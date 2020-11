Plus grand, plus pratique, plus efficient, plus intelligent – le tout nouveau Caddy est prêt à prendre son envol

Volkswagen Véhicules Utilitaires lance le nouveau Caddy. La cinquième génération du modèle emblématique, dont 3 millions d’unités ont déjà été produites, est lancée en versions monospace familial, fourgon de livraison urbaine et camping-car. Pour la première fois, ce modèle polyvalent est, comme la Golf 8, basé sur la Plateforme modulaire transversale (MQB). Avec la dernière version de la MQB, de nombreuses nouvelles technologies font leur entrée dans la gamme du Caddy : des systèmes d’aide innovants comme le Travel Assist et l’assistant de changement de voie rendent la conduite du Caddy plus facile et plus sûre ; les systèmes d’infodivertissement connectés et les commandes digitalisées font du Caddy un smartphone sur roues ; et le nouveau système « twindosing » constitué de deux systèmes de nettoyage des émissions plus communément appelé SCR (Selective Catalytic Reduction) qui transforme les émissions de NOx des moteurs turbo diesel en eau et en azote et permet de diminuer considérablement les émissions de CO2/km ainsi que la consommation de carburant . L’extérieur affiche un nouveau design charismatique et l’habitacle a, lui aussi, été savamment conçu dans les moindres détails. En digne représentant de la marque, ce nouvel outil multifonction des fourgons compacts, des monospaces et des camping-cars offre encore plus d’espace… une véritable Volkswagen.

Dès le lancement, il sera possible de configurer le nouveau Caddy en VP comme en VU :

Pour la version monospace VP, en finition « Caddy », « Life », « Style » ou « 1st Edition » (série spéciale de lancement basée sur la finition «Caddy » proposant en plus des barres de toit noires et l’aide au stationnement AV/AR) . Cette série spéciale proposée 800€ TTC moins chère que la finition « Caddy » propose un avantage client de 1 280€ TTC.

», « », « » ou « » (série spéciale de lancement basée sur la finition «Caddy » proposant en plus des barres de toit noires et l’aide au stationnement AV/AR) . Cette série spéciale proposée 800€ TTC moins chère que la finition « Caddy » propose un avantage client de 1 280€ TTC. Pour la version fourgon de livraison urbaine, en finition « Business », « Business Plus » ou « Business 1st Edition » (série spéciale de lancement basée sur la finition « Business » proposant en plus des rétroviseurs laqués noirs et l’aide au stationnement AV/AR). Cette série spéciale proposée 750 € HT moins chère que la finition « Business » propose un avantage client de 1 005€ HT.

Le lancement débute fin novembre en Allemagne, en Autriche et en Pologne. Le lancement est prévu début janvier en France mais les commandes sont ouvertes depuis le 16 novembre 2020. Puis, dans un troisième temps, celui de marchés plus éloignés comme Israël, l’Afrique du Sud et l’Australie. À compter de 2021, à temps pour la prochaine saison estivale, le nouveau Caddy California (successeur, en mode camping-car, du Caddy Beach ; pour la première fois avec une mini kitchenette, un toit ouvrant panoramique et une nouvelle tente en option) viendra élargir la gamme.



Selon la version, Volkswagen Véhicules Utilitaires proposera la cinquième génération du Caddy avec une transmission intégrale 4MOTION, en même temps que la version à traction, à compter du printemps 2021 ; ceci s’applique aussi au Caddy California. Les versions Maxi du Caddy (monospace) et du Caddy California suivront l’année suivante.



Design charismatique et nouvelles caractéristiques extérieures

Le passage à la plateforme MQB est clairement visible au niveau de l’empattement rallongé. Passant de 2 682 mm à 2 755 mm, il offre au nouveau Caddy un look plus dynamique. Les designers ont utilisé les multiples possibilités techniques de la plateforme pour créer une carrosserie entièrement revisitée et plus charismatique que jamais. En termes de conception technique et de spécifications, l’extérieur du Caddy offre un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, dont un toit panoramique majestueux avec vitre de 1,4 m² (également disponible dans le Caddy California) et une aide à la fermeture électrique en option pour les portes coulissantes et le hayon arrière. Autre nouveauté : les jantes en alliage 16”, 17” et, pour la première fois, 18” et les nouveaux phares et feux arrière à LED, de série dans la version haut de gamme « Style ». Le modèle est, pour la première fois, équipé du système de verrouillage et déverrouillage sans clé « Keyless Access ». Avec la version haut de gamme « Keyless Access/Advanced », il suffit à l’utilisateur du Caddy de s’approcher du véhicule avec la clé dans sa poche pour que, s’il le souhaite, le verrouillage centralisé se déverrouille sans qu’il ait besoin de toucher la poignée de la porte. Ce système nouvellement développé est protégé par une technologie révolutionnaire, ce qui le rend extrêmement sûr.



