CUPRA montre son caractère sportif le plus radical à l’occasion des essais officiels de l’Extreme E

CUPRA poursuit sa préparation pour l’Extreme E, la compétition de SUV électriques tout-terrain. Les cinq épreuves qui se dérouleront aux quatre coins du monde, débuteront en 2021. Cette nouvelle plateforme a pour but de promouvoir l’électrification, la durabilité et l’égalité. Après avoir effectué les premiers tests techniques sur le circuit d’Oschersleben en Allemagne, l’équipe de la nouvelle marque automobile a participé aux essais officiels de l’Extreme E, qui se sont déroulés sur le circuit de MotorLand Aragón en Espagne.

C’est la première fois qu’ABT CUPRA XE se mesure aux sept autres équipes de la compétition. Les essais se sont effectués sur deux types de surfaces : les équipes ont d’abord réalisé des tours rapides sur un circuit de vitesse afin de tester la puissance maximale du moteur électrique. Ensuite, elles ont pu s’assurer de la résistance et de la maniabilité des véhicules en situation de course sur un circuit off-road.

Mattias Ekström, e-ambassadeur de CUPRA, et la pilote allemande Claudia Hürtgen, ont utilisé les 400 kW de puissance électrique de l’e-CUPRA ABT XE1 pour la pousser dans ses derniers retranchements avant le début de la saison. La première course est prévue en mars prochain dans le désert d’Arabie Saoudite. Après avoir terminé la première session, Mattias Ekström, champion de Rallye Cross et de DTM, a déclaré « Ces séances d’essai nous aident à nous habituer à la taille et aux mouvements de l’e-CUPRA ABT XE1. Claudia et moi apprenons rapidement, et ce sera un facteur clé pour tirer le meilleur parti de la voiture sur chacune des cinq surfaces sur lesquelles nous allons concourir. Ce sont cinq courses uniques qui nous attendent ».

Une équipe électrique

Les deux pilotes seront épaulés par une équipe d’ingénieurs qui les accompagnera tout au long de la saison, et dont la tâche consistera à assurer les performances maximales de l’e-CUPRA ABT XE1. L’équipe technique ABT CUPRA XE sera elle même soutenue par Xavi Serra, le responsable du développement technique de CUPRA Racing. Ce dernier a également dirigé le développement de la CUPRA e-Racer, le première voiture de course de tourisme 100 % électrique au monde.

Werner Tietz, le vice-président exécutif de la R&D de SEAT, a déclaré : « L’Extreme E est une excellente occasion de démontrer le potentiel électrique de CUPRA. Nous avons pour ambition de contribuer au développement futur de cette voiture de course, et d’acquérir des connaissances sur les moteurs électriques haute performance. Connaissances que nous pourrons ensuite appliquer à nos modèles de série. Dans le même temps, nous voulons contribuer à sensibiliser la population aux questions environnementales par le biais du sport automobile ».

Prêts pour l’Odyssée

En septembre dernier, CUPRA est devenue la première marque automobile à annoncer sa participation à l’Extreme E, en s’associant avec ABT Sportsline comme partenaire principal. L’équipe de pilotes et d’ingénieurs d’ABT CUPRA XE est désormais au complet. Celle-ci est fin prête à prendre part à la compétition qui débutera à partir de mars 2021, dans cinq régions de la planète, notamment l’Arctique, le désert, la jungle, les glaciers et les océans. Des lieux qui ont été endommagés ou touchés par le changement climatique.

Le format comprend deux jours de compétition, avec une journée de qualification et la course finale entre les quatre équipes. Chaque course comprend deux tours : un tour effectué par une femme et un tour avec un homme au volant. Les résultats de chaque course seront basés sur leur position à l’arrivée, et non en fonction de leur chrono.