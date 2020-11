LA NISSAN LEAF ACCESSIBLE DES 16.990 € POUR CELEBRER SES 10 ANS

Nissan célèbre les 10 ans de succès de la berline compacte 100 % électrique LEAF, avec une offre exceptionnelle. Le but : rendre la mobilité 100% électrique toujours plus accessible.

Pour toute commande d’une Nissan LEAF 40 kWh neuve par un particulier, livrée et immatriculée avant le 31 mars prochain, Nissan ajoute une prime supplémentaire aux 7 000 € de bonus gouvernemental. Cette prime peut atteindre jusqu’à 7 000 € selon version. Et ce, sans aucune condition.

Le client pourra donc bénéficier d’un avantage total atteignant 14 000 €. Et en cas d’éligibilité à la prime à la conversion, il est même possible de cumuler jusqu’à 19 000 € d’aides. Et l’ensemble de ces aides est cumulable avec les aides à l’achat octroyées par certaines régions.

Cette offre porte sur la LEAF 40 kWh, batterie incluse. La LEAF 40 kWh est la version la plus plébiscitée par les clients : elle représente aujourd’hui 80 % des ventes.

La Nissan LEAF 40 kWh, avec ses 150 ch, une autonomie de 270 km (cycle mixte WLTP), batterie incluse, avec 5 vraies places est par exemple accessible dès 21 990 €, et même 16 990 € avec la prime à la conversion.

Ce tarif inclut naturellement un câble domestique pour se charger chez soi ou au bureau, comme le font 90% des clients.

Et pour aller plus loin, il comprend l’accès au premier réseau de recharge rapide de France, mis en place par Nissan. Fort de plus de 350 bornes, le réseau Nissan a enregistré plus de 120 000 sessions de recharge en 2019. Evidemment, les clients Nissan bénéficient de 30 mn gratuites par session grâce au badge Nissan Charge fourni avec leur véhicule.

Lors de son lancement en 2010, la Nissan LEAF a été la pionnière des véhicules 100 % électrique accessibles. Une décennie plus tard, la Nissan LEAF doit notamment son succès mondial à ses nombreuses technologies de confort et de sécurité, comme la conduite assistée ProPILOT, première étape vers la conduite autonome chez Nissan.

Plus de 500 000 Nissan LEAF sont en circulation dans le monde, dont 180 000 en Europe et 25 000 en France.