Un des plus grands habitacles du segment

À l’intérieur, la cinquième génération du Caddy impressionne par ses nouvelles solutions high-tech et par son habitacle. Le Caddy Cargo offre 3,1 m³ d’espace de chargement (norme V6 du SAE) ; dans le Caddy Cargo Maxi, ce volume atteint 3,7 m³. Un essieu arrière entièrement reconçu avec des ressorts hélicoïdaux à la place de ceux à lames accroît l’espace disponible. Cela est clairement visible dans le Caddy Cargo qui peut accueillir une Euro-palette en largeur depuis l’arrière du véhicule. En effet, la largeur maximale entre les passages de roues mesure dorénavant 1 230 mm. Grâce à l’augmentation de la largeur des portes coulissantes à plus de 840 mm (auparavant 701 mm), le nouveau Caddy Cargo Maxi peut maintenant accueillir une deuxième Euro-palette. La longueur maximale de l’espace de chargement jusqu’à la cloison est de 1 797 mm (Cargo) et 2 150 mm (Cargo Maxi).



La version monospace est proposée, de série, avec cinq sièges. Comme le modèle précédent, elle peut également être commandée, en option, avec une troisième rangée de sièges, qu’il s’agisse de la version courte ou longue. Ces deux sièges individuels supplémentaires à l’arrière transforment rapidement le Caddy en un modèle sept sièges. Une nouveauté : les sièges de la troisième rangée peuvent dorénavant être retirés individuellement, pour un maximum de flexibilité. Naturellement, le nouveau Caddy conserve également ses caractéristiques incontournables : dans la version monospace, les sièges des deuxième et troisième rangées peuvent, par exemple, être basculés vers l’avant et repliés. Et les sièges de la deuxième rangée peuvent, bien entendu, être facilement retirés. La version monospace familial offre un volume de coffre maximal allant jusqu’à 2 556 litres (chargés jusqu’au toit et jusqu’à la première rangée de sièges, après retrait de la deuxième rangée) ; avec cinq personnes à bord, le coffre, chargé jusqu’à la hauteur des dossiers des sièges, atteint un volume impressionnant de 1 213 litres. La longueur du coffre de la version monospace est de 1 913 mm jusqu’à la première rangée de sièges ; une largeur maximale de 1 185 mm est disponible entre les passages de roue.



Cockpit high-tech numérisé et touches tactiles numériques

Les voyants et commandes ont été revisités : l’interface interactive du conducteur et du passager avant est notamment composée d’instruments analogiques avec écran numérique multifonction ou, en option (et de série dans la version « Style »), du nouveau Digital Cockpit (instruments entièrement numériques). Des systèmes radio et d’infodivertissement avec écrans tactiles de 8,25” (20,96 cm) ou 10” sont inclus de série ou en option selon la version. La combinaison du Digital Cockpit et du système de navigation Discover Pro 10” crée un nouveau paysage numérique de voyants et de commandes : l’« Innovision Cockpit ». Via une unité de connectivité en ligne (OCU) avec eSIM intégrée, les systèmes d’infodivertissement du Caddy peuvent accéder aux services mobiles en ligne (MOD). Installées sous le système d’infodivertissement, les commandes innovantes de la climatisation se présentent, pour la première fois, sous la forme de curseurs numériques faciles à utiliser.



Autre nouveauté, le Caddy intègre des boutons numériques pour l’éclairage, la visibilité, l’audio et le menu. Le commutateur rotatif pour l’éclairage a fait son temps, remplacé par une série de boutons « Light & Sight » sur le panneau avant. Positionné à gauche, il est intégré au cockpit et au système d’infodivertissement sur une seule ligne de voyants et de commandes. Des boutons d’accès direct installés sur un autre panneau sous le système d’infodivertissement central et les commandes de la climatisation permettent d’utiliser rapidement et de manière intuitive les systèmes d’aide et les fonctions avancées de stationnement et de réglage de la température. Le confort de vie à bord est également amélioré par un éclairage intérieur à LED à commande tactile et par une alimentation électrique pour les appareils externes de 230V. Une autre caractéristique innovante sont des diffuseurs d’air de toit (de série) pour un meilleur contrôle de la température à l’arrière du Caddy.



Les nouveaux systèmes d’aide rendent le Caddy plus sûr et plus facile à conduire

Cinq des 19 systèmes d’aide sont entièrement nouveaux dans le Caddy et les autres ont été largement modernisés et complétés par différentes fonctions : parmi les nouveaux éléments, on trouve le Travel Assist, disponible pour la première fois dans un véhicule utilitaire Volkswagen, qui facilite la conduite assistée quelle que soit la vitesse. En lien avec le Travel Assist, le volant multifonction revisité du Caddy est équipé de capteurs capacitifs. En effet, pour des raisons légales et de sécurité, le conducteur doit surveiller le système en permanence. Les capteurs capacitifs du volant détectent avec précision le moindre contact de la main, évitant ainsi toute fausse alarme. En d’autres termes, tant qu’une main touche le volant, le système ne donne aucune indication de direction. Autre nouveauté, la nouvelle fonction de freinage du véhicule en sens inverse lors des virages est installée de série dans le Caddy et permet, dans le cadre du système Front Assist, d’éviter les collisions avec les véhicules arrivant en sens inverse lorsque le véhicule doit traverser le flux de circulation. Également nouveau dans le Caddy et donc présent pour la première fois dans le segment « A » des fourgons de livraison urbaine, le Trailer Assist (qui facilite considérablement la marche arrière avec une remorque) fait partie des fonctions issues du Crafter.



Le double dosage réduit significativement les émissions d’oxyde d’azote des moteurs TDI