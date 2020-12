Nouvelle FIAT Tipo et Nouvelle Tipo CROSS MY21 : technologies enrichies, moteurs et design renouvelés, esprit différencié

Après avoir revu les gammes Panda et City Cross, c’est désormais au tour de la FIAT Tipo MY21 de bénéficier de nombreuses évolutions : relooking complet de la gamme, nouveau design plus attractif, jeune et dynamique, niveau technologique enrichi et nouveaux moteurs plus performants et respectueux de l’environnement. En plus, la famille s’élargit avec le lancement d’une nouvelle gamme complète à l’esprit crossover : Nouvelle Tipo CROSS.

La nouvelle gamme s’articule autour de deux esprits : «Life» avec ses 3 niveaux de finitions – Tipo, Life et Life Plus, disponibles en trois variantes de carrosserie (Berline 4 ou 5 portes et Station Wagon), et la CROSS, avec trois finitions – Cross, Pack et Plus, disponible en version 5 portes uniquement.

La Panda à l’esprit Cross, polyvalente et captivante, avait déjà montré la voie en rencontrant le succès en Europe, attirant une clientèle plus jeune cherchant un modèle très fonctionnel et idéal en ville, mais à l’esprit cool et au design contemporain. La même stratégie a également été reprise pour Nouvelle FIAT Tipo. Les designers et ingénieurs de Fiat ont ainsi développé Nouvelle Tipo CROSS dans ce même esprit, créant ainsi un «crossover» Tipo, lui aussi destiné à un nouveau public.

Le nouveau design de la Tipo

Le style de Nouvelle Tipo apparaît désormais plus moderne, dynamique et élégant. La nouvelle face avant intègre une calandre repensée, dotée du nouveau logo de la marque, avec lettrage Fiat, signe d’un renouveau majeur. Nouvelle Tipo est également la deuxième Fiat à adopter ce logo, après Nouvelle 500.

Les phares ont été entièrement repensés, avec des optiques entièrement à LED à l’avant et à l’arrière : non seulement ils améliorent les lignes de la voiture, mais ils lui confèrent un look plus moderne et améliore la sécurité grâce à une meilleure visibilité. De plus, ils réduisent la consommation électrique de la voiture et donc, les émissions de CO 2 .

La partie inférieure du pare-chocs est entièrement redessinée avec l’ajout d’éléments à la finition chrome satiné. De nouvelles jantes en alliage de 16″ ou 17″ bicolores et des nouveaux designs font également leur apparition.

L’habitacle est également significativement revu. Les sièges sont revêtus de nouveaux tissus au design exclusif. Un écran numérique TFT 7″ entièrement configurable remplace les compteurs analogique conventionnel du tableau de bord. Le nouvel écran est plus sophistiqué et technologiquement plus avancé, permettant contrôler l’état de la voiture, l’environnement multimédia et le téléphone. L’écran est fourni avec le tout nouveau système UConnect 5 avec un écran tactile de 10,25″, récemment dévoilé sur Nouvelle 500.

Même le volant – désormais encore plus élégant et sportif – a fait l’objet de modifications. Il est désormais plus épuré pour une meilleure ergonomie et assure une visibilité parfaite vers l’instrumentation numérique TFT 7”. Une attention particulière a également été portée au panneau de commande central, où les réglages de la climatisation ont été revus et de nouveaux inserts chromés et noirs ajoutés.

La nouvelle gamme Tipo est également disponible en deux nouvelles nuances de couleurs : Bleu Oceano et Orange Paprika.

Nouvelle Tipo CROSS : le crossover façon Tipo

La famille Tipo s’agrandit avec le lancement de Nouvelle Tipo CROSS. Elle vient en complément de la gamme à l’esprit ‘LIFE’ (Berline, 5 portes et Station Wagon). Tipo CROSS reprend l’esprit d’un véritable crossover destiné à un tout nouveau public. Les familles – clientèle traditionnelle de FIAT Tipo – ont vu leurs attentes évoluer vers des modèles au style plus dynamiques mais sans sacrifier l’espace et le confort. Elles sont donc désormais prêtes à tenter l’expérience d’une voiture plus émotionnelle, distinctive et dynamique, mais au prix toujours abordable. Nouvelle Tipo CROSS, « le nouveau crossover familial de Fiat », est la réponse à cette attente.

