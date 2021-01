GSE livre un nouveau village d’entreprise de 4 660 m² près de Toulouse

4 660 m² divisibles, destinés à la vente

Basé sur le concept IDEA’PARK, concept développé par GSE, ce parc d’activités est pensé comme un véritable village d’entrepreneurs, offrant des espaces modulables destinés aux PME, artisans, commerçants du BtoB ainsi qu’aux professions libérales et aux investisseurs privés.

Conçu pour accueillir plusieurs sociétés dans un seul ou plusieurs bâtiment(s), IDÉA’PARK répond notamment à deux enjeux majeurs pour les dirigeants de TPE/PME : bénéficier d’un parcours immobilier évolutif en fonction de leur croissance et accéder plus facilement à la propriété grâce à un produit flexible et économique.

L’IDEA’PARK de Muret propose à la vente ou à la location, plusieurs cellules de 100 m² à 400 m², mixant locaux d’activités et bureaux sur une surface totale de 4 660 m² répartis sur 3 bâtiments. Il est bâti sur un terrain de 8 660 m².

GSE en partenariat avec Parc Eco +, ont développé ce projet conjointement ; l’implantation locale de GSE ayant joué un rôle décisif dans la conception du projet et dans sa traduction technique et financière.

Une solution sur-mesure, adaptée aux petites et moyennes entreprises

Face aux difficultés des petites et moyennes entreprises de trouver des solutions immobilières adéquates, GSE propose une solution clé en main et sur-mesure, permettant d’optimiser au mieux le foncier tout en mettant à disposition des espaces de travail flexibles, de tailles différentes sur un même site et à moindre coût.

« De par sa situation géographique et la solution personnalisée qu’il apporte, le produit a trouvé son marché comme en témoigne la commercialisation qui avance idéalement. » déclare Jérôme ROLLAND, Directeur Développement chez GSE.

Proche des TPE/PME depuis sa création, GSE a très tôt perçu la carence qui existait sur le marché de l’immobilier pour des superficies inférieures à 300 m² grâce à son réseau d’agences implantées localement. Pendant plusieurs années, GSE a ainsi déployé des villages d’entreprises sur l’ensemble du territoire français en choisissant des secteurs géographiques à fort potentiel.

GSE a permis le développement de ce projet de bout en bout en construisant une solution gagnante pour toutes les parties.