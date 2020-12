L’édition 2020 du concours Easy Mobility Challenge est lancée

Quelle startup succèdera à Cocolis, grand vainqueur de l’édition 2019 de l’Easy Mobility Challenge? Organisé pour la quatrième année consécutive par SEAT et CANAL+ via leur plateforme commune DETOURS*, l’Easy Mobility Challenge est un concours qui récompense la startup mobilité la plus innovante de l’année, en mettant un accent particulier sur la dimension durable et responsable. La grande finale se tiendra le 8 décembre, à l’occasion de la journée mondiale du climat et sera retransmise en live sur les réseaux sociaux de DETOURS Facebook et LinkedIn.

Une édition 100% numérique

Pour la 4ème édition de l’Easy Mobility Challenge, SEAT et CANAL+ ont revu l’organisation du concours et adopté un nouveau format 100% numérique qui se décompose en deux temps forts :

Dans un premier temps, le public est appelé à choisir parmi les cinq projets finalistes préalablement sélectionnés. Tous partagent l’audace et le caractère innovant en faveur de la mobilité du futur. De plus, cette année, leurs projets doivent répondre à des préoccupations environnementales. Les votes sont ouverts du 30 novembre au 6 décembre sur la plateforme DETOURS. Chaque startup est présentée sur la plateforme dédiée avec en complément une vidéo de l’épreuve du face à face à laquelle ont dû se soumettre les finalistes, interrogés par le journaliste et chroniqueur David Abiker, également ambassadeur de DETOURS depuis 2 ans.

La deuxième et dernière phase du concours est celle de la grande finale qui sera organisée le 8 décembre, à l’occasion de la journée mondiale du climat. Une par une, les startups candidates devront présenter leur projet à un jury de professionnels et répondre à leurs questions. Animée par David Abiker, cette dernière épreuve du grand oral sera retransmise en direct live sur les réseaux sociaux de DETOURS (Facebook et LinkedIn). Le grand gagnant de l’édition 2020 de l’Easy Mobility Challenge sera annoncé à l’issue du Live. Cette année le jury se compose de :

/ Ines Leonarduzzi – Directrice Générale de Digital For the Planet

/ Eliette Vincent – Cofondatrice de Cocolis, lauréat de l’Easy Mobility Challenge 2019

/ Sylvain Cognet – Directeur Général chez Forum métropolitain du Grand Paris

/ Elise Remark – Directrice marketing de SEAT France

Le lauréat du concours se verra remettre l’Easy Mobility Award. Son prix lui permettra de bénéficier d’un véhicule SEAT pendant toute l’année 2021 ainsi que des produits de mobilité développés par la marque, d’une place privilégiée lors des différents salons auxquels participe SEAT, d’une forte visibilité sur DETOURS et sur CNEWS et d’une campagne de communication MyCanal.

Les candidats

– Virvolt a le pouvoir de transformer n’importe quel vélo en deux-roues électrique. Et le tout en moins de 72h. La pratique de la bicyclette est plus tendance que jamais, et le dispositif proposé par Virvolt permet de répondre à une demande grandissante. C’est un moyen pour ses clients de recycler et électrifier leur vieux vélos tout en dépensant moins d’argent. Virvolt fait du bien à la planète et au portefeuille avec ses tarifs plus abordables. Les batteries usagées peuvent également être reconditionnées par la startup. De quoi faire virevolter nos cœurs de cyclistes.

– Carfit est une startup technologique qui permet d’anticiper la maintenance et les éventuels problèmes de votre véhicule. Grâce à un boitier connecté placé près du volant qui, en utilisant l’intelligence artificielle, traduit les bruits et les vibrations de votre voiture en données précises sur son état. Ces données vous sont ensuite transmises, et aux professionnels de l’entretien automobile qui pourront ainsi entretenir votre voiture de la meilleure façon qu’il soit. Déjà implanté en France, aux Etats-Unis et en Chine, Carfit pourrait devenir le nouveau voyant de la maintenance des voitures ; et qui dit entretien optimisé, dit adieu la panne.

