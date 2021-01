Rémy Coste remporte la 17ème édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc

Une nouvelle page de l’histoire de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc s’est écrite. Rémy Coste (FRA), ayant déjà gagné les éditions de 2016, 2018, 2019 et 2020 remporte une nouvelle fois la course dans la catégorie OPEN. Il devient ainsi le premier Quintuple Vainqueur depuis l’existence de cette compétition internationale.

Cette année, les attelages ont parcouru, dans de très belles conditions d’enneigements et météorologiques, un total de 318 kilomètres et gravi 10 300 mètres de dénivelé positif. Une grande famille a accompagné les mushers à chaque étape : handlers, vétérinaires, bénévoles des territoires traversés, personnels des stations, élus et membres de l’organisation.

Dans un contexte sanitaire inédit, cette 17e édition a été marquée par la COVID-19, par des sites de départs et d’arrivées à huis-clos, mais largement compensée par de nombreux médias qui ont quotidiennement couvert l’évènement ce qui a permis de diffuser de belles images du territoire, de montagnes, des stations et du mushing auprès de plus de 30 millions de français.

Annabel Lascar-Kam, présidente de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc s’est exprimée à ce sujet : « Il y a quelques mois encore, personne ne croyait que nous serions réunis aujourd’hui pour clôturer la 17ième édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Nous avons eu des moments de doutes dans l’organisation, mais on y a cru, nous n’avons pas baissé les bras, et nous l’avons faite ! Grâce au travail du staff et des bénévoles, de l’équipe KCIOP, en coopération étroite avec les services des pistes et remontées mécaniques, des collectivités, des offices de Tourisme et des préfectures de Haute Savoie et de Savoie ainsi qu’à l’ensemble des partenaires nous avons réussi cette belle 17ième édition qui marque l’histoire de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. »

Malgré ces conditions différentes, les exploits sportifs étaient au rendez-vous cette année. Dans la catégorie OPEN, Sylvia Ulrich (GER), qui a talonné Rémy Coste (FRA) tout du long de la course, est montée sur la 2nde place du podium. Sur la 3ème marche, il s’agit de Jean Combazard (FRA).

Dans la catégorie LIMITED, c’est Cindy Duport (FRA) qui remporte la 1ère place. Christian Perlwitz (FRA) est 2nd et Marion Joly (FRA) 3ème.

Aujourd’hui, s’achevait le Trophée Caisse d’Epargne Rhône Alpes de la 17ème édition. C’est Iker Ozkoidi (ESP) qui monte sur la première place du podium.

Rendez-vous en janvier 2022 pour la 18ème édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc !

Résultats

Retrouvez tous les classements à partir de 17h en cliquant ICI