My BMW : La nouvelle génération de l’application mobile pour les clients BMW. Maintenant disponible en France

Depuis l’introduction de l’application mobile BMW i Remote en 2013, suivie de l’application BMW Connected, BMW propose à ses clients la possibilité d’une connectivité simplifiée entre leur smartphone et leur véhicule. Une application de nouvelle génération est désormais disponible pour les clients de 30 marchés européens (dont la France), de la Chine et de la Corée : l’application My BMW présente un nouveau design, une expérience utilisateur intuitive et simplifiée, et de nouveaux services pour soutenir l’électromobilité individuelle.

« Avec la nouvelle génération d’applications, nous franchissons une nouvelle étape dans l’extension de l’expérience client digitale autour de nos véhicules et répondons ainsi à la demande croissante des clients pour des services et des fonctions digitales », a déclaré Peter Henrich, Senior Vice President BMW Group Connected Company Customer. « Avec les applications My BMW et MINI App, nous intégrons de manière transparente nos véhicules dans le style de vie des clients. Les deux applications offrent beaucoup de contenu utile, tant pour l’utilisation quotidienne du véhicule que pour l’interaction personnelle avec nous en tant que marque, que nous développons en permanence ».

Stephan Durach, vice-président senior de BMW Group Connected Company Development, Opérations techniques, ajoute : « My BMW et MINI App établissent la norme en matière de facilité d’utilisation, de sécurité et de fiabilité. Les commentaires et les informations concernant le comportement des utilisateurs de la précédente génération de l’application ont été essentiels au processus de développement. Les deux applications comprennent des fonctions appréciées et fréquemment utilisées, et la nouvelle plateforme nous permet d’ajouter continuellement de nouvelles fonctionnalités, adaptées aux besoins de nos clients ».

Résumé des points forts :

L’application My BMW est la nouvelle interface universelle pour le véhicule. Elle affiche des informations sur l’état du véhicule et, selon l’équipement, permet d’activer des fonctions à distance (par exemple pour localiser le véhicule, verrouiller et déverrouiller les portes, ou surveiller les environs du véhicule (Remote 3D View)).





est la nouvelle interface universelle pour le véhicule. Elle affiche des informations sur l’état du véhicule et, selon l’équipement, permet d’activer des fonctions à distance (par exemple pour localiser le véhicule, verrouiller et déverrouiller les portes, ou surveiller les environs du véhicule (Remote 3D View)). Les destinations sont faciles à trouver grâce à la fonction de recherche intégrée et peuvent être envoyées directement de l’application au système de navigation du véhicule. Il est également possible de transmettre des destinations à partir d’applications tierces. La cartographie indique la situation actuelle du trafic, les stations-service et les stations de recharge, ainsi que les possibilités de stationnement.





Les clients sont informés des mises à jour logicielles à distance (Remote Software Upgrade) disponibles via l’application My BMW et peuvent facilement télécharger ces mises à jour chez eux, avant de les transférer et de les installer dans le véhicule. Avec les mises à jour du logiciel à distance (Remote Software Upgrade), BMW Group offre régulièrement aux clients équipés du système d’exploitation BMW OS 7.0 des fonctions supplémentaires et améliorées, ainsi que la possibilité de s’assurer que le logiciel de leur véhicule est toujours à jour.





(Remote Software Upgrade) disponibles via l’application My BMW et peuvent facilement télécharger ces mises à jour chez eux, avant de les transférer et de les installer dans le véhicule. Avec les mises à jour du logiciel à distance (Remote Software Upgrade), BMW Group offre régulièrement aux clients équipés du système d’exploitation BMW OS 7.0 des fonctions supplémentaires et améliorées, ainsi que la possibilité de s’assurer que le logiciel de leur véhicule est toujours à jour. La clé numérique BMW Digital Key , qui transforme un iPhone en clé de véhicule, se configure facilement en quelques étapes via l’application My BMW (le matériel nécessaire doit être disponible dans le véhicule). La BMW peut alors être utilisée sans clé physique et cet accès peut être partagé avec jusqu’à cinq autres personnes. Si vous le souhaitez, des droits restreints, tels qu’une vitesse maximale réduite, peuvent également être appliqués lors de l’envoi d’une clé – parfait pour les conducteurs débutants.