– Femme au volant propose, comme son nom l’indique, des trajets avec des chauffeurs de VTC 100% féminins. Alors que le secteur est majoritairement masculin, la plateforme fait travailler exclusivement des femmes de tout âge et culture, en les mettant en relation avec des particuliers via une réservation en ligne ou par téléphone. Ce service répond au besoin de la clientèle féminine, souvent plus à l’aise avec un chauffeur féminin.

– Washmee révolutionne le lavage auto en permettant à chaque particulier ou entreprise de trouver la station de lavage à proximité et même de réserver un nettoyage à domicile grâce aux professionnels du lavage qui s’adaptent à tout type de véhicule. La startup promet un service écologique, avec des lavages à domicile nécessitant seulement 20cl d’eau. Ce n’est pas tout. La startup a mis en place une dématérialisation qui permet de payer directement via l’application plutôt qu’avec des jetons. Avec Washmee, vous pouvez enfin jeter l’éponge, et c’est pour la bonne cause.

– Charge Guru est un installateur de bornes de recharge électrique à domicile. Vous avez ou voulez un véhicule électrique mais avez peur de manquer de prises ? Charge Guru se charge de vous rendre branché. Que vous ayez besoin de bornes de recharge dans un pavillon, dans le parking de votre appartement, sur le site de votre entreprise, ou même sur un site touristique, la startup s’occupe de tout. Plusieurs types de bornes sont proposés avec des puissances différentes afin de satisfaire tous ses clients. Exprimez votre besoin en bornes de recharge, recevez un ou plusieurs devis et Charge Guru passe à l’installation. L’entreprise propose également un simulateur de temps de recharge et un autre qui calcule les économies réalisées avec une voiture électrique sur son site web. Le leader français de l’installation de bornes a tout pour vous brancher.

Palmarès

2019

Projet : Cocolis

Fondateurs : Eliette Vincent

En quelques mots : Cocolis est le premier site de covoiturage de colis, 100% assuré. Cocolis propose aux particuliers de faire voyager des colis sur la banquette arrière d’autres particuliers, en fonction de l’endroit où ils vont. Une solution originale pour faire économiser de l’argent (à ceux qui envoient) tout en en faisant gagner aux autres (ceux qui livrent).

Lien du site web : https://www.cocolis.fr/

2018

Projet : Tank You

Fondateurs : Antoine Roussel, Abderrahman Bennani et Ashley Poniatowski

En quelques mots : « Votre carburant, où vous voulez, quand vous voulez ».

TanYou est une start-Up qui propose un service de livraison de carburant pour les particuliers et les professionnels directement à leur domicile. Véritable « station-servicedu futur » TankYou permet de pallier la raréfaction des stations-services en centre urbain. Elle a aussi l’avantage de s’adapter à tout type de carburant, essence aujourd’hui, GNV et hydrogène demain.

Lien du site web : https://www.tankyou.co/

2017

Projet : l’application ECTOR

Fondateur : Manoël Roy

En quelques mots : Ector est un service de voiturier dans les gares et les aéroports. Sur simple réservation, un voiturier privé est mis à disposition des voyageurs souhaitant déposer et récupérer leur véhicule directement au dépose-minute. Ector s’occupe de convoyer et de stationner le véhicule dans un parking sécurisé, situé à proximité de la gare ou de l’aéroport en question, moins cher qu’un parking classique. Pour faire gagner du temps à ses clients, Ector propose également, sur simple demande, des prestations d’entretien et de nettoyage.

Lien du site web : https://www.ectorparking.com/

* Détours est une plateforme de contenus dédiée à la mobilité, lancée par SEAT et CANAL+ en 2015 et devenu média n°1 des nouvelles mobilités.

Les votes sont ouverts du 30 novembre au 06 décembre 2020 – VOTEZ pour votre projet favori et soutenez-le !