À première vue, Tipo CROSS est visuellement clairement plus large, avec le nouveau design de sa calandre qui s’étend sous les phares, et clairement plus haute afin de reprendre l’esprit d’un véritable «crossover».

La garde au sol augmente de 37 mm, grâce à un nouveau réglage de la suspension et à l’ajout de nouvelles jantes et pneumatiques majorés, au bénéfice d’un look désormais plus robuste.

Tipo CROSS offre également une position de conduite plus élevée et facilite l’accès à bord, permettant ainsi de simplifier la vie des utilisateurs, comme installer des enfants sur les sièges arrière ou récupérer des objets dans l’habitacle ou sous les sièges.

Forte de ses changements esthétiques, Nouvelle Tipo Cross mesure près de 7 cm de plus que la FIAT Tipo 5 portes. Elle intègre des détails très « Cross », comme des passages de roue élargis se poursuivant sur le côté et à l’avant, une plaque de protection sous le pare-chocs avant, des jupes latérales et un extracteur arrière ainsi que des barres de toit, jusqu’à ce jour uniquement proposée sur la version Station Wagon.

Sécurité et technologie haut de gamme

Pour ajouter au design et au style, un rafraîchissement majeur est apporté en matière de technologies, avec pour objectif de se situer au sommet de la catégorie. Nouvelle Tipo reçoit désormais les systèmes parmi les plus avancés en matière d’assistance à la conduite (ADAS):

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation « Traffic Sign Recognition » (de série)

Limiteur de vitesse adaptatif « Intelligent Speed Assistant » (de série)

Alerte de franchissement de ligne « Lane Control » (de série)

Détecteur de fatigue (de série)

Système d’allumage automatique code/phares « Adaptive High Beam »

Détecteur d’angle mort « Blind Spot Assist » avec signal d’alerte sur les rétroviseurs

Et en plus : capteurs de stationnement avant, système « Keyless Entry/Go », chargeur de smartphone par induction avec capacité de charge de 15 W, soit trois fois la puissance des meilleurs smartphones.

En matière d’infotainment, FIAT Tipo est la deuxième voiture de Fiat, après Nouvelle 500, à être équipée du système d’infotainement UConnect 5 de cinquième génération avec un écran de 10,25’’. Développé avec l’idée de proposer une expérience utilisateur simple, intuitive et pratique, Uconnect 5 est personnalisable et compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Il permet d’utiliser les fonctionnalités de CarPlay sans câble sur l’écran tactile de la radio via des profils personnalisables et permet jusqu’à 5 configurations différentes. Grâce à ce nouveau système d’infotainment, il est possible de connecter deux téléphones en même temps via Bluetooth : il est ainsi possible d’utiliser à la fois les téléphones portables professionnel et personnel et de gérer les appels simultanément, sans avoir besoin de passer d’une connexion à l’autre.

Signalons également un nouveau rétro-éclairage blanc pour l’ensemble des commandes de l’habitacle, pour un style plus moderne, ainsi qu’un port USB pour les passagers arrière, une fonctionnalité particulièrement utile pour les familles lors des longs voyages.

Des nouveaux moteurs plus efficients et plus respectueux de l’environnement

La gamme de moteurs des Nouvelles FIAT Tipo et Tipo CROSS est complètement renouvelée. Au lancement, elle est disponible avec un moteur essence et deux Diesel.

Essence : moteur 1.0 FireFly de 100 chevaux. Ce nouveau trois cylindres délivre un couple maximum de 190 Nm à seulement 1500 tr/min contre 127 Nm à 4500 tr/mn pour le précédent moteur essence 1.4 de 95 ch.

Le 1.0 FireFly fait partie de la nouvelle famille des moteurs FireFly Turbo qui se distingue par sa modernité, et ses performances accrues, mais aussi par des consommations et émissions nettement réduites. La puissance maximale est de 74 kW (100 ch). Très silencieux, ce nouveau moteur assure un grand plaisir de conduire grâce à sa courbe de couple avantageuse. Ses émissions de CO2 atteignent 121g/km (WLTP).

La boîte de vitesses a été calibrée pour assurer une réactivité maximale en circulation urbaine et un grand confort sur autoroute, le régime moteur ne dépassant pas 3200 tr/min à 130 km/h.

