NOUVEAU NISSAN JUKE : 10 000 VENTES EN France

Fin 2020, le pionnier des crossovers urbains fêtait ses 10 ans. La mi-janvier 2021 marque la livraison en France du 10 000e Nissan JUKE de seconde génération. Dévoilé en septembre 2019, ce crossover renouvelle donc le succès de son aîné. Et le design reste pour les clients, la première raison d’achat du plus turbulent des crossovers Nissan.

A peine plus d’un an après ses premières livraisons, le succès de la deuxième génération du Nissan JUKE ne se dément pas : le cap des 10 000 exemplaires vendus en France vient d’être franchi. Le nouveau JUKE reste, comme son aîné avant lui, le deuxième best-seller de la marque nippone, dans l’Hexagone comme en Europe.

Sans surprise, de l’avis même des clients, le design reste la première raison d’achat du plus turbulent des crossovers Nissan, suivi par l’équipement technologique et le plaisir de conduite. Sur les 10 000 exemplaires vendus, la très grande majorité des clients étaient des particuliers, et optaient pour les versions les mieux dotées du Nissan JUKE.

Succès des versions les mieux équipées

D’une manière générale, les versions les mieux équipées du crossover urbain Nissan ont représenté 84% de ses ventes :

37% de Nissan JUKE N-Connecta, niveau de finition le plus vendu

23% de versions Tekna, finition haut de gamme privilégiant les technologies

25% de versions N-Design, finition haut de gamme privilégiant design & personnalisation

Pour renforcer encore la personnalité du Nissan JUKE, un quart des clients a choisi de l’équiper de jantes 19 » optionnelles. Enfin, près de 40% des clients ont choisi un Nissan JUKE avec transmission automatique double embrayage DCT7 avec palettes au volant.

Côté technologies, près d’un tiers des Nissan JUKE vendus bénéficient de la conduite assistée Nissan ProPILOT, première étape vers la conduite autonome chez Nissan. Cette technologie s’active d’un simple bouton sur le volant. Sur voie rapide, ProPILOT gère la direction, la vitesse programmée par le conducteur et la distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède; et ce jusqu’à l’arrêt dans les encombrements.

Un taux de conquête élevé, davantage de connectivité pour 2021

Fort de dix années de succès, le Nissan JUKE, toutes générations confondues, cumule plus de 150 000 ventes en France et près de 1.5 million dans le monde. Les clients du Nissan JUKE sont principalement des particuliers : en France, ils ont représenté 81% des immatriculations de cette nouvelle génération.

Le taux de conquête élevé -55%- démontre que la capacité de séduction du Nissan JUKE de seconde génération est forte. Par ailleurs près d’un tiers des clients étaient déjà possesseurs d’un ancien JUKE, et 15% d’un autre modèle Nissan.

Pionnier des crossovers urbains à son lancement, le Nissan JUKE poursuit sur la voie du succès en 2021 : si la génération actuelle est déjà le véhicule Nissan le plus connecté, cette qualité est encore renforcée depuis le début de l’année, avec la compatibilité Amazon Alexa sur les versions équipées de NissanConnect Services.