasion de découvrir l’univers de CUPRA, et de personnaliser leur modèle idéal. Plusieurs joueurs m’avaient demandé quelles étaient les caractéristiques de chaque véhicule, mais à présent ils ont pu les découvrir par eux même. J’ai décidé de garder ma CUPRA Formentor mais cette fois avec la nouvelle version hybride rechargeable de 245 ch. Je pourrai ainsi continuer de profiter d’une conduite sportive tout en minimisant l’impact du véhicule sur l’environnement. J’ai maintenant hâte de voir mes coéquipiers au volant de leurs nouveaux modèles CUPRA dans les environs de Barcelone ».

La gamme CUPRA

Les joueurs du FC Barcelone ont pu faire leur choix parmi les quatre véhicules de CUPRA. Certains comme Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Sergiño Dest ou Miralem Pjanic ont décidé de personnaliser leur CUPRA Formentor. Le modèle désigné voiture officielle du FC Barcelone, dispose d’une large gamme de sept motorisations, dont deux variantes hybrides rechargeables qui seront commercialisées au cours du premier trimestre de cette année. Ce crossover hautes performances porte le nom du célèbre cap de l’île de Majorque. Il allie un design extérieur contemporain décliné dans une palette de neuf coloris, avec un intérieur sophistiqué et des matériaux de haute qualité. La CUPRA Formentor bénéficie en outre d’un haut niveau de connectivité grâce au système CUPRA Connect. Ce dernier permet de contrôler à distance certaines fonctions du véhicule depuis un smartphone.

De plus, les joueurs du Barça ont également eu la possibilité de personnaliser les deux versions de la CUPRA Leon, le modèle le plus vendu de la marque. Déjà commercialisé en version 5 portes et Sportstourer, il s’agit du premier véhicule hybride rechargeable de CUPRA. La CUPRA Leon e-HYBRID permet de se déplacer en ville sans la moindre émission, avec une autonomie allant jusqu’à 52 km suivant le cycle WLTP (68 km suivant le cycle NEDC). Dans le même temps, sa puissance combinée de 245 ch autorise une conduite sportive. Le nouveau modèle proposera également une large gamme de motorisations essence avec trois options de 245, 300 et 310 ch. Cette dernière est uniquement disponible dans la version Sportstourer équipée de la transmission intégrale 4Drive.

Enfin, Clément Lenglet et Junior Firpo ont choisi la nouvelle CUPRA Ateca. Le premier véhicule lancé sur le marché sous la marque CUPRA bénéficie désormais d’un restylage tout en conservant ses attributs sportifs. Ce SUV de 300 ch est une proposition unique sur le marché. Depuis son lancement, la CUPRA Ateca a été le moteur de la croissance de la marque en Europe, mais aussi au delà dans des pays comme le Mexique.

Avec cette gamme, CUPRA espère réaliser un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros lorsque toutes les motorisations seront disponibles sur le marché. Ces quatre véhicules seront rejoints par la CUPRA el-Born. Avec sa sportivité émotionnelle, le premier véhicule 100 % électrique de la marque sera amené à transformer la perception dynamique des véhicules électriques.