Volkswagen Véhicules Particuliers dépasse les objectifs européens de CO2 pour 2020

Les résultats préliminaires montrent que Volkswagen Véhicules Particuliers dépasse les ambitieux objectifs européens de CO 2 pour 2020 en produisant environ six millions de grammes de CO 2 en moins par rapport à ce que la loi exigeait. La flotte de véhicules particuliers neufs dans l’Union Européenne a atteint un niveau moyen d’émissions de CO 2 de 92 g/km alors que le quota légal pour la marque était de 97 g/km. Les émissions de CO 2 ont donc baissé de 22% par rapport à 2019.

« Volkswagen poursuit la transformation de l’industrie. En 2015, nous avons lancé l’offensive électrique la plus importante et la plus complète du secteur. En dépassant largement nos objectifs de CO 2 , nous avons montré que la marque est sur la bonne voie. En 2021, nous continuerons à accélérer la transformation vers l’électro-mobilité avec de nouveaux modèles », explique Ralf Brandstätter, Président du Directoire de la marque Volkswagen.



Entre 2020 et 2024, l’entreprise investira plus de 11 milliards d’euros dans l’électro-mobilité et transformera d’autres installations de production comme Emden ou Chattanooga (USA) après les usines de Zwickau et Dresde. Volkswagen prévoit également de lancer sur le marché 20 nouveaux modèles 100% électriques d’ici à 2025. « Nous voulons faire de Volkswagen la marque de mobilité durable la plus attractive. Nous nous efforcerons d’atteindre cet objectif avec notre initiative « Way to Zero » et nous continuerons à dynamiser la marque à l’avenir », poursuit Ralf Brandstätter. Cette année, Volkswagen va élargir son offre basée sur la Plateforme Modulaire Électrique (MEB) : les modèles 100% électriques ID.41, ID.4 GTX2 et ID.52 seront progressivement lancés sur les marchés internationaux.



Avec le début de l’offensive électrique, Volkswagen a déjà livré plus de véhicules électrifiés l’année dernière (212 000 unités) que jamais auparavant. La part des véhicules 100% électriques, qui atteint 134 000 unités, a triplé par rapport à l’année précédente, sachant que 56 500 de ces véhicules concernent le modèle 100% électrique ID.33. L’ID.3 a été le véhicule électrique le plus livré en Finlande, en Slovénie et en Norvège au mois de décembre. Aux Pays-Bas, cela a même été le cas pendant trois mois consécutifs. En Suède, l’ID.3 a été la voiture la plus vendue au mois de décembre 2020 en chiffres absolus, toutes motorisations confondues. Aux Pays-Bas et en Allemagne, Volkswagen Véhicules Particuliers a également réussi à se hisser à la première place des véhicules 100% électriques au cours de l’année 2020, avec une part de marché de 23,8% en Allemagne et de 23% aux Pays-Bas.



La confirmation définitive de la Commission Européenne sur les objectifs des flottes devrait suivre à une date ultérieure.





1) ID.4 – consommation d’énergie en kWh / 100 km (NEDC) : 16,9 –16,2 (cycle mixte) ; émissions de CO 2 en cycle mixte en g / km : 9 ; classe d’efficacité : A

2) Concept car

3) ID.3 – consommation d’énergie en kWh / 100 km (NEDC) : 15,4 –13,5 (cycle mixte), émissions de CO 2 en cycle mixte en g / km : 0 ; classe d’efficacité : A +