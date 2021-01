Conclusion de l’accord de partenariat renforcé entre Fantic et Yamaha Motor…

Fantic Motor et Yamaha Motor Europe communiquent la conclusion de leur accord, sur la décision envisagée de renforcer leur partenariat stratégique, basé sur l’acquisition par Fantic Motor de 100% des parts de Motori Minarelli.

Depuis la date de l’annonce de la décision envisagée, la consultation du Comité d’Entreprise Européen de Yamaha Motor Europe et les échanges d’information avec le Comité d’Entreprise Local de Motori Minarelli ont été menés à bien. Durant cette phase, les discussions ont eu lieu dans un esprit positif de la part de toutes les parties, toutes conscientes des opportunités créées par ce partenariat, pour l’avenir des activités de Motori Minarelli et du « Made in Italy ».



Cet accord va renforcer la synergie existante entre Yamaha Motor Europe et Fantic Motor, pour que la collaboration entre les deux sociétés, passe à un niveau supérieur dans les domaines de la moto et de la mobilité électrique. « Le renforcement du partenariat avec Yamaha Motor Europe et l’acquisition de Motori Minarelli représentent, pour Fantic Motor, une étape importante qui permet de renforcer notre position de leader technologique dans la production de motos, vélos électriques et produits de mobilité électrique en Italie », a déclaré Mariano Roman, PDG de Fantic Motor. « Nous travaillerons ensemble pour accroître encore le savoir-faire de Motori Minarelli sur les moteurs et la motorisation électrique , élargir la gamme de production, dans le but d’offrir aux clients de Motori Minarelli des moteurs compétitifs de haute technologie, tout en préservant l’emploi ».



« Nous sommes particulièrement satisfaits de la finalisation de cet important partenariat », a commenté Eric de Seynes, président de Yamaha Motor Europe « Le partenariat à long terme entre Yamaha Motor Europe et Fantic Motor créera les conditions d’une transition en douceur vers le nouveau business plan et permettra à Motori Minarelli de poursuivre sa mission tout en conservant son identité. L’accord créera également un avenir solide pour Motori Minarelli au sein de l’industrie italienne, permettant à l’entreprise d’être parfaitement positionnée pour mettre en œuvre de nouvelles activités commerciales et élargir son champ d’action ».



Ce partenariat, basé sur les valeurs clés communes d’honnêteté, de cohérence, d’innovation et d’excellence, crée des synergies plus fortes, entre la connaissance approfondie du marché, la créativité et la proactivité de Fantic Motor d’une part, et d’autre part, l’expertise, l’exigence et le savoir-faire de pointe de Yamaha Motor.