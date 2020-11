Nouvelles finitions Ultimate et GS Line pour l’Opel Mokka

Le nouvel Opel Mokka est tout sauf banal. Le modèle est le premier à arborer la nouvelle face avant marquée par l’Opel Vizor (qui s’étend sur l’avant de la voiture et intègre plusieurs équipements), le Blitz Opel redessiné et la dénomination désormais implantée au centre du hayon. C’est également le premier à disposer de la planche de bord Pure Panel tout numérique. Le nouveau Mokka est disponible en deux lignes d’équipement haut de gamme : la finition sophistiquée Ultimate, dotée d’innovantes aides à la conduite de série, et la GS Line, à la définition plus sportive.

Comme le montrent de nouvelles vidéos sur YouTube, le nouveau Mokka est très agréable à conduire – qu’il s’agisse du Mokka-e tout électrique ou des versions thermiques. Les vidéos sont articulées autour d’un message central qui dit « Moins banal, plus Mokka ». Dans l’habitacle du nouveau Mokka, le conducteur et les passagers peuvent compter sur un confort maximal.

Confort à l’état pur : le nouvel Opel Mokka Ultimate

Il ne manque rien au haut de gamme Ultimate (à partir de 28 600 € TTC). L’extérieur se caractérise par des jantes en alliage léger de 18 pouces en noir BiColor, un Opel Vizor ceint d’un jonc chromé, une arche de vitrage chromée et des sabots de protection argent à l’avant et à l’arrière qui lui confèrent un look de SUV. Outre la vaste gamme de systèmes d’assistance déjà disponibles sur la version d’entrée de gamme, le maintien actif dans la voie de circulation, le régulateur de vitesse et les phares matriciels adaptatifs IntelliLux LED® sont également de série. L’Opel Pure Panel offre une toute nouvelle expérience dans le cockpit, avec son écran numérique de 12 pouces pour l’information du conducteur et son système d’infodivertissement Multimedia Navi Pro avec écran tactile couleur de 10 pouces. Le guidage routier devient encore plus pratique et fait gagner du temps grâce aux services OpelConnect offerts en série. Le Mokka peut éviter les embouteillages en temps réel grâce à la LIVE Navigation1. En outre, OpelConnect offre un lien direct vers les services de dépannage et les appels d’urgence.

L’habillage des sièges en Alcantara noir promet un confort maximal dans le nouveau Mokka Ultimate. Le conducteur et le passager avant sont assis sur des sièges chauffants à six réglages. Le volant chauffant en cuir (Mokka avec boîte de vitesses manuelle et Mokka-e) rend la conduite encore plus agréable, surtout en hiver. L’accès au Mokka Ultimate est très simple grâce à la télécommande « Keyless Open & Start ». Pour un bien-être absolu, le nouveau Mokka est disponible avec un revêtement en cuir Siena (à partir de 430 €), comprenant alors une fonction massage et un soutien lombaire à réglage électropneumatique pour le siège conducteur.

Sportivité à l’état pur : Opel Mokka GS Line

L’Opel Mokka GS Line (à partir de 24 350€ TTC) soigne tout particulièrement son look sportif : son design extérieur se caractérise par des jantes en alliage léger de 18 pouces en TriColor noir, un pavillon noir, des rétroviseurs extérieurs noirs et des sabots de protection avant et arrière lui donnant aussi un look SUV. Le Blitz Opel, la plaque signalétique Mokka et l’entourage de l’Opel Vizor sont traités en noir brillant. L’arche de vitrage est rouge sur ce modèle, créant un contraste fort. L’intérieur se démarque avec un ciel de toit noir, des pédales en aluminium et des inserts rouges. Les sièges noirs avec coussins latéraux en cuir de qualité supérieure sont surpiqués de rouge et portent des motifs design rouges aussi.

Comme sur le Mokka-e, les conducteurs des Mokka Ultimate et GS Line en version thermique peuvent sélectionner différents modes de conduite qui adaptent la réponse de l’accélérateur et de la direction. Avec la boîte de vitesses manuelle à six rapports, la voiture gagne un mode Sport supplémentaire qui valorise le son du moteur, créant ainsi une expérience de conduite spécifique. Avec la boîte automatique à huit vitesses, trois modes de conduite sont disponibles : Sport, Eco et Normal. Le système d’infodivertissement Multimedia Radio avec écran tactile couleur de sept pouces est compatible Apple CarPlay et Android Auto.

Energie à l’état pur : Opel Mokka-e

Dans la vidéo, la Mokka-e, avec sa carrosserie verte et son toit et son capot noirs, montre qu’il est possible de conjuguer plaisir de conduire et absence d’émissions grâce à l’électricité. Le moteur électrique délivre 100 kW (136 ch) avec un couple maximal de 260 Nm disponibles immédiatement au démarrage. Le conducteur peut choisir entre trois modes de conduite : Normal, Eco et Sport. Avec sa batterie de 50 kWh, l’Opel Mokka-e a une autonomie en tout électrique pouvant atteindre 324 kilomètres en WLTP2. Wallbox, borne de recharge rapide ou solution câblée sur une prise de courant domestique, le nouveau Mokka-e est paré pour toutes les options de recharge : du courant monophasé au triphasé de 11 kW. De plus, toutes les versions du Mokka-e présentent en série la possibilité de pouvoir être rechargées jusqu’à 100 kW en courant continu.

Les prix de la version électrique du Mokka commencent à 36 100 € TTC. Pour les particuliers, le montant actuel du bonus s’élève à 7 000 € pour l’achat d’une voiture électrique dont le prix de vente est inférieur à 45 000 € TTC. Le nouveau Mokka-e est donc accessible à partir de 29 100€ dans cette configuration.

[1] Services LIVE Navigation offerts pendant les 36 mois qui suivent l’activation. Services payants ensuite.

[2] Autonomie préliminaire déterminée selon la méthodologie de la procédure d’essai WLTP (R (CE) n° 715/2007, R (UE) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier en utilisation quotidienne et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite adopté, des caractéristiques de l’itinéraire, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.