Le Groupe Gambetta construit Esprit Jardin, un programme mixte de 46 logements intégrant une serre de 160 m2, un « potager sur le toit » et un verger

Architecture épurée et agriculture urbaine mises à l’honneur

Dans le quartier résidentiel des Plans de Carros, Esprit Jardin propose 46 logements (T1, T2, T3 et T4, dont 34 logements en accession libre et 12 logements sociaux), répartis sur 3 bâtiments. Tous les logements bénéficient d’extérieurs (terrasses ou jardins). Les façades, pensées par l’agence d’architecture Atelier Vérant, révèlent une architecture sobre et contemporaine, en réelle harmonie avec le bâti environnant. Les 3 immeubles répondent aux exigences de la réglementation thermique RT 2012, et un parking de 81 places est disposé en sous-sol.

C’est par la place centrale accordée à l’agriculture urbaine que ce programme constitue une véritable première sur la Côte d’Azur : en effet, l’ensemble des espaces paysagers ont été pensés pour abriter des cultures de produits locaux, biologiques et comestibles. Une innovation mise en œuvre grâce à un partenariat noué entre le Groupe Gambetta, et la startup niçoise Les Potageurs : 2 demi-journées par semaine, l’entreprise assure l’entretien d’un potager de 50 m2, d’un verger et de la serre. « Esprit Jardin illustre pleinement les deux engagements forts du Groupe Gambetta, en faveur de la mixité sociale mais aussi de la qualité de vie des résidents. Nous avons retrouvé chez Les Potageurs les mêmes valeurs de solidarité et de partage, et le même attachement à l’environnement et aux paysages du pays niçois. Le Groupe Gambetta prendra en charge pendant un an le coût des interventions des Potageurs pour entretenir et valoriser les espaces plantés », précise Sylvain Michel, Directeur de la promotion du Groupe Gambetta pour la région PACA. À l’issue de cette première année, ce coût pourra être inclus dans les charges de copropriété.

D’ici 2 ans, la surface plantée permettra de produire 2 900 kg de légumes, 29 kilos d’aromatiques séchés, 30 artichauts, 40 oignons, 60 échalotes et 40 litres d’huile d’olive : une récolte qui sera répartie entre 46 foyers. Outre la production de légumes, cette toiture a également vocation à faciliter la récupération des eaux pluviales dans les différents bacs de plantation, mais aussi à contribuer directement à l’amélioration de la qualité de l’air et à la lutte contre le réchauffement urbain.

Au cœur de la résidence, une serre de 160 m2, la toiture occupée par des panneaux photovoltaïques, accueillera plusieurs essences d’agrumes, ainsi que des bacs potagers destinés aux semis : pour en faire un lieu d’échange intergénérationnel et d’initiation au maraîchage, Les Potageurs y assureront des ateliers éducatifs destinés aux adultes et aux plus jeunes. Les espaces paysagers de la résidence comprendront aussi 116 arbres fruitiers (jujubier, bigaradier, grenadier), en cours de plantation.

Carros : une qualité de vie préservée à proximité des grands pôles économiques des Alpes-Maritimes

À quelques minutes seulement de Nice et du littoral azuréen, Carros marque la porte d’entrée vers le haut pays niçois. Au pied du Parc naturel des Pré-Alpes, la commune offre un visage authentique et contrasté, entre le village historique, ses ruelles anciennes et son château médiéval, qui domine la vallée et profite de sublimes vues sur la mer, et la dynamique ville contemporaine.

À proximité immédiate de l’Eco-Vallée et de la plaine du Var, Carros bénéficie pleinement de l’essor économique de l’un des bassins d’emplois les plus importants de la région. La Zone Industrielle de Carros-Le Broc (la plus grande des Alpes-Maritimes, avec 188 hectares) accueille toujours plus d’entreprises, et se positionne comme un atout majeur de la Métropole Nice Côte d’Azur. Par son offre de services riche et qualitative, et sa riche programmation culturelle, mais aussi ses nombreuses infrastructures sportives, Carros propose un cadre de vie idéal pour les familles ; la commune dispose également de nombreuses écoles et d’un collège.

Fiche technique :

Promoteur : Groupe Gambetta

Architecte : Atelier Vérant (Virginie Vérant)

Nombre de logements : 46 (2 T1, 14 T2, 28 T3, 2 T4)

Destination du programme : 34 logements en accession libre / 12 logements locatifs sociaux

Date de livraison prévisionnelle : 4T 2020