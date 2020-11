SEAT France propose trois offres pour faciliter la vie de ses clients en Après-Vente

Dans un contexte de confinement généralisé, SEAT France propose trois offres pour répondre aux besoins de ses clients dans le domaine de l’après-vente. Afin de pallier les mesures restrictives, le réseau SEAT se mobilise pour intervenir sur les véhicules des clients à leur domicile ou sur leur lieu de travail, au cas où ils ne sont pas en télétravail. Avec le service de jockey SEAT@home, le client se voit ainsi proposer la prise en charge et la restitution de son véhicule à l’endroit de son choix. En parallèle, SEAT France continue de proposer à tous ses clients, le contrôle technique à 0€ et sans conditions ainsi que la franchise et un jeu de balais d’essuie-glace offerts pour tout remplacement de pare-brise.

Faire réparer son véhicule sans quitter son domicile

Les services associés tels que la mise à disposition de véhicules de remplacement sont des éléments décisifs dans le choix du réparateur. Le service de jockey SEAT@home répond aux besoins des clients confinés et qui font le choix de ne pas se déplacer par eux-mêmes en atelier. La crise sanitaire actuelle accentue le besoin de services sur-mesure tout en respectant les mesures de distanciation physique et c’est la raison pour laquelle SEAT France offre ce service à tous ses clients jusqu’au 31 décembre. L’offre de gratuité est proposée dans un rayon de 15 kms autour du partenaire.

Le contrôle technique à 0€, le prix de la tranquillité

L’obligation légale du contrôle technique tous les deux ans pour les véhicules de plus de 4 ans est vécu comme une contrainte entrainant une dépense conséquente pour de nombreux automobilistes français. Afin de simplifier la vie de ses clients, SEAT France propose une solution innovante et inédite dans le domaine de l’après-vente automobile : le contrôle technique à 0€ et sans conditions.

L’offre comprend un pré-contrôle technique gratuit dans un atelier SEAT participant. Celui-ci permet de présenter au client un devis gratuit et sans engagement si des travaux sont à prévoir pour rendre le véhicule conforme au passage du Contrôle Technique. Par ailleurs, c’est le concessionnaire qui présente le véhicule au centre de Contrôle Technique et le ramène à la concession, où le client pourra venir le récupérer. Cette offre est disponible jusqu’au 11 décembre 2020.

Le pare-brise mais sans franchise

L’hiver approchant, SEAT France prend en charge la réparation de tout impact sur le pare-brise pour un montant de 69€.

Par ailleurs, un impact sur le pare-brise représentant un réel risque de fissure du vitrage entier, SEAT France offre la franchise pour tout remplacement de vitrage en cas de sinistre déclaré à l’assurance et dans la limite de 75€. Pour compléter l’offre, un jeu de balais essuie-glace d’origine est offert.