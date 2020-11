Yamaha Wolverine® RMAX™ 1000 : réservation dès le 27/11 !

La nouvelle famille Wolverine® RMAX™ 1000 est une évolution d’importance sur le marché des modèles SSV. Elle témoigne de la quête permanente d’innovation et d’excellence qui a été la force motrice de Yamaha depuis la naissance de l’entreprise il y a 65 ans.

Conçue pour les amateurs de liberté, pour ceux qui recherchent et aiment la nature, la famille RMAX offre des sensations exaltantes, de l’adrénaline et le plaisir de partager une expérience unique.

Cette nouvelle génération de SSV est constituée de modèles à deux et quatre places, également disponibles en édition spéciale SE. Elle a été créée pour tous ceux prêts à se lancer dans de nouvelles aventures en profitant de performances en hausse. Vous pouvez être l’un des premiers à posséder un modèle de la famille Wolverine® RMAX™ 1000 !



Réservation en ligne

À partir 27 novembre 2020 à 10 h 00 (CET), Yamaha proposera aux passionnés qui souhaitent vivre une année 2021 pleine d’aventures, de commander leur modèle !



Le système de commande en ligne permettra aux clients de réserver l’un des modèles au tarif officiel indiqué ci-dessous* :



• Wolverine® RMAX™ 2 1000 : non commercialisé en France

• Wolverine® RMAX™ 2 1000 SE : € 28 499,00

• Wolverine® RMAX™ 4 1000 : non commercialisé en France

• Wolverine® RMAX™ 4 1000 SE : € 29 999,00



* Prix TTC en version homologuée et sans accessoires.



Le système de réservation est simple et rapide !

Il vous suffit de vous connecter à https://wolverine1000rmax.yamaha-mo… et de remplir le formulaire en ligne pour être l’un des premiers à piloter ce nouveau SSV aux performances extraordinaires. Il vous sera demandé de choisir un revendeur Yamaha qui vous aidera tout au long du processus.



Calendrier de livraison auprès des concessionnaires

Pour que les plus passionnés puissent profiter de leur nouvelle RMAX à temps pour le printemps, Yamaha effectuera les premières livraisons à partir de mars 2021.

Ces nouveaux modèles seront alloués à nos clients selon le principe du premier arrivé, premier servi, dans toute l’Europe.

Nouvelle famille Wolverine® RMAX™ 1000

Caractéristiques techniques principales



Wolverine® RMAX™2 1000 et Wolverine® RMAX™4 1000

Coloris : Armor Grey



• Bicylindre en ligne à double arbre à cames en tête de 999 cm³ puissant et souple

• Un gabarit impressionnant qui se faufile dans les passages les plus étroits

• Un habitacle confortable de style automobile offrant une fonctionnalité exceptionnelle

• Des pneus GBC Dirt Commander tout-terrain de 30″ résistants et efficaces

• Un confort exceptionnel et une protection efficace contre la boue et les éclaboussures

• Des amortisseurs Fox® QS3 réglables sans outil

• Des pare-chocs robustes avec crochets de remorquage et fixation de treuil

• Un design épuré et des feux de position à LED « Evil Eye » distinctifs

• Une transmission exclusive avec boîte de vitesses Yamaha Ultramatic®



Wolverine® RMAX™2 1000 SE et Wolverine® RMAX™4 1000 SE

Coloris : Covert Green



• Une Édition Spéciale à la finition remarquable

• Un système D-Mode à trois positions « Sport », « Trail » et « Crawl »

• Un pare-chocs avant haut de gamme avec crochets de remorquage et treuil Warn® VRX



De nombreux accessoires d’origine et un configurateur Web

Pour améliorer encore la polyvalence, les capacités et l’apparence des modèles de la famille Wolverine® RMAX™ 1000, Yamaha propose une gamme complète d’accessoires d’origine. Visitez la page Web de Yamaha Motor et découvrez en avant-première la RMAX de votre choix, équipée d’accessoires grâce au configurateur Web ! La gamme sera disponible dans le réseau de revendeurs Yamaha Motor et les premières livraisons débuteront en mars 2021.