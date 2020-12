YXZ1000R Ice Cup 2021 : la plus fun des courses SSV !

En 2016, Yamaha lance le YXZ1000R, un SSV 100% sportif au style radical, équipé d’un moteur 3 cylindres, d’une boîte cinq vitesses de type rallye et de suspensions performantes à grand débattement. Énorme, le potentiel du véhicule donne beaucoup d’idées à ses propriétaires, dont celle de poser ses roues sur de grandes pistes désertiques… ou sur de petits circuits enneigés ! Yamaha répond à leurs attentes en mettant en place son premier challenge sur glace en 2017, dans le cadre de l’Ice Tour créé par GT Organisation.

Le SSV sportif se prête parfaitement à l’exercice et le règlement, qui laisse peu de place aux modifications techniques pour éviter la course à l’armement entre les concurrents, séduit instantanément. Des coureurs automobiles, qui voient dans le YXZ1000R un véhicule aussi fun mais bien moins coûteux, de purs amateurs qui souhaitent s’essayer à un autre type de pilotage, et des « touristes » tels que Stéphane Peterhansel (13 victoires au Dakar), son épouse Andrea et son fils Nicolas, venus en famille pour partager un pur week-end de détente !



Pour que l’alchimie perdure, la coupe de marque Yamaha se poursuit depuis, en conservant les atouts qui en ont fait son succès. Ouverte aux Yamaha YXZ1000R, YXZ1000R SS ou YXZ1000R SS SE, elle se base sur la réglementation classe 4 FFSA (machine d’origine, pas de modification moteur), avec des pneus cloutés identiques pour tous les participants. La saison se disputera sur cinq week-ends, de janvier à février, sur des circuits mythiques au cœur des plus belles stations françaises, en Alpes, Savoie, et de l’autre côté de la frontière italienne. Des tracés de 800 à 1 200 m, qui offrent à l’ultra-racé « 1000 R », un terrain de jeu à la hauteur de ses performances.

Essais libres, chronos, 6 à 8 manches, demi-finales et finale (pour les 15 meilleurs) permettent à chaque conducteur de s’exprimer intensivement au cours des deux jours. Pour plus d’équité, le classement final de l’épreuve s’effectue en additionnant les points marqués par chacun à chaque roulage ; ainsi, un fait de course malheureux ne vient plus ruiner vos chances de figurer sur le podium !

Joël Bontoux, pilote Yamaha emblématique, sera aux petits soins des concurrents sur l’intégralité de L’Ice Cup. Conseils sur la réglementation, la préparation des véhicules, les techniques de pilotage seront partagées par les équipes Yamaha. Un support technique sera également assuré pour des dépannages d’urgence. Mais la plus conviviale des courses automobiles sur glace ne serait pas la même sans son hospitality : le réceptif Yamaha est devenu aussi célèbre pour ses éclats de rire que ses crêpes au chocolat ! Car si les courses sont âprement disputées, les concurrents rivalisent de bienveillance dans le paddock. Du pilotage, de l’adrénaline, de l’entraide et de la bonne humeur au grand air : une recette qui fait tout le succès de Ice Cup !

ICE Cup 2021 : le calendrier*

23-24 janvier 2021 – La Rosière – Aoste (Italie)

30-31 janvier 2021 –Alpe d’Huez

6-7 février 2021 – Isola 2000

13-14 février 2021 – Serre Chevalier

27-28 février 2021 – Italie



ICE Cup 2021 : règlement et inscription

https://www.yamaha-motor.eu/fr/fr/e…

*En raison de la crise sanitaire actuelle et de son évolution imprévisible, certaines dates sont susceptibles d’être annulées ou repoussé par GT Organisation si les mesures gouvernementales ou sanitaires venaient à l’imposer.