Thycotic reconnu « Leader » dans la gestion des identités à privilèges (PIM) ,par une étude Forrester

Thycotic, fournisseur de solutions de gestion des accès à privilèges (PAM, Privileged Access Management), annonce avoir été reconnu « Leader » dans l’étude The Forrester Wave™: Privileged Identity Management (PIM) pour le 4ème trimestre 2020*. Cette étude a évalué 10 fournisseurs selon 24 critères répartis en trois grandes catégories : Offre actuelle, Stratégie et Présence sur le marché.

D’après l’étude, « les solutions PIM doivent épauler les équipes DevOps, les administrateurs IT configurant l’infrastructure cloud, les bots, l’IoT et les workloads pilotés par API. Les RSSI dépensent aujourd’hui beaucoup d’énergie à tenter de sécuriser les accès à privilèges pour ces différents cas. Nos clients nous indiquent que le nombre des identités de machines augmentent deux fois plus vite que celui des identités humaines. En outre, la notion d’utilisateur à privilèges s’étend à présent en dehors du département IT. »

Thycotic a obtenu la meilleure note possible sur 11 critères dans les catégories suivantes : SaaS/Cloud, Feuille de route d’innovation et Intégrations mais aussi en Déploiement, Produits et services de support, Modèle commercial et Base PIM installée.

« Nous pensons que la reconnaissance de Thycotic comme Leader dans l’étude Forrester Wave consacrée à la gestion des identités à privilèges vient valider la solide stratégie produits que nous avons développée et mise en œuvre ces dernières années, stratégie fortement axée sur les innovations dans le cloud et l’expérience utilisateur », commente James Legg, président et CEO de Thycotic. « Nous ne cessons d’élargir notre gamme de solutions PIM afin de sécuriser les accès à tous les types différents de plateformes, du SaaS à l’IaaS en passant par le cloud, et nous avons dévoilé quatre nouveaux produits rien que cette année. »

Pour télécharger un exemplaire gratuit de l’étude The Forrester Wave™: Privileged Identity Management (PIM), Q4 2020, rendez-vous sur https://thycotic.com/forrester-wave-pim-report-2020.

* The Forrester Wave™: Privileged Identity Management (PIM), Q4 2020 par Sean Ryan et Elsa Pikulik, 19 novembre 2020