Diesel : les moteurs Diesel Multijet sont conformes à la norme Euro 6D Final et proposent deux niveaux de puissances : 95 et 130 ch (contre 120 ch sur la précédente génération). La nette amélioration des performances s’accompagne de valeurs de CO 2 réduites, à partir de 110g/km (WLTP).

Le moteur 1.6 Multijet de 130 ch est idéal pour les flottes d’entreprise, un secteur stratégique pour le segment C et donc pour la Tipo.

Les gammes FIAT Tipo ‘’LIFE’’ et Tipo CROSS MY21 en France : deux familles à l’esprit clairement différencié

En France, les gammes Tipo se différencient clairement par leur esprit spécifique répondant à des typologies d’utilisateurs très différentes. D’une part, la gamme TIPO ‘’Life’’ et d’autre part, la toute nouvelle famille Tipo CROSS, à l’esprit ‘’crossover’’ marqué.

La famille TIPO ‘’LIFE’’ : elle est disponible en berline 4, 5 portes ou Station Wagon et selon les finitions, en deux ou trois motorisations : essence 1,0 de 100 ch et Diesel 95 ch ou 130 ch.

A noter que la motorisation essence est désormais exempte de malus écologique, soit une économie moyenne de 1 100 € par rapport à la gamme précédente.

La berline est proposée en 3 finitions : Tipo, Life et Life Plus. Elle bénéficie toujours d’un tarif extrêmement compétitif : à partir de 15 990 € en version 1.0 essence de 100 ch et même 12 990 € en incluant notamment le Bonus écoFiat, voire 9 990 € en incluant la prime à la conversion.

La 5 portes est quant à elle proposée en 4 finitions : Tipo, Life, Life Plus et Business. Ses tarifs débutent à partir de 17 490 €, soit 1500 € de plus que la berline 4 portes.

La Station Wagon est proposée pour 1500 € de plus que la version 5 portes à finition et motorisation équivalente. Trois finitions sont au programme : Life, Life Plus et Business. Les tarifs Station Wagon débutent à partir de 20 990 € en essence 1.0 de 100 ch.

Proposée au même prix que la Life Plus, la finition Business s’en distingue par certains équipements prisés par la clientèle professionnelle, à l’exemple de des radars de stationnement avant/arrière, de la caméra de recul ou du navigateur GPS de 7’’.

Signalons la disponibilité optionnelle du Pack Business + qui permet pour 2 000 € en outre de bénéficier d’un niveau d’équipement de sécurité (ADAS) et de confort extrêmement complet.

La famille Tipo CROSS : plus particulièrement destinée à une clientèle jeune d’esprit recherchant un style plus dynamique, elle n’existe qu’en berline 5 portes mais reste disponible avec l’ensemble des trois motorisations essence 1,0 de 100 ch et Diesel 95 ch ou 130 ch.

La famille Tipo CROSS est proposée en trois finitions : Cross, Pack et Plus, cette dernière se distinguant visuellement par son pack chrome (barres de toit, protection de pare-chocs avant et arrière chrome satiné) ou ses jantes de 17’’ bicolores.

Tipo CROSS est proposée à partir de 18 990 €, soit 1 500 € de plus que la berline Life 5 portes.

A signaler enfin que l’ensemble des gammes Tipo et Tipo Cross bénéficient toujours actuellement d’une garantie 10 ans ou 100 000 km (cas d’une vente à particulier)

Découvrez les gammes FIAT Tipo Life et Tipo CROSS MY21 en détail dans la présentation spécifique téléchargeable sur le site media www.media.fcaemea.com/fr-fr/fiat.

La Tipo, une histoire à succès

L’actuelle génération de FIAT Tipo a été lancée en 2016 en version Berline. Depuis, la famille s’est agrandie avec l’apparition des 5 portes et Station Wagon, rejointe aujourd’hui par Nouvelle Tipo CROSS.

Dès son lancement, la Tipo est immédiatement devenue l’un des modèles les plus appréciés de son segment en Italie mais aussi en l’Europe ; elle atteint le Top 5 des modèles les plus vendus en France en 2017 sur son segment avec près de 14 000 ventes.

Elle a significativement contribué à la performance de la marque Fiat (plus de 70% des volumes réalisés hors Italie). A ce jour, plus de 670 000 exemplaires ont été vendus, dont 45 000 en France.