Nouvelle Yamaha R6 RACE 2021

Les machines de course développées par Yamaha ont remporté des victoires dans toutes les compétitions, en Championnats du monde MotoGP, en Superbike, mais aussi dans les différentes épreuves nationales. Depuis son lancement en 1999, la Yamaha R6 fait toujours référence dans la catégorie Supersport. En 2021, une R6 Race sera disponible en version non homologuée exclusivement, tandis qu’un kit R6 RACE GYTR Stage 1 sera proposé dès janvier 2021 pour offrir une expérience ultime sur piste.

Une histoire en compétition

Dès sa deuxième sortie, la Yamaha R6 gagnait à Donington Park une manche du Championnat du monde Supersport FIM 1999 grâce au pilote Jamie Whitham. Et depuis, elle a conduit des pilotes tels que Jörg Teuchert, Cal Crutchlow, Chaz Davies, Sam Lowes, Lucas Mahias, Sandro Cortese et Randy Krummenacher jusqu’au titre mondial. Cette année, Andrea Locatelli s’est joint à la liste après une saison record au guidon de la R6, qui continue de se révéler le meilleur choix en WorldSSP. L’engouement de la R6 est également largement partagé par les passionnés de pilotage sur piste et les pilotes engagés dans les championnats nationaux.

Yamaha R6 RACE

La commercialisation de la version homologuée de la R6 sera interrompue l’année prochaine. Yamaha concentrera ses efforts sur une machine de piste ultime, la R6 RACE, vendue à un tarif contenu pour permettre aux pilotes de s’engager dans les championnats nationaux en catégorie Supersport. Ces clients pourront décider du niveau de préparation de leur moto afin d’améliorer leur expérience sur piste.

La R6 RACE est équipée d’un moteur quatre cylindres de 599 cm³, double arbre à cames, à refroidissement liquide, avec soupapes en titane. Son cadre en aluminium Deltabox bénéficie de nombreuses années de développement en Grand Prix. Il intègre une boucle arrière en magnésium qui favorise la répartition du poids entre l’avant et l’arrière, tandis que la fourche KYB hautes performances et l’amortisseur arrière KYB optimisent la maniabilité et le comportement en virage. Elle est également dotée du dispositif de contrôle de la traction, du D-Mode et du système de contrôle électronique de l’ouverture des gaz « Ride-by-Wire » Yamaha offrant une réactivité optimale.

La R6 RACE non homologuée sera disponible chez les concessionnaires Yamaha à partir de janvier 2021.

Kit GYTR Stage 1

Depuis plus de 40 ans, les ingénieurs du service Yamaha Technology Racing (GYTR®) créent des accessoires qui profitent de technologies de pointe et offrent des performances exceptionnelles. Développée en étroite collaboration avec les teams de course et les pilotes d’essai, une large gamme de composants, pièces et kits de course Yamaha permet d’améliorer les performances des motos.

Le kit GYTR Stage 1, proposé chez les concessionnaires Yamaha, fait de la R6 RACE une moto prête à s’aligner en course, bénéficiant d’un éventail d’améliorations exclusives des performances. Il comprend un pack électronique GYTR intégrant un faisceau de câbles léger et une ECU programmable qui permet de configurer la moto pour optimiser les performances moteur. L’AIS (Système d’admission d’air) permet à la R6 RACE de bénéficier d’une prise d’air optimale qui booste sa puissance. Sa ligne d’échappement en titane Akrapovič est spécialement conçue pour optimiser la puissance du moteur et réduire considérablement le poids de la machine.

Le carénage de course WSS, facile à installer, permet de réduire la traînée et d’améliorer la vitesse en ligne droite ainsi que la maniabilité. Pour répondre à l’augmentation de la puissance, les freins ont également été améliorés et profitent de nouvelles durites en acier inoxydable offrant un meilleur ressenti au guidon et une meilleure sensation en décélération. L’émulateur ABS GYTR permet de retirer la pompe ABS pour une réduction supplémentaire du poids. D’autres pièces requises par la FIM sont montées, telles que la protections de levier de frein avant et la protection de couronne arrière, tandis que les crochets de béquille de stand arrière offrent une meilleure efficacité lors de la dépose de la roue.

Le kit GYTR Stage 1 développé pour la R6 RACE comprend les pièces racing suivantes :

• Carénage complet GYTR

• Ligne d’échappement complète Akrapovič

• Kit ECU GYTR

• Ensemble faisceau électrique GYTR

• Interrupteur marche/arrêt GYTR

• Câble USB d’interface GYTR

• Kit bougies AIS GYTR

• Émulateur ABS GYTR

• Bouchon de carburant GYTR sans clé

• Revêtement de selle GYTR

• Kit de durites de frein en acier inoxydable pour l’avant et l’arrière

• Protection de levier de frein avant

• Commandes reculées GYTR avec kit de sélection inversée en option

• Protection de chaine en forme d’aileron de requin

• Pignon avant 14 dents, pour conversion de chaîne 520

• Couronne arrière 45 dents, pour conversion de chaîne 520

• Jeu d’écrous de pignon pour conversion 520

• Kit DID or pour conversion de chaîne 520

• Crochets de béquille de stand arrière

• Béquille arrière de stand

Outre tous les éléments du kit GYTR Stage 1, une gamme de pièces GYTR et Öhlins est disponible pour les pilotes désireux de personnaliser encore davantage leur R6 RACE.

Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire ou rendez-vous sur le site Web de Yamaha Motor Europe, où la toute dernière brochure GYTR en ligne est également disponible.