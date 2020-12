Annecy Mountains se pare de ses plus belles animations pour les fêtes

Dans la situation sanitaire actuelle, le territoire d’Annecy Mountains, entre vallées et sommets, continue à se mobiliser pour proposer de nombreuses activités, toujours dans le respect des gestes barrières. En voici un extrait culturel, festif et nordique pour savourer Noël entre lac et montagnes.

Patrimoine culturel

Noël des Alpes à Annecy

La ville d’Annecy propose pour la première année un parcours lumineux sur les sites patrimoniaux emblématiques du centre-ville d’Annecy. Un circuit qui permet à la magie de Noël de s’emparer du centre-ville historique.

Dates : jusqu‘au 03 janvier, de 17h à 21h.

La forêt et le travail du bois en montagne d‘hier à aujourd‘hui à Thônes

Découvrez cette authentique scierie hydraulique du 19e siècle transformée en Ecomusée du bois et de la forêt. Au programme : visites, animations pour les petits et les grands, ateliers menuiserie pour les enfants, démonstrations de sciage et débardage et ateliers nature pour en connaître davantage sur la forêt en hiver.

Dates : Mercredi 23 et mercredi 30 décembre. Horaires définis en fonction de l‘activité.

Au Grand-Bornand, le Parcours de l’Art Vache… ou l’art contemporain « vachement » accessible !



Unique au monde, évolutif, arty et décalé au possible, le Parcours de l’Art Vache permet, au retour des pistes de ski nordique, d’apprécier les centaines d’œuvres – peintures et sculptures – installées en permanence un peu partout dans le village, entretenues et régulièrement renouvelées par des artistes professionnels et amateurs du monde entier. Une véritable galerie d’art en plein air, pour une vision nouvelle et décalée du ruminant « star » du Grand-Bornand.

Plan du Parcours de l’Art Vache disponible gratuitement auprès de l’Office de tourisme

Les expositions en plein air : la culture à ciel ouvert à La Clusaz

Pour en découvrir plus sur La Clusaz, ses habitants et ses événements, il suffit d’enfiler des chaussures chaudes et de déambuler sur les sentiers qui entourent le village. On pourra découvrir les photos de Clément Hudry, photographe local qui met en lumière les montagnes, en se baladant sur le sentier de la Lanchette. Si on est plutôt patrimoine, direction le chemin Hameau des Alpes où on pourra d’ailleurs terminer par le musée en lui-même. Enfin pour plonger dans l’ambiance fun du Défi Foly, il suffit de suivre les paneaux du sentier du Fernuy. Une manière de profiter de la nature en se cultivant !

Se mettre à la place du fermier à Manigod !

Nos fermes et nos fromages font partis de notre patrimoine. Profitez des visites de fermes pour découvrir l’agriculture de montagne, les secrets du reblochon et d’autres produits de la ferme. Allez plus loin en visitant aussi les caves d’affinage Paccard et mettez-vous dans la peau d’un affineur de fromage.

Une spécialité ? La «Manigodine», un célèbre fromage de la vallée de Manigod.

Visite des caves : 6 € adultes / 4 € enfants -10 ans

Animations

La magie de Noël s‘empare de la Baie de Talloires – Lac d‘Annecy

Plus d’une trentaine de créateurs seront présents le samedi 12 décembre dans la Baie de Talloires, au bord du lac d’Annecy, de 10h à 17h (report le 13 décembre en cas de mauvais temps). Marché de Noël en extérieur, avec un sens unique de visite, pour permettre aux visiteurs de compléter leurs cadeaux de Noël auprès des artisans provenant uniquement du Bassin Annécien. Le Père Noël fera le bonheur des plus petits, avec sa présence tout au long de la manifestation.

Rallye pédestre partir rencontrer la forêt (et ses habitants)

Avec Frédéric, guide, « éducateur environnement » de profession, c’est observer, rechercher, comparer, apprendre et surtout s’amuser. Au travers d’ateliers simples et ludiques, vous, vos enfants, vos amis, découvrirez tout un monde vivant…en rigolant ! Les « rallyes pédestres » sont accessibles à tous, ont lieu dans un joli parc arboré de la ville de Faverges-Seythenex et ne nécessitent aucune compétence particulière !

Dates : 24/12 et 31/12

Durée : environ 2h30 à partir de 8 pers.

Thônes fait briller le centre-ville

Une quarantaine de sapins d’art récup’ prendront place dans le centre-ville de Thônes du 17 au 30 décembre. Chaque arbre, conçu avec des matériaux de récup’, est fabriqué par Pierre Chamoux, plasticien et sculpteur de la région. La magie opérera, lorsqu’à la nuit tombée, des bougies seront allumées au pied de chaque sapin.

