GSE Italie livre une plateforme logistique de 14 000 m² en Italie

Une plateforme logistique de 14 000 m²

La nouvelle plateforme logistique, d’une surface d’environ 14 000 m2, accueillera des activités de stockage et de manutention de marchandises, principalement en lien avec le secteur automobile. L’entrepôt est notamment composé de deux divisions : une partie messagerie, destinée au cross-docking, et une plateforme logistique, destinée au stockage. La structure intègre également une surface de 750 m² de bureaux et de services.

GSE a signé le contrat pour la réalisation du bien immobilier avec Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., société italienne, leader dans le secteur de la gestion alternative d’actifs et spécialisée dans les fonds communs d’investissement immobilier. Le nouveau complexe immobilier sera exploité par Susa Trasporti S.p.A., opérateur logistique italien spécialisé dans les services de transport intégrés, au chiffre d’affaires d’environ 168 millions d’euros en 2019 et dont l’effectif dépasse les 2.230 employés.

La plateforme dispose de 61 rampes de chargement de différentes hauteurs pour s’adapter aux divers véhicules de la flotte Susa, 17 emplacements de parking à l’intérieur du site et 7 places de parking pour le stationnement des camions. Le sol « industriel » a une capacité de 3 tonnes par m² dans l’espace messagerie et de 5 tonnes par m² dans l’espace logistique. Quant au revêtement du bâtiment, une toiture de type BACACIER et une façade mixte composée de panneaux préfabriqués en béton dans la partie inférieure et de panneaux sandwiches dans la partie supérieure ont été utilisées.

En outre, grâce à une attention particulière portée à l’optimisation de la consommation énergétique, l’ensemble du bâtiment est équipé d’un système d’éclairage LED à économie d’énergie. Commencé fin janvier 2020, le projet a été achevé en moins de dix mois, compte tenu de l’interruption en raison de l’urgence sanitaire qui a nécessité la suspension du travail pendant environ un mois et demi.

Une position de leader dans la zone industrielle de Turin



La nouvelle plateforme logistique se situe au sein de l’Interporto di Torino S.I.TO (terminal intermodal de Turin). L’emplacement revêt un caractère stratégique : en effet, le complexe est parfaitement relié, d’une part, au périphérique de Turin (A55), qui représente un ensemble d’axes autoroutiers névralgiques pour la mobilité dans les banlieues de la capitale piémontaise, et d’autre part, à la route européenne E70.

« Nous sommes ravis d’avoir repris notre collaboration avec Susa Trasporti qui, grâce à ce projet, a pu consolider sa présence sur un territoire à fort potentiel industriel. Nous avons choisi ensemble cette zone et identifié Dea Capital comme le partenaire adapté pour le développement de ce projet d’importance. » précise Valentino Chiarparin, Country Manager GSE Italia.