LA 1ère RÉSIDENCE EN NUE-PROPRIÉTÉ EN PLEIN CŒUR DES ALPES

IPLUS, filiale du Groupe CONSULTIM, lance la 1ère résidence en nue-propriété au sein d’une station de ski, un produit d’investissement sécurisé au caractère patrimonial fort

Une offre sécurisée dans une station préservée au pied du Mont-Blanc

Située à l’entrée du village, au sein d’un quartier calme et verdoyant, la résidence dispose d’un emplacement privilégié pour accéder facilement aux activités offertes par la station quelle que soit la saison. Bien desservie avec un accès facile en voiture ou à pied, elle bénéficie également de navettes gratuites dont l’arrêt est situé à 250 m de notre résidence.

Une résidence authentique aux prestations de standing

L’architecture, de type chalet traditionnel, s’intègre harmonieusement dans son environnement montagneux. La plupart des logements offre un espace extérieur pour permettre aux futurs résidents de profiter des journées ensoleillées de la montagne.

Le démembrement de propriété iPLUS porte sur la totalité du bâtiment B soit 17 appartements. Déclinés du studio au 4 pièces, accessibles à partir de 108 000 € TTC (1), les logements aux espaces généreux disposent tous d’une cave et d’une à deux places de stationnement. La résidence propose des prestations de qualité (revêtement stratifié, carrelage en grès émaillé 45×45 au sol (pièces humides), volets roulants PVC motorisés, production d’eau chaude et chauffage par chaudière individuelle gaz et ascenseur). Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2023.

Un investissement socialement engagé

La gestion locative des logements (l’usufruit) est confiée à un professionnel, Poste Habitat Rhône Alpes, qui proposera à des actifs locaux une offre locative de qualité à des niveaux de loyers abordables. Ainsi l’investissement en nue-propriété permet de participer au maintien du dynamisme touristique et économique de la station.

Des services uniques proposés par le Groupe Consultim

La pérennité de l’investissement est assurée par plusieurs solutions à terme, dont celle de transformer son investissement en locatif meublé à l’issue des 17 années de démembrement. De plus, le Groupe propose aux futurs investisseurs d’être accompagnés par Propertimo, filiale de gestion immobilière du Groupe Consultim, pendant la période de démembrement. Une Garantie Protection Revente est également mise en place pour l’offre en nue-propriété d’iPLUS afin de sécuriser encore davantage l’investissement.

(1) Prix stationnement et cave inclus. Hors frais de notaires et frais de prêt.