Electrique et pratique : le nouveau fourgon compact Opel Combo-e Cargo Cargo

Les petites entreprises et les professionnels qui souhaitent un véhicule zéro émission particulièrement bien adapté à la ville ne doivent manquer de considérer le nouvel Opel Combo-e Cargo. En plus d’un volume de chargement et d’une charge utile inégalés dans sa catégorie (jusqu’à 4,43 m3 et 800 kg), le fourgon compact tout-électrique du constructeur allemand peut accueillir jusqu’à quatre passagers en plus du conducteur dans sa version cabine approfondie. Selon le type de parcours et les conditions du moment, le nouveau Combo-e Cargo peut parcourir jusqu’à 275 kilomètres avec une seule charge de sa batterie lithium-ion de 50 kWh (WLTP2). Les clients peuvent recharger la batterie à 80% en 30 minutes environ sur une borne de recharge publique.

Tout comme les versions à moteur essence et diesel, lauréates du prix IVOTY 2019 (International Van of the Year), le fourgon compact zéro émission ne fait aucun compromis sur la fonctionnalité, le confort ou la sécurité. Il est doté d’une offre très fournie d’équipements et d’aides à la conduite sophistiqués, qui vont de la surveillance de la vigilance du conducteur à la reconnaissance des panneaux de signalisation, en passant par l’alerte anticollision frontale avec protection des piétons et freinage d’urgence automatique. La caméra de recul tous azimuts Surround Rear Vision est particulièrement importante pour la sécurité des autres usagers de la route, car elle permet d’éviter les accidents avec les cyclistes et les piétons lors d’un virage à droite. Deux caméras assurent la visibilité vers l’arrière et sur le côté.

Le fourgon Combo-e Cargo est donc le véhicule électrique idéal pour ceux qui recherchent une « mobilité verte », comme les petites entreprises et les indépendants. Cette qualité devient indispensable, en particulier dans les zones urbaines où les restrictions peuvent restreindre l’accès au centre-ville aux seuls véhicules zéro émissions.

« L’Opel Combo-e Cargo tout-électrique permettra aux utilisateurs de fourgons compacts de travailler dans les zones urbaines, et ils pourront le faire en transportant la charge utile la plus élevée et en remorquant le poids le plus lourd de la catégorie, » déclare Michael Lohscheller, CEO d’Opel. « Le Combo-e Cargo poursuit l’expansion de notre offre d’utilitaires légers zéro émission qui a commencé à la fin de l’année dernière avec le Vivaro-e. D’ici fin 2021 et le lancement du Movano-e, nous aurons électrifié l’ensemble de notre gamme de véhicules utilitaires légers. »

Le dernier-né de la gamme de véhicules utilitaires légers tout-électriques d’Opel est disponible en deux longueurs. Le Combo-e Cargo de 4,40 mètres de long, qui a un empattement de 2.785 mm et peut transporter des objets jusqu’à 3.090 mm de long, offre des charges utiles allant jusqu’à 800 kg et des volumes de chargement de 3,3 à 3,8 m3. Il a même une capacité de remorquage de 750 kg, ce qui le place en tête de son segment.

La variante XL extra-longue de 4,75 m dispose d’un empattement de 2.975 mm et d’un volume de chargement allant jusqu’à 4,4 m3 ; elle peut accueillir des objets d’une longueur allant jusqu’à 3.440 mm. Six anneaux d’arrimage au plancher (avec la possibilité d’en ajouter quatre à mi-hauteur) permettent de maintenir le tout à sa place.

A l’heure du choix, une caractéristique du Combo-e Cargo peut faire la différence, car elle a une importance cruciale pour de nombreux professionnels : l’importance de la largeur entre les passages de roues arrière. Sur le Combo-e Cargo, elle est suffisamment grande pour loger une palette (la variante extra-longue peut en transporter deux à la suite). Les objets extrêmement longs peuvent être transportés en position verticale grâce à la trappe de toit optionnelle.

En plus des marchandises, le nouveau Combo-e Cargo peut également transporter des personnes. Sur la base de la variante XL extra-longue, la version à cabine approfondie peut accueillir confortablement jusqu’à quatre passagers en plus du conducteur. Les marchandises ou l’outillage peuvent être rangés en toute sécurité derrière la cloison de séparation. Grâce à un rabat dans la cloison, le transport d’objets particulièrement longs reste possible.

Propulsion électrique : idéale aussi bien en ville que sur la route

Grâce à la puissance de 100 kW (136 ch) et au couple de 260 Nm offerts par le système de propulsion électrique, le Combo-e Cargo est idéal en ville, son lieu d’évolution naturel, mais il se montre tout aussi à l’aise pour faire de la route. Selon la version choisie, le Combo-e Cargo peut franchir le zéro à 100 km/h en seulement 11,2 secondes3, tandis que la vitesse maximale contrôlée électroniquement est de 130 km/h. Un système sophistiqué de freinage par récupération avec deux réglages sélectionnables par l’utilisateur permet d’optimiser le rendement du système.

