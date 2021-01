GTT étoffe son portefeuille de services de sécurité infogérés

GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), leader mondial de la connectivité multi cloud des entreprises internationales, annonce l’extension de son portefeuille de services de sécurité infogérés. En s’appuyant sur la Security Fabric nouvelle génération de Fortinet, GTT est désormais en mesure de proposer des fonctionnalités définies par logiciel plus avancées, notamment la prévention unifiée des menaces, qui intègre un éventail de fonctions de sécurité, telles que le contrôle des applications, le filtrage Web, l’antivirus, la prévention des pertes de données, ainsi que la détection et la prévention des intrusions.

De plus, GTT a ajouté des fonctionnalités infogérées de détection et réponse à son portefeuille de services de sécurité, qui fournit une couverture de protection complète pour les environnements cloud, sur site et hybrides. Cet ensemble de fonctionnalités comprend une suite d’outils de sécurité avancée, avec des analyses comportementales par apprentissage automatique, du renseignement sur les menaces intégré, ainsi qu’une surveillance de la sécurité et une réponse à incidents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, gérés par les experts en sécurité certifiés de GTT dans ses centres opérationnels de sécurité mondiaux.

Ces fonctionnalités étendues des services de sécurité infogérés de GTT offrent aux entreprises une sécurité réseau complète, alors que les risques et menaces en cybersécurité sont en augmentation constante avec la hausse du travail à distance et l’adoption rapide des services cloud. Combinés aux capacités SD-WAN de GTT, les nouveaux services de sécurité constituent une solution simple, sécurisée et évolutive qui améliore les performances des applications, réduit le coût de possession et augmente l’agilité du réseau.

Ces nouveautés dans le portefeuille de services de sécurité infogérés de GTT posent les bases pour le développement des capacités SASE (Secure Access Service Edge) de GTT, qui intègre des outils de sécurité basés sur le cloud dotés de fonctionnalités SD-WAN pour un accès simplifié et plus sécurisé aux terminaux, aux applications et aux données situés à l’extérieur de l’entreprise. La feuille de route SASE à court terme de GTT comprend le ZTNA (Zero Trust Network Access), qui améliore les solutions de travail en tout lieu avec des contrôles d’accès discrets pour les réseaux et les applications cloud.

“Il est clair que la sécurité du réseau est l’une des priorités de l’année 2021,” déclare Don MacNeil, COO de GTT. “GTT s’efforce de fournir des services de sécurité infogérés qui réduisent la complexité et garantissent la sécurité à toute heure et en tout lieu des accès aux applications et services, ce qui constitue une demande essentielle de nos clients.”

“Les entreprises agiles qui cherchent à anticiper rapidement les tendances du marché en constante évolution comprennent qu’un réseau axé sur la sécurité, qui réunit des fonctionnalités de réseau et de sécurité, est un concept vraiment important, ” ajoute John Maddison, EVP of Products et CMO de Fortinet. “ Les organisations adoptent cette approche parce qu’elle leur donne la souplesse nécessaire pour mettre en place rapidement et efficacement de la sécurité partout et à tout moment. Le réseau axé sur la sécurité n’est pas seulement une nouvelle façon de déployer la sécurité – elle va permettre la prochaine génération d’innovation numérique.”

“La sécurité est devenue d’une importance capitale pour la gestion et l’exploitation des réseaux d’entreprise, à mesure que s’accélère l’adoption du numérique et des applications cloud” commente Gary Barton, analyste principal des services télécom chez GlobalData. “L’approche globale de GTT pour l’implémentation de fonctionnalités de sécurité avancées intégrées à des éléments de réseau définis par logiciel est ce que les entreprises demandent pour garantir le fonctionnement sûr et efficace de leurs réseaux.”

GTT relie les collaborateurs des entreprises dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. Ses clients jouissent d’une expérience hors pair grâce au leitmotiv des valeurs de GTT : simplicité, rapidité et agilité. GTT est propriétaire d’un réseau Internet mondial Tier 1 opéré par ses équipes, et fournit une suite complète de services de connectivité multicloud. Pour plus d’information sur GTT (NYSE :GTT), visitez gtt.net.