, qui transforme un iPhone en clé de véhicule, se configure facilement en quelques étapes via l’application My BMW (le matériel nécessaire doit être disponible dans le véhicule). La BMW peut alors être utilisée sans clé physique et cet accès peut être partagé avec jusqu’à cinq autres personnes. Si vous le souhaitez, des droits restreints, tels qu’une vitesse maximale réduite, peuvent également être appliqués lors de l’envoi d’une clé – parfait pour les conducteurs débutants. Avec My BMW, Amazon Alexa peut être utilisé dans les véhicules équipés du système d’exploitation BMW OS 7.0. Une fois que le client a lié son compte Amazon dans l’application, il peut utiliser l’assistant vocal dans le véhicule en prononçant le mot d’activation « Alexa » ou en appuyant sur un bouton. Les clients peuvent utiliser cette commande vocale pour écouter de la musique, accéder aux actualités, commander des appareils compatibles avec la maison intelligente et accéder à des milliers de compétences. Alexa est initialement disponible en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie et en Grande-Bretagne. Le service vocal sera déployé dans d’autres pays (dont la France) à partir de mars 2021.





peut être utilisé dans les véhicules équipés du système d’exploitation BMW OS 7.0. Une fois que le client a lié son compte Amazon dans l’application, il peut utiliser l’assistant vocal dans le véhicule en prononçant le mot d’activation « Alexa » ou en appuyant sur un bouton. Les clients peuvent utiliser cette commande vocale pour écouter de la musique, accéder aux actualités, commander des appareils compatibles avec la maison intelligente et accéder à des milliers de compétences. Alexa est initialement disponible en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie et en Grande-Bretagne. Le service vocal sera déployé dans d’autres pays (dont la France) à partir de mars 2021. L’application offre des fonctionnalités supplémentaires pour les modèles BMW électrifiés , notamment un meilleur aperçu de l’autonomie électrique, de l’état de charge et de l’historique de la charge. Les clients peuvent utiliser la programmation de la recharge et de la ventilation pour optimiser le processus de recharge en définissant des créneaux horaires spécifiques pour la recharge et en fixant des heures de départ. Un préconditionnement est également disponible (pour chauffer le véhicule en hiver ou le refroidir en été, par exemple) pour un confort optimisé.





, notamment un meilleur aperçu de l’autonomie électrique, de l’état de charge et de l’historique de la charge. Les clients peuvent utiliser la programmation de la recharge et de la ventilation pour optimiser le processus de recharge en définissant des créneaux horaires spécifiques pour la recharge et en fixant des heures de départ. Un préconditionnement est également disponible (pour chauffer le véhicule en hiver ou le refroidir en été, par exemple) pour un confort optimisé. Avec l’introduction du programme BMW Points , les clients seront récompensés pour la conduite en mode 100% électrique (pour certains modèles hybrides rechargeables BMW) : les clients collectent des points et peuvent ensuite les échanger contre du temps de recharge gratuit auprès de BMW Charging. L’application My BMW permet aux clients de garder une trace de leurs points gagnés et de les gérer. Le programme BMW Points est déjà disponible en Belgique, en Allemagne, en France, en Autriche, aux Pays-Bas et en Suisse.





, les clients seront récompensés pour la conduite en mode 100% électrique (pour certains modèles hybrides rechargeables BMW) : les clients collectent des points et peuvent ensuite les échanger contre du temps de recharge gratuit auprès de BMW Charging. L’application My BMW permet aux clients de garder une trace de leurs points gagnés et de les gérer. Le programme BMW Points est déjà disponible en Belgique, en Allemagne, en France, en Autriche, aux Pays-Bas et en Suisse. Personnalisation : Une fois lié à un identifiant BMW personnel , les paramètres personnalisés peuvent être définis rapidement et automatiquement dans n’importe quel véhicule BMW actuel. Grâce à l’application My BMW, la connexion est désormais encore plus facile (au lieu de saisir manuellement un nom d’utilisateur et un mot de passe, les clients peuvent simplement scanner un code QR pour transférer leurs paramètres d’utilisateur en toute sécurité). Les utilisateurs peuvent également choisir une image de profil via l’application, qui est maintenant automatiquement transférée au véhicule.





, les paramètres personnalisés peuvent être définis rapidement et automatiquement dans n’importe quel véhicule BMW actuel. Grâce à l’application My BMW, la connexion est désormais encore plus facile (au lieu de saisir manuellement un nom d’utilisateur et un mot de passe, les clients peuvent simplement scanner un code QR pour transférer leurs paramètres d’utilisateur en toute sécurité). Les utilisateurs peuvent également choisir une image de profil via l’application, qui est maintenant automatiquement transférée au véhicule. L’application My BMW offre un accès facile à l’écosystème BMW. Elle peut être utilisée pour contacter directement les partenaires Service BMW, et les clients peuvent garder un œil sur les besoins de maintenance de leur véhicule. Les rendez-vous de maintenance peuvent être pris directement depuis l’application si nécessaire. BMW Assistance peut également être contactée via l’application en cas de problème avec le véhicule. Si le client donne son accord, le technicien pourra voir l’emplacement du véhicule et son état afin de pouvoir apporter une assistance immédiate. En même temps, les clients peuvent suivre le trajet du véhicule de dépannage. L’application offre également un accès facile au BMW ConnectedDrive Store et à la boutique en ligne BMW.





La nouvelle génération de cette application peut être téléchargée gratuitement sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple. D’ici mi-2021, My BMW sera disponible en 23 langues et dans plus de 40 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Brésil et le Mexique, ainsi que dans d’autres marchés d’Asie du Sud-Est.