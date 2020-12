Yamaha Motor Europe est heureux de dévoiler le calendrier de la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU 2021 qui se déroulera lors de six manches du Championnat du monde Superbike FIM la saison prochaine avec deux courses par événement.

La Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU est un nouveau championnat pour les pilotes âgés de 12 à 20 ans qui pilotent une Yamaha R3. Ces jeunes auront l’opportunité d’entamer cette saison très attendue lors des tests de pré-saison sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli (19 mars 2021).

Le championnat rejoindra ensuite la WorldSBK pour la manche d’ouverture de la saison sur le célèbre circuit TT d’Assen (23 et 24 avril). Jusqu’à 36 pilotes s’affronteront avec l’espoir de remporter cette première Coupe d’Europe R3 bLU cRU.

La saison se poursuivra à Estoril (7 et 8 mai), Misano (11 et 12 juin), Donington Park (2 et 3 juillet) et Magny-Cours (3 et 4 septembre), avant de se clôturer sur le Circuit de Barcelone-Catalunya (17 et 18 septembre). Chaque week-end sera composé de séances d’essais libres de 30 minutes et de séances Superpole le vendredi. Deux courses de dix tours se disputeront le samedi.

Le champion du classement général décrochera une place sur la grille du Championnat du monde FIM Superport 300 en 2022 avec l’équipe WorldSSP300 bLU cRU, à condition qu’il soit âgé de plus de 15 ans. Le second du classement se verra offrir une entrée « wild card » dans le WorldSSP300 pour la saison suivante, ainsi qu’une réduction de 50 % sur son inscription à la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU 2022, une récompense également accordée au pilote qui terminera troisième.

Les pilotes peuvent s’inscrire à la première Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU jusqu’au 15 décembre 2020 en cliquant ici.

Calendrier de la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU 2021

• Essais : 19 mars, Misano, Italie

• Manche 1 : 23 et 24 avril, Assen, Pays-Bas

• Manche 2 : 7 et 8 mai, Estoril, Portugal

• Manche 3 : 11 et 12 juin, Misano, Italie

• Manche 4 : 2 et 3 juillet, Donington Park, Royaume-Uni

• Manche 5 : 3 et 4 septembre, Magny-Cours, France

• Manche 6 : 17 et 18 septembre, Catalunya, Espagne