Yamaha Wolverine 850 éditions limitées WORK & LIMITED

Yamaha lance deux éditions spéciale « WORK » & « LIMITED » pour les SSV Wolverine 850 X2 et X4.

Wolverine 850 X2 WORK

La série spéciale WORK du Wolverine 850 X2 arbore un très beau camouflage digital urbain. Il bénéficie également de nombreux acessoires montés de série qui plairont tout particulièrement aux professionnels :



Pare Brise avec essui-glace



Lunette arrière souple



Kit Ridelles pour la benne arrière



Kit autocollant spécifique « Camo digital »



Le Wolverine 850 X2 WORK est commercialisé au prix public de 22 999 € TTC en version homologuée, ce qui représente plus de 2000 € TTC d’avantages client en pièces et accessoires.

Wolverine 850 X4 LIMITED

Le Wolverine 850 X4 LIMITED quant à lui arbore une très belle décoration noir et bleu sobre, et bénéficie de plusieurs accessoires esthétiques et de confort :



Kit d’élargisseurs d’ailes



Jantes Aluminium Moose 387 de 12 pouces



Kit autocollant spécifique

Le Wolverine 850 X4 LIMITED est commercialisé au prix public de 24 499 € TTC en version homologuée, ce qui représente plus de 700 € TTC d’avantages clients en pièces et accessoires.