Dates : du 17 au 30 décembre de 16h à 19h30 + le 26 décembre un sapin de 3,5m sera illuminé d‘une cinquantaine de bougies par la société Fireworxx

Manigod s‘illumine pour les fêtes de Noël

Tout au long de la semaine, Manigod vous donne rendez-vous pour un moment féérique à contempler depuis chez vous. Une fois la nuit tombée, passez l’œil à travers la fenêtre, Manigod sera vêtue de ses plus beaux habits de lumières rien que pour vous.

Spectacle gratuit visible depuis les résidences du Col de Merdassier, du Col de la Croix Fry et du village de Manigod, tout public, du 21/12 au 31/12.

Les Pestacles du Père-Noël à La Clusaz

Chaque année, le plus grand festival d’art de rue de montagne fait briller La Clusaz. Cette année au programme : déambulation du Père-Noël, exposition de sculptures sur glace, concours de bonhomme de neige, atelier yoga en plein air, atelier « envers du décor » pour découvrir les coulisses de la station, la ferme au village pour découvrir les animaux du coin, jeux de lumières et scénarisation de la place de l’Eglise, feux d’artifice. De quoi plonger dans l’esprit de Noël, les pieds dans la neige.

Du 21/12 au 31/12.

Activités nordiques

Ambiance « hygge » au Grand-Bornand…



Le nordique s’impose comme un style de vie qui imprime sa marque jusqu’aux confins des vallées secrètes du Grand-Bornand. Au top des plus belles destinations « ski » de France, la station brille – aussi – pour son domaine nordique où allier performance physique et contemplation… dont 10km sont ouverts et praticables depuis le samedi 5 décembre, le travail de préparation de nouvelles boucles se poursuivant, fort des récentes et abondantes chutes de neige sur la station « perle » du territoire Annecy Mountains.



Et pour parfaire son expérience bornandine, rien de mieux que de se lover, au retour des pistes, dans l’antre cosy de l’épicerie « Aux Comptoirs des Alpes » pour y savourer un réconfortant goûter à base de produits artisanaux de l’Alpe : miel du Grand-Bornand, confitures du cru et autres chocolats suisses dégustés sur un coin de table chinée ou à la terrasse de ce concept store rappelant l’ambiance (et l’esprit) des halles citadines…

Skier sur les traces des Maquisards !

Direction le plateau des Glières à 1 435 m d’altitude, lieu emblématique de la Résistance en Haute-Savoie pour skier sur un site nordique de renommée. Se rendre aux Glières, c’est faire un bond dans l’histoire et (re)découvrir le sens de la nature… Avec les récentes chutes de neige, le domaine nordique du Plateau des Glières est ouvert depuis le 5 décembre avec ses 14 kilomètres de piste damée. Accès la semaine et le week-end, sans réservation, de 9h à 17h.

Ski joëring à La Clusaz

Les animaux sont des passeurs d’histoires insoupçonnés. Le ski-joëring était initialement pratiqué par les paysans qui associaient la nécessité de travailler au plaisir du cheval à ski. On profite du cadre enchanteur des plateaux blancs de La Clusaz pour se reconnecter à ces histoires en compagnie d’animaux bienveillants. Pour découvrir des sensations de glisse nouvelles en respectant l’environnement !

À partir de 29€/personne

Skier & balade à seulement 20 minutes du Lac d‘Annecy

Dès le week-end du 12 décembre, le domaine nordique du Semnoz ouvrira ses portes avec 30 km de piste de ski de fond – skating et alternatif – sur la partie du chalet nordique de la forêt. Le tapis de luge sera ouvert également, en accès libre. Enfin, 5 km de sentier balisé seront accessible aux piétons et raquettes. La location du matériel sera aussi possible (raquettes, nordique, luge). Dès le mercredi 16 décembre, c’est l’intégralité du domaine nordique qui sera ouvert.

Ice Canyon vous connaissez ? : du canyoning hivernal dans un univers calme, apaisant et fantasque !

Le côté légèrement plus engagé que dans sa version été procure d’autres sensations et un sentiment de dépassement de soi plus intense.

Expériences uniques à Thônes, les soirs de pleine lune

Vivez une expérience inoubliable à la lueur de la pleine lune, au cœur de paysages féeriques. Les guides et accompagnateurs vous emmènent en raquettes sur le plateau de Beauregard et en ski de rando au Mont Charvin ou au Sulens… La lumière douce diffusée par la lune permet d’évoluer presque comme en plein jour !

Manigod village trail toute l’année, même en hiver !

Affirmé comme village trail depuis plusieurs années, Manigod se lance grâce dans la version nordique du trail. Pour la première fois, Manigod offre aux trailers, un itinéraire hiver, balisé et damé sur 6 km, sur le plateau de Beauregard. Le trail sur neige fait de plus en plus d’adeptes et promet de belles sensations de liberté rythmées par le crissement de la neige sous les baskets.

