“Votre concession à la maison” amène les concessionnaires dans le salon des clients

Bien que les concessionnaires aient rouvert les portes de leurs showrooms depuis le 28 novembre dernier, le site internet nissan.fr et sa page d’accueil « Votre concession à la maison » mise en place pendant le confinement continue à accompagner les clients pour leur prochain achat.

Récemment déployée, cette fonctionnalité du site Nissan amène les concessionnaires de la marque dans le salon des clients, de manière simple et efficace. En quelques clics, les clients potentiels peuvent sélectionner leur voiture préférée dans la gamme Nissan, qu’il s’agisse des crossovers emblématiques JUKE et QASHQAI, de la MICRA Made in France, ou de la berline 100% électrique LEAF. Ce dispositif est plus que jamais en phase avec les nouveaux parcours d’achat des clients. Aujourd’hui les clients commencent et réalisent presque l’intégralité de leur parcours d’achat grâce au numérique.

Les visiteurs peuvent spécifier leurs préférences pour leur prochaine voiture à l’aide du configurateur en ligne, puis rechercher des modèles disponibles dans leur région, neufs ou d’occasion. Ils peuvent également voir comment Nissan serait en mesure d’aider au financement du véhicule en simulant leurs versements mensuels. Enfin, le service en ligne « Votre concession à la maison » de Nissan offre également la possibilité d’estimer la valeur de reprise de leur propre véhicule.

Nissan a toujours une gamme d’offres en cours, de façon à rendre les produits Nissan encore plus accessibles au plus grand nombre. Toutes les informations relatives à ces offres sont disponibles en ligne. Les acheteurs potentiels peuvent aussi vérifier s’ils sont éligibles à des remises ou aux dispositifs d’aides gouvernementales.

Les clients peuvent enregistrer plusieurs configurations de modèles, ce qui leur permet de comparer les options et les prix avant de prendre une décision finale. De plus, les personnes qui souhaitent recevoir l’avis de leurs proches le peuvent en partageant simplement les détails de leur configuration à l’aide d’un code d’identification unique.

Une fois que le client a fait son choix, leur concessionnaire local les accompagnera pour finaliser la transaction. Une carte interactive permet en effet d’identifier le concessionnaire le plus proche du client. Les concessionnaires pourront alors répondre à toutes les questions concernant le financement de leur achat, la demande d’un devis personnalisé ou même la réservation d’un essai routier sécurisé (dans le respect des mesures barrières et sous réserve de disponibilité).

Des mesures et précautions supplémentaires ont été prises pour garantir que tous les essais routiers et les visites en concession soient gérés avec toutes les précautions de sécurité nécessaires : Désinfection des locaux, réaménagement des espaces avec plan de circulation et marquage au sol, espace de minimum 8m2 par client, nettoyage régulier des véhicules, plexiglas sur les bureaux et comptoirs, protections individuelles et formation sanitaire pour tout le personnel, gel hydro-alcoolique à disposition, etc…

Les équipes commerciales sont également disponibles pour prendre en charge les requêtes numériques, virtuelles et téléphoniques des clients. Une fois la décision finale prise et le financement confirmé, les clients peuvent choisir le «click & collect » pour prendre possession de leur nouvelle voiture dans un environnement sûr et sécurisé.

Les ateliers de nos partenaires concessionnaires continuent par ailleurs l’entretien et la réparation des véhicules, comme ils l’ont fait pendant tout le confinement.

«Alors que nous faisons tout pour améliorer nos services en ligne et être au plus proches de nos clients, notre réseau de concessionnaires reste un élément central de notre stratégie », explique Koen Maes, président de Nissan West Europe.

Les premiers retours montrent clairement que les clients adhèrent à cet outil, puisque depuis la mise en ligne du service, le volume de prospects envoyés au réseau a augmenté de 10% permettant ainsi aux concessionnaires de maintenir une activité commerciale en ligne avec la tendance du marché.

Pour plus d’informations sur le service en ligne « Votre concession à la maison » de Nissan, rendez-vous sur www.nissan.fr