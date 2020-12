INSOLITE ! RAISE THE WOOF : LES CHIENS ONT ENFIN LEUR CHANSON DE NOEL

Lancée par tails.com le 17 novembre au Royaume-Uni sur toutes les plateformes d‘écoute et sur Youtube, où elle cumule déjà plus de 230 000 vues, la première chanson de Noël pour les chiens a affolé les compteurs Outre-Manche et au-delà !

Imaginée pour faire réagir les chiens, cette chanson est une véritable bouffée d’oxygène joyeuse et stimulante à partager avec son chien.

LES CHIENS ONT DÉSORMAIS LEUR PROPRE CHANT DE NOËL !

A l’approche des fêtes de fin d’année, tails.com, leader britannique de l’alimentation sur mesure pour chiens (également implanté en France depuis 2019), a souhaité célébrer nos compagnons à 4 pattes et saluer leur présence à nos côtés avec une chanson gaie et entrainante à partager en famille !

Pour imaginer ce tube de Noël inédit, la marque s’est appuyée sur une équipe de production musicale qui a fait écouter plus de 500 sons à 25 chiens pour observer leurs réactions.

Chaque note Raise the Woof a été créée pour une écoute canine suivant les indications d’études scientifiques** : un tempo reggae, des sifflements, des ordres (en anglais), sonnettes et surtout des sons à hautes fréquences tout au long de la chanson pour garder le chien attentif !

Clip video // Ecoute en ligne // En téléchargement

UNE CHANSON MASTERISÉE DANS LES STUDIOS D‘ABBEY ROAD

La chanson de 2 minutes a été composée par Soviet Science, produite par Scuta Salamanca et masterisée dans les fameux studios d‘Abbey Road à Londres qui ont vu défiler les plus grands : Beatles, Pink Floyd, Oasis et Radiohead, et plus récemment Lady Gaga, Kylie Minogue et Robbie Williams !

Pour le clip, tails.com a fait de Gatsby (croisé Chinois à crête X Caniche), Artie (Retriever à poil plat), Diesel (croisé Berger Australien x Caniche) et d’autres encore, des stars ! Dans un univers coloré moderne habituellement réservé aux groupes pop, 9 chiens tails.com (propriétaires clients de la marque ou salariés de l’entreprise) posent, jouent, sautent… réagissent à la musique imaginée pour eux.

DES RÉACTIONS VARIÉES À L‘IMAGE DES CHIENS TAILS.COM

Carolyn Menteith, comportementaliste animale et Sean McCormack, vétérinaire en chef de tails.com ont analysé le comportement des chiens écoutant Raise the Woof et ont observé autant de réactions qu’il existe de chiens ! Attention retenue, recherche d’où proviennent les sons, hochements de têtes, oreilles qui bougent, queue qui remue… nombreux sont les chiens qui interagissent avec le titre, au grand bonheur de leurs maîtres, qui partagent volontiers le résultat sur les réseaux sociaux ! Réactions

Sean McCormack, Chef Vétérinaire chez tails.com déclare « Tout au long de l’année, nous nous attachons à améliorer la vie des chiens et de leurs propriétaires et bien que Noël 2020 s’annonce différent, nous espérons que Raise the Woof apportera un peu de légèreté dans les foyers ! »

Carolyn Menteith, Comportementaliste animal qui a travaillé en étroite collaboration avec tails.com sur le développement de cette chanson, précise : « Raise the Woof comprend des bruits et des sons sélectionnés pour créer des associations positives pour les chiens. Les différentes versions de cette chanson ont été minutieusement testées sur des volontaires canins (et humains !) de tails.com qui ont réagi avec différents degrés d‘intérêt. Le résultat va titiller les oreilles et j‘espère que chiens et propriétaires danseront ensemble ! »

Au Royaume-Uni, pays d’origine de tails.com, la chanson a été éditée sous format vinyle en série limitée dont le bénéfice des ventes sera reversé à une association locale (Dudes and Dogs) consacrée à la santé mentale des hommes.

* Raise the Woof : Raise the Roof signifie faire un boucan !

Tails.com invite les chiens à en faire autant !

À PROPOS DE TAILS.COM

Lancée en Angleterre en 2014 par des passionnés d’animaux et de technologie, tails.com est considérée outre-Manche comme la marque d’aliments pour animaux de compagnie qui connaît la croissance la plus rapide du pays. Ainsi, elle nourrit déjà plus de 200 000 chiens, soit 6 millions de repas distribués chaque mois. Fondé sur algorithme exclusif, ainsi qu’un process industriel particulièrement innovant, tails.com formule des recettes uniques, qui prennent en compte les caractéristiques physiques et comportementales de l’animal. La nourriture est livrée chaque mois à domicile sous forme d’abonnement sans engagement.

À PROPOS DE SOVIET SCIENCE

Depuis 2002, Scuta Salamanca, fondateur de Soviet Science et Directeur de la Création, réunit sa passion musicale et sa riche expérience de compositeur et de producteur TV à GREY London au service d’entreprises commerciales et créé pour elles des musiques sur mesure et des concepts sonores diffusés en tv/radios, au cinéma ou sur les plateformes digitales.

Pour imaginer Raise the Woof, Soviet Science s’est appuyé sur les études scientifiques ci-dessous :

