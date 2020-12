PIRELLI FOURNIT TROIS TYPES DE PNEUMATIQUES DIFFÉRENTS POUR LA TOUTE NOUVELLE ASTON MARTIN DBX

Près de trois années de travail acharné en étroite collaboration avec les ingénieurs d’Aston Martin ont permis de mettre au point trois pneumatiques différents pour démontrer les capacités du nouveau DBX. Cette dernière Aston Martin est équipée exclusivement de pneumatiques Pirelli, au terme d’un processus de développement minutieux conçu pour répondre exactement aux exigences du célèbre constructeur britannique. Le P Zero™ pour le DBX a été développé pour offrir les meilleures performances et maniabilité possibles, le Scorpion™ Zero™ AS pour le tout-terrain et le Scorpion™ Winter pour la sécurité et la performance même en hiver, avec la même sensation de conduite dynamique que l’été.

Ce travail de développement conjoint, qui est l’une des caractéristiques de la stratégie « Perfect Fit » de Pirelli, a commencé par des essais en laboratoire avant de passer aux essais en extérieur dans différentes conditions. Les performances des pneumatiques Pirelli par temps de pluie pour la nouvelle Aston Martin DBX ont été affinées sur la piste d’essais de Pirelli à Vizzola près de Milan, tandis que les performances des pneumatiques sur glace et sur neige ont été affinées au centre d’essais hiver Pirelli à Fleurheden en Suède. Les performances pures ont été développées sur le célèbre circuit à grande vitesse de Nardo, dans le sud de l’Italie. La validation finale a eu lieu sur l’épique Nürburgring Nordschleife en Allemagne : le test ultime pour l’ensemble voiture et pneumatique.

P ZERO™, UN PNEUMATIQUE POUR LE GRAND TOURISME

La nouvelle Aston Martin DBX offre des performances maximales optimales grâce aux pneumatiques P Zero™ qui ont été spécialement développés pour elle. En effet, le mélange est dérivé des pneumatiques utilisés pour les voitures GT, afin de maximiser la puissance du V8 turbo de la nouvelle Aston Martin. Le composé P Zero™ pour le DBX offre également une adhérence maximale sur piste. La ceinture à zéro degré de la structure de ce P Zero™ marqué A8A sur le flanc (pour identifier les pneumatiques spécifiques de l’Aston Martin DBX) utilise un nouveau matériau hybride qui offre une meilleure sensation de direction pour améliorer le plaisir au volant. De plus, il réduit le poids total du pneumatique, ce qui réduit la résistance au roulement et la consommation de carburant.

SCORPION™ ZERO™ AS, POUR LES PERFORMANCES SPORTIVES TOUT-TERRAIN

Le Pirelli Scorpion™ Zero™ AS est plutôt conçu pour ceux qui ont également l’intention d’utiliser leur DBX hors route. L’objectif d’Aston Martin est d’ouvrir des possibilités pour ses clients, en leur offrant un véhicule aussi polyvalent que possible tout en conservant la performance et l’émotion qui sont synonymes de leurs voitures. Pour atteindre cet objectif, le dessin de la bande de roulement du Scorpion™ Zero™ a été redessiné pour maximiser ses capacités tout-terrain, avec des blocs plus rigides vers l’extérieur de la surface de contact qui offrent une meilleure adhérence dans des conditions difficiles.

HIVER SCORPION™ : SÉCURITÉ MAXIMALE SUR LA GLACE ET LA NEIGE

Le Scorpion™ Winter, le pneumatique hiver spécialisé de Pirelli pour SUV, a été optimisé pour les conditions hivernales – jusqu’à des températures de moins 30 degrés Celsius – pour garantir une efficacité maximale même dans les conditions les plus extrêmes. Pirelli a modifié les matériaux qui composent la carcasse de ce pneumatique pour offrir la meilleure sensation de direction possible, même en hiver. Par conséquent, la conduite performante n’est pas seulement une activité estivale dans le DBX.

PIRELLI ET ASTON MARTIN

Pirelli et Aston Martin ont toujours entretenu une relation durable et étroite. Avec l’arrivée du nouveau DBX, qui n’est disponible que sur les pneumatiques Pirelli, la firme italienne équipe désormais 50% de toutes les Aston Martins neuves, y compris les modèles iconiques tels que le DBS Superleggera et la nouvelle Vantage.