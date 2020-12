L’immobilier : un secteur essentiel qui rapporte

Selon le dernier rapport de la Commission des comptes du logement, le logement a rapporté 80,6 milliards d’euros de recettes fiscales en 2019. Un chiffre en hausse de 5% par rapport à l’année précédente. Et, si l’on remonte 20 ans en arrière, la somme atteignait 37 milliards d’euros. Cette envolée provient notamment des droits de mutation qui sont en partis perçus par l’Etat et générés grâce au 1,1 million de transactions immobilières enregistrées en 2019.

« Ces chiffres montrent bien que l’immobilier est un secteur essentiel. Outre sa fonction vitale de permettre aux Français de se loger, l’immobilier est créateur d’emploi et de richesse, notamment à travers ses 30 000 agences immobilières et leurs 200 000 collaborateurs. Au-delà des perceptions des uns et des autres et, quoi qu’ait pu en penser les pouvoirs publics en interdisant aux professionnels de faire visiter des biens dans le secteur non social jusqu’au 28 novembre, il est clair que notre activité est cruciale tant pour assurer le besoin primaire que constitue le logement de nos concitoyens, que pour l’économie du pays. » indique Eric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier