ESAM veut donner leur chance à ceux qui en ont moins

Les membres fondateurs de l‘association ESAM veulent offrir aux jeunes qui en ont le plus besoin, les moyens de réussir leur orientation scolaire et professionnelle, et de s‘épanouir durablement dans la société.

Créée en janvier 2020, l’association Entraide Solidarité Alsace Maroc (ESAM) s’est donnée pour mission de créer des conditions favorables à l’éducation et à la réussite scolaire et professionnelle des jeunes, en leur apportant un soutien à la fois humain et matériel. L’objectif des bénévoles de l’association est d’intervenir directement auprès des élèves dans leur établissement scolaire pour partager les valeurs, les ressources, les outils et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir leur orientation professionnelle et trouver leur place dans la société. ESAM est présente à la fois en Alsace et au Maroc, où elle souhaite contribuer au développement humain, autour de quatre piliers qui sont l’éducation, la santé, le développement durable et l’entrepreneuriat.

Donner à tous les jeunes les moyens de s‘épanouir

Association à but non lucratif, ESAM est née de la volonté d’un groupe d’amis d’offrir aux jeunes d’aujourd’hui les ressources dont ils ont eux-mêmes bénéficié pour réussir leur vie professionnelle. « Certains jeunes se retrouvent isolés, désemparés face aux choix qu‘ils doivent faire pour leur orientation scolaire ou professionnelle, explique Mostafa Hami-Eddine, co-fondateur et président d’ESAM. Parce que nous sommes nous aussi passés par là, nous voulons aujourd‘hui leur donner les moyens, les valeurs, le réseau et les outils dont ils ont besoin pour trouver leur voie et leur place, et mettre toutes les chances de leur côté pour réussir et s‘épanouir. »

En Alsace, les bénévoles d’ESAM se sont donnés pour mission de parcourir les lycées pour rencontrer les élèves et leur présenter la façon dont l’association peut les soutenir dans leur projet professionnel. Ils peuvent ainsi, via le réseau des membres de l’association, bénéficier d’opportunités de stages en entreprise, mais aussi de conseils et d’accompagnement en matière d’entrepreneuriat. « Après un court coaching et une sensibilisation des jeunes élèves au monde de l’entreprise, nous leurs demandons en échange de respecter leurs engagements et de s’investir véritablement dans l’entreprise qui les accueille. Ils sont les garants à la fois de l’image de l’association, mais aussi de la pérennité de son action pour les prochaines générations. » souligne Mostafa Hami-Eddine.

ESAM opère également au Maroc, dont la culture et le développement sont chers à certains des membres fondateurs. Là, l’association peut intervenir en école primaire et au collège, dans des zones rurales isolées. « Nous voulons aller à la rencontre des plus jeunes pour leur présenter des métiers, des carrières et des projets professionnels qu‘ils n‘envisageraient pas forcément. Nous voulons leur ouvrir le champs des possibles, en leur montrant l‘éventail d‘opportunités qui peut s‘offrir à eux. » ajoute Mostafa Hami-Eddine. ESAM souhaite également offrir un soutien matériel, en fournissant aux écoles les équipements et les fournitures qui leur font défaut pour garantir des conditions optimales d’éducation et de formation.

Créer un réseau de partenaires pour faire la différence

Pour mener à bien cette mission ambitieuse, ESAM, qui compte aujourd’hui huit bénévoles, est à la recherche de partenaires et de volontaires prêts à soutenir leurs initiatives. L’association mène à l’heure actuelle un important travail de prospection auprès des lycées, notamment professionnels, partout en Alsace, afin de pouvoir aller à la rencontre des élèves et identifier ceux qui pourraient bénéficier de ses services.

En parallèle, ESAM recherche également des entreprises locales prêtes à accueillir des jeunes en stage et/ou en alternance afin qu’ils puissent bénéficier d’une expérience professionnelle positive et stimulante.

Dans le cadre de son activité au Maroc, ESAM est en train de concrétiser un certain nombre de partenariats avec des associations locales pour créer des synergies et développer des programmes communs. ESAM envisage également de créer une antenne locale de l’association au Maroc, afin d’optimiser la conduite et le suivi des projets sur place.

« Nous sommes en train de développer de nombreux projets, en Alsace comme au Maroc, qui ont tous pour vocation de contribuer à améliorer les conditions de vie des individus et de leur communauté, que ce soit au travers de l‘éducation, de la santé, du développement durable ou de la création d‘activité économique. Nous avons plus que jamais besoin de forces vives, et également de moyens financiers, pour mener à bien tous ces projets. » conclut Mostafa Hami-Eddine.