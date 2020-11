Essais positifs : l’Opel Corsa-e Rally est prête à courir

Opel passe à l’électrique – une réalité qui vaut déjà sur routes normales et bientôt dans des spéciales. L’Opel Corsa-e Rally est la première voiture de rallye tout électrique signée d’un constructeur automobile. L’année prochaine, les voitures électriques portant le célèbre Blitz participeront à une série monomarque, l’ADAC Opel e-Rally Cup. La semaine dernière, quatre Corsa-e de rallye préparées par Opel Motorsport ont été soumises à des tests exigeants. Elles ont tourné pendant trois jours au Centre d’essais TRIWO de Pferdsfeld (Allemagne), confiées aux mains des pilotes Marijan Griebel, Horst Rotter et de Volker Strycek, le renommé pilote d’usine Opel. Les voitures motorisées par un groupe électrique de 100 kW (136 ch) ont ainsi parcouru un total de 1 500 kilomètres sans problèmes majeurs. La Corsa-e Rallye est basée sur l’Opel Corsa-e, qui a remporté le Volant d’Or 2020.

Deux manches complètes du championnat d’Allemagne des rallyes ont été simulées pendant les trois jours du programme d’essai, avec les spéciales, les parcours de liaison et les arrêts au stand. Il a ainsi été possible de répondre à des questions qui touchent spécifiquement à l’électromobilité, telles que la durée pendant laquelle il était possible de conduire, le temps qu’il fallait compter pour recharger, la gestion de la température de la batterie et les lois du logiciel. Pour la première fois, tous ces problèmes ont pu être étudiés dans un environnement de rallye. Les voitures ont également effectué de longs parcours pour tester la durabilité des nouveaux composants.

« C’était un test précieux que la Corsa-e Rally a passé avec brio, » a déclaré Jörg Schrott, directeur d’Opel Motorsport. « Nous avons recueilli des données et des enseignements importants qui nous aideront à affronter l’Opel e-Rally Cup en 2021. Car malheureusement, plusieurs rallyes tests qui devaient avoir lieu avec nos voitures de développement n’ont pu se tenir, en raison des restrictions imposées par le Covid-19. Cela a rendu notre simulation de rallye à Pferdsfeld encore plus importante. La Corsa-e Rallye est maintenant prête à courir. »

L’ADAC Opel e-Rally Cup comprendra huit épreuves qui se dérouleront entre le printemps et l’automne 2021. Un rallye de préparation supplémentaire pour toutes les équipes inscrites est prévu avant le début effectif de la saison.