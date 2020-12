Nissan de nouveau partenaire du Secours Populaire Paris et de sa Brigade des Pères Noël Verts

Pour la troisième année consécutive, Nissan apporte son soutien au Secours Populaire Paris en renouvelant son partenariat pour l’édition 2020 de la brigade des Pères Noël Verts.

Dans le cadre de sa stratégie RSE, la marque pionnière sur le marché des véhicules 100% électriques poursuit en effet son engagement auprès du Secours Populaire en fournissant une flotte de véhicules zéro émission à l’échappement.

« Nous sommes partenaires du Secours Populaires Paris depuis le début de cette belle opération des Pères Noël Verts. Après une réelle mobilisation de nos équipes les années précédentes, au travers de collectes de jouets neufs et de maraudes en compagnie des bénévoles du Secours Populaire, nous avons naturellement renouvelé notre soutien en fournissant une flotte de véhicules 100 % électriques et connectés », témoigne Koen Maes, Président de Nissan West Europe.

Afin d’aider le Secours Populaire dans sa récolte de jouets neufs et de cadeaux pour la famille Nissan met en effet à disposition de l’association des Nissan LEAF et Nissan e-NV200 100% électriques. Ces véhicules zéro émission à l’échappement, transformés en hottes mobiles pour l’occasion, sillonneront les routes et récolteront des cadeaux à travers Paris pendant le mois de décembre.

« La pandémie mondiale du COVID 19 a mis en lumière les inégalités existantes face aux besoins élémentaires. Le Secours populaire, grâce à son réseau de bénévoles, de donateurs et partenaires, a pu faire face à l’explosion des demandes d’aide alimentaire. Pour que Noël n’oublie personne dans ce contexte de contraintes et de distanciations sociales, l’action des Pères Noël verts est plus qu’essentielle. Alors rejoignez la brigade des Pères Noël verts pour faire en sorte que ces fêtes de fin d’année soient porteuses d’espoir et de fraternité. », commente Abdelsem Ghazi, Secrétaire général du Secours Populaire de Paris.

Pour en savoir plus sur les activités du Secours Populaire de Paris, rendez-vous sur https://www.secourspopparis.org/

Pour participer à l’opération des Pères Noël Verts et faire un don au Secours Populaire de Paris, rendez-vous sur https://don.secourspopparis.org/PNV/~mon-don?_cv=1