La batterie de 216 cellules et 18 modules est logée sous le plancher entre les essieux avant et arrière, de sorte qu’elle ne compromet pas l’utilisation de l’espace de chargement ou de l’habitacle. Implantée bas, la batterie abaisse également le centre de gravité, ce qui favorise la stabilité dans les virages et face au vent, même à pleine charge, tout en contribuant à accroître le plaisir de conduire.

Une panoplie d’options et de services : pas d’inquiétude pour la recharge

Le Combo-e Cargo peut accepter la recharge sur une grande multiplicité d’infrastructures énergétiques, grâce à de nombreuses options de recharge, allant de la wallbox à la borne de recharge rapide. Il peut même se contenter d’un simple câble pour la recharge à partir d’une prise de courant domestique si nécessaire. En utilisant une borne de recharge publique de 100 kW CC, la charge à 80% de la batterie de 50 kWh ne demande qu’environ 30 minutes. Selon le pays et l’infrastructure, le Combo-e Cargo est équipé en série d’un puissant chargeur embarqué triphasé de 11 kW ou d’un chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW.

Afin de rendre l’utilisation du Combo-e Cargo aussi pratique que possible, Opel propose des solutions spécifiques adaptées aux véhicules électriques, accessibles par le biais d’applications : « OpelConnect », « MyOpel » et « Free2Move Services ».

La fonction « Charge My Car » de l’application « Free2Move » recense plus de 220.000 points de recharge dans toute l’Europe, et permet le paiement. L’application « Free2Move » effectue une présélection en fonction de la distance jusqu’au point de recharge, de la vitesse de recharge et du prix de la recharge parmi les bornes de recharge disponibles au moment du calcul.

« OpelConnect » offre de nombreux services, comme l’appel d’urgence eCall, l’appel en cas de panne ainsi que de nombreux autres assistances, qui peuvent donner par exemple des informations concernant le véhicule. Le système de navigation informée LIVE Navigation4 dispose d’informations routières en ligne en temps réel.

Sûr, confortable, pratique : des aides à la conduite comme sur un VP

Le nouveau fourgon compact tout-électrique d’Opel est à la pointe de l’innovation technologique : il dispose d’aides à la conduite dignes d’un véhicule particulier, avec une panoplie très complète qu’avait inaugurée le Combo à moteur thermique lors de son lancement. Unique sur ce segment du marché, l’indicateur de charge basé sur un capteur permet au conducteur de vérifier – d’un simple appui sur un bouton – que le véhicule n’est pas surchargé. Jusqu’à 20 équipements supplémentaires rendent la conduite, les manœuvres et le transport non seulement plus faciles et plus confortables, mais aussi plus sûrs.

Afin d’éviter les bosses ou les éraflures gênantes et coûteuses lors des virages à faible vitesse, le nouveau Combo-e Cargo est disponible en option avec le système de vigilance latérale Flank Guard basé sur des capteurs.

Conditions difficiles : pack chantier et antipatinage électronique

Les pros qui ont besoin d’un engin ayant plus de garde au sol et d’une meilleure adhérence quand ils sont amenés à évoluer dans la boue, le sable ou la neige peuvent équiper le Combo-e Cargo du pack chantier et du système électronique de contrôle de traction IntelliGrip.

La liste des systèmes d’aide à la conduite du Combo-e Cargo, déjà familiers pour leur présence dans la version tourisme Combo Life, comprend également l’aide à la progression en descente, l’assistance au maintien de la trajectoire et le contrôle de la stabilité de la remorque.

Coté infodivertissement, le Combo-e Cargo reçoit le Multimedia Radio ou le Multimedia Navi Pro, avec grand écran tactile de 8,0 pouces. Les deux systèmes disposent d’une intégration du téléphone par Apple CarPlay et Android Auto.

Le nouveau Combo-e Cargo arrivera chez les concessionnaires cet automne, où il rejoindra le Vivaro-e au sein de l’offre d’utilitaires légers tout-électriques d’Opel. Le prochain nouveau modèle, le Movano-e, arrivera également en 2021. Ainsi, l’ensemble de la gamme de véhicules utilitaires légers de la marque sera électrique d’ici la fin de l’année. Opel proposera une version électrifiée de tous ses modèles de voitures particulières et d’utilitaires légers d’ici 2024.

[1] Remorque freinée, pente à 12%

[2] Autonomie calculée selon la méthodologie de la procédure d’essais WLTP (R (CE) n° 715/2007, R (UE) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier en utilisation quotidienne et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite adopté, du profil de l’itinéraire, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.

[3] Chiffre provisoire

[4] Les services LIVE Navigation sont gratuits pendant les 36 premiers mois suivant l’activation. Payants ensuite.