Le nouveau Mokka-e participe au concours « Plus Belle Voiture de l’Année »

Le nouvel Opel Mokka est plein d’énergie. La nouvelle génération de ce modèle à succès peut bien sûr, si on le veut, rouler électrique et sans émissions. Mais elle le fait sous une robe pleine d’énergie qui parle à tous les niveaux de l’avenir. Avec le nouveau Mokka, Opel réinvente la marque. Le nouveau modèle, qui ne mesure plus que 4,15 mètres de long, montre clairement et audacieusement à quoi ressembleront les Opel des années 2020 : sobres, pures, réduites à l’essentiel. Le nouveau Mokka est le premier modèle à disposer de la nouvelle identité visuelle de la marque, l’Opel Vizor, et de l’Opel Pure Panel, la planche de bord totalement numérique des temps nouveaux. En outre, c’est la première Opel qui arbore avec fierté son nom au centre du hayon, sous le légendaire éclair Blitz – qui en profite pour se redessiner. Une voiture qu’on dirait tout d’un bloc : précise, simple, qualitative. Une voiture sur laquelle on se retourne et qui suscite l’émotion.

Au sommet de la technologie et du design : la nouvelle face avant Opel Vizor

Le nouveau Mokka a une forte présence. Long de seulement 4,15 mètres, le nouveau modèle est 12,5 centimètres plus court que son prédécesseur – malgré un empattement plus long de 2,0 cm. La silhouette du nouveau Mokka se démarque par ses formes non conventionnelles. Particulièrement soigné jusque dans les moindres détails, il affiche une grande présence grâce à des porte-à-faux courts et une large empreinte au sol. Vu de face, impossible de se tromper : il arbore l’Opel Vizor, qui intègre organiquement la calandre, les phares et le logo de la marque dans un seul module, sous une visière protectrice digne d’un casque intégral. C’est la nouvelle identité visuelle d’Opel.

« Il était très important pour nous de créer une identité pour la marque qui soit fidèle à notre nouvelle philosophie de style, axée sur la force et la pureté. Notre nouveau Vizor, que la nouvelle génération Mokka inaugure, est très sobre et élégant, tout en restant fidèle à nos racines allemandes : la forme suit la fonction, » explique Mark Adams, Vice President Design d’Opel.

C’est la légendaire première génération de l’Opel Manta qui a inspiré le dessin initial de cet équipement : pour le nouveau Mokka, les designers ont littéralement réinventé la calandre de la Manta avec deux modules de phares sur une surface noire, encadrés par un fin jonc chromé.

Le Vizor du nouveau Mokka englobe tout l’avant du véhicule, à la limite du capot. Il élargit visuellement l’avant et le structure en limitant la quantité de composants. Aucun artifice décoratif ne vient perturber l’œil qui glisse sur cette surface pure et plane intégrant parfaitement les phares. Le légendaire logo d’Opel, le Blitz, est le point focal au centre. Son apparence est pure, précise et high-tech, et il s’accorde parfaitement avec le nouveau Mokka et ses phares.

Légendaire et visionnaire : le nouveau Blitz Opel

Le légendaire logo de la marque a également été redessiné, et il ornera tous les prochains modèles du constructeur automobile allemand. L’anneau qui l’entoure est désormais plus fin, plus subtil, plus précis et plus distinctif. Ainsi, il met encore plus en valeur l’éclair. Le logo est très détaillé et finement ciselé. Le lettrage Opel est intégré dans la partie inférieure de l’anneau, comme de petites gravures dans un bijou. « Cela évoque la précision allemande à l’état pur. Nous avons placé l’éclair bien en évidence dans le Vizor à l’avant et l’avons disposé au centre du nom du modèle à l’arrière, » précise Mark Adams.

Quant au Vizor, il s’étend jusqu’aux raffinés projecteurs à LED ou à la dernière génération de phares matriciels IntelliLux LED® – un véritable atout concurrentiel sur ce segment. L’Opel Vizor deviendra l’identité de marque de toutes les modèles Opel qui apparaitront au cours des années 2020. Sa mission sera de regrouper tous les équipements sophistiqués nécessaires à la conduite.

Précision pure : la boussole Opel montre la voie

La nouvelle identité de la face avant adhère à la dernière évolution du style Opel, marquée par le Compass, la boussole. Le nouveau Mokka affiche pour la première fois cette nouvelle signature qui viendra marquer la face avant tout comme l’arrière des futures Opel. Dans le Compass, deux axes se croisent, portant à leur intersection l’éclair Opel. L’emblème de la marque devient ainsi le point focal. Caractéristique de toutes les Opel modernes, la nervure du capot figure l’axe vertical dans l’alignement du Blitz. Les feux de jour à LED, portant toujours la signature en aile que toutes les futures Opel continueront d’arborer, forment l’axe horizontal.

Le thème se répète à l’arrière qui affiche la boussole Opel dans sa forme la plus pure. Au milieu, le Blitz se fond avec la désignation du modèle, disposée au centre. Ensemble, ils relient la ligne horizontale des feux arrière en forme d’aile à la ligne verticale de l’antenne de toit, jusqu’au pli accentué du bouclier.

La désignation Mokka illustre le soin extrême apporté au nouveau Mokka d’une manière technique, fluide et vivante. Le lettrage très travaillé est étiré en format paysage, avec des lettres très espacées qui soulignent la largeur du véhicule. Le nom est facilement lisible par tous, car Opel a délaissé les mentions supplémentaires gênantes telles que le niveau de finition ou la cylindrée. Le nouvel Opel Mokka ne porte que le nom de « Mokka » – ou « Mokka » avec un petit « e » dans le cas de la version tout électrique à batterie. Le nouveau Mokka est la première Opel qui porte avec fierté son nom au centre du hayon arrière, sous le légendaire Blitz.

Magie du numérique : l’Opel Pure Panel et ses grands écrans

Pureté, précision et réduction à l’essentiel : une philosophie de style qui s’applique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la nouvelle génération de Mokka. Le conducteur a dorénavant devant lui l’Opel Pure Panel, c’est-à-dire une planche de bord high-tech, totalement numérique, offrant une approche ciblée – une planche de bord « détoxifiée », en somme.

« Sur le nouveau Mokka, nous offrons pour la première fois l’Opel Pure Panel. Il comporte de grands écrans intégrés de manière transparente dans un module d’information horizontal, avec un nombre minimal de contrôles physiques. Il permet d’afficher des informations numériques claires et détoxifiées. Tout cela crée une expérience client optimisée », déclare Mark Adams.

La structure de l’Opel Pure Panel, des écrans juxtaposés tout en longueur, rend superflue une multitude de boutons et de commandes. Il dispose des toutes dernières technologies et n’affiche que les informations les plus importantes pour le conducteur : il va, par exemple, se charger de la gestion de l’énergie stockée dans la batterie du Mokka électrique, sans multiplier les stimuli visuels gênants. Le nombre de boutons et de manettes est réduit au minimum, apportant un équilibre idéal entre les fonctions numériques et d’autres purement intuitives, sans avoir besoin de naviguer dans des sous-menus. Le Pure Panel du Mokka montre avec brio la façon dont Opel exploite les dernières technologies pour simplifier la vie à bord.