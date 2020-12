Identité visuelle de Marque : Opel modernise son image

Opel adopte un nouveau look. Le logo de la marque, qui est désormais plus finement dessiné, la nouvelle police « Opel Next » et le jaune fluo Opel signalent la force d’innovation de la marque. Objectif : être encore plus moderne et audacieux dans son apparence. Opel a toujours été synonyme de démocratisation de l’innovation et de l’automobile. Le « New Opel » exprime désormais cet esprit avec une nouvelle identité visuelle (Corporate Identity).

Le voyage vers le futur a commencé avec l’Opel GT X Experimental. L’étude de style dévoilait déjà l’allure du nouvel Opel Blitz, l’emblème du véhicule. La ligne élégante et très personnelle était soulignée par un traitement remarquable en jaune fluo – cette couleur est maintenant devenue le jaune Opel de la nouvelle charte graphique. Avec l’Opel Mokka, le constructeur de Rüsselsheim a ensuite lancé la première voiture de série affichant le nouveau visage Opel – le Vizor – et le tout nouveau design de planche de bord – le Pure Panel.

Opel présente maintenant en détail d’autres éléments de son nouveau look : nouveau logo, nouvelle police, nouvelle couleur – c’est le « New Opel ». Au cours du premier semestre 2021, tout le monde pourra découvrir cette nouvelle identité avec le nouvel Opel Crossland et l’Opel Mokka totalement repensé. Ce seront les premières voitures de série adoptant le nouveau design. Grâce à leur modernité, elles s’intègrent parfaitement dans le monde d’aujourd’hui et de demain.

« Nous sommes sûrs de nous, jeunes d’esprit et ouverts à tous. En cette nouvelle ère, Opel s’inspire d’une culture allemande d’avant-garde, la Modern « cold to cool », pour faire émerger un style affirmé, épuré et contemporain. C’est l’expression de notre nouvelle identité de marque et cela représente clairement notre nouvelle gamme de produits très attrayants, » déclare Xavier Duchemin, Managing Director Marketing, Sales and Aftersales chez Opel.

Le nouveau design Opel se concentre sur l’essentiel, en laissant de côté les fioritures et autres éléments qui peuvent distraire l’attention. Il reflète ainsi la rigoureuse philosophie allemande de la marque en matière de design : affirmée et épurée. Pour ce qui concerne le logo du Blitz, le cercle entourant le nouveau logo de la marque s’est aminci. Le lettrage en partie basse soutient solidement le logo. La nouvelle police de caractères dénommée « Opel Next » est également épurée, forte, moderne et claire. Elle se décline en trois versions différentes : maigre, normale et grasse. Ces polices s’harmonisent parfaitement et garantissent un message cohérent. Le nouveau jaune Opel symbolise l’électricité, le nouveau carburant de l’ère électrique. La couleur s’électrise, devient empreinte caractéristique et crée ainsi une identité unique.

« Le nouvel âge de l’automobile a besoin de marques modernes, et les marques modernes ont besoin d’un design clair. Avec ces nouveaux éléments d’identité de marque, nous exprimons notre volonté d’être différents, modernes, ouverts à la nouveauté et au futur, » explique Patrick Fourniol, chef du marketing.

La nouvelle identité sera visible dans tous les domaines, produits, réseau et marketing. Elle sera déployée dans tous les médias et domaines de communication.

La nouvelle image a été développée en collaboration avec l’agence VELOCITY McCANN, et la nouvelle police « Opel Next » est une création Monotype.