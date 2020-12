Automobile Awards 2020 : le prix Green Car attribué à Nouvelle 500

Nouvelle 500, la citadine Fiat 500% électrique, vient de se voir décerner le Prix Green Car des Automobile Awards 2020 lors d’une cérémonie virtuelle qui s’est déroulée en ligne le 7 décembre. Face à 16 concurrentes de la catégorie, l’icône italienne a été désignée vainqueur par un jury composé d’experts automobiles, d’amateurs mais aussi d’utilisateurs éclairés, dont l’invité d’honneur : l’acteur et humoriste Arnaud DUCRET.

Premier modèle 100% électrique du Groupe FCA, Nouvelle 500 se voit ainsi récompensée pour les choix forts qui ont déterminé sa conception et son processus de production : Nouvelle 500 met en effet sa popularité emblématique au service de la mobilité durable, connectée et autonome, tout en apportant avec elle la force de son design et son plaisir de conduite.

Nouvelle 500 n’est pas seulement une révolution. C’est aussi la réincarnation d’un esprit qui doit inspirer le renouveau.

La troisième génération de Fiat 500 est donc totalement nouvelle : plus spacieuse, plus technologique, avec un nouveau style. Première voiture 100% électrique du groupe FCA, elle reste pour autant une vraie 500. Sa batterie de 42 kW lui permet une autonomie élevée : jusqu’à 320 km en cycle WLTP et elle dispose d’un chargeur de 85 kW en série. Ainsi, il ne lui faut que 5 minutes pour disposer d’une réserve d’énergie suffisante pour parcourir 50 kilomètres, plus que ce qui est nécessaire pour une utilisation quotidienne moyenne. Et le chargeur rapide peut également charger la batterie à 80% en seulement 35 minutes. Pour autant, ses performances sont au rendez-vous grâce à son moteur d’une puissance de 87 kW lui permettant une vitesse maximale de 150 km/h (autolimitée), une accélération de 0 à 100 km/h en 9,0 secondes et de 0 à 50 km/h en 3,1 secondes.

Nouvelle 500 est proposée en berline, cabriolet et une inédite version 3+1 avec porte arrière droite additionnelle à ouverture antagoniste facilitant l’accès à bord.

Le trophée a été remis à Philippe VAUTIER, Directeur de Marque Fiat/Abarth pour la France, qui a déclaré : « Ce prix est une excellente nouvelle pour cette nouvelle génération de 500 qui vient d’arriver en France. L’histoire d’amour entre la Fiat 500 et la France va donc perdurer, d’autant que parallèlement, la deuxième génération avec moteur thermique hybride poursuit sa carrière ».

Plus d’informations sur Nouvelle 500 via ce lien.