REALITES remporte une nouvelle Pyramide d’Argent pour le projet urbain Les Villes Dorées, à Saint-Brieuc

La récompense de la profession

Organisé par la FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers), le concours des Pyramides d’Argent récompense des programmes immobiliers exemplaires en matière d’innovation, de développement durable et de savoir-faire dans les programmes de logements neufs et d’immobilier tertiaire. Déjà lauréat en 2019 dans la catégorie Mixité urbaine pour la résidence Babia Gora, à Rennes, REALITES double donc la mise.

« A travers les Villes Dorées, REALITES rend concret son positionnement de partenaire du développement des territoires et sa volonté d’accompagner les communes du plan national « Action Cœur de Ville » dans leurs projets d’aménagements urbains. Nous sommes ravis de recevoir ce prix qui récompense l’ingénierie d’un Groupe qui place les usages et les besoins des habitants au centre de ses réflexions », réagit Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG du groupe REALITES.

Les Villes Dorées, un nouveau quartier multi-usages et intergénérationnel



Situé sur l’ancien site de la Polyclinique du Littoral, à Saint-Brieuc, REALITES offre une seconde vie à ce fragment de ville à l’abandon depuis 2015. Caractérisé par sa mixité d’usages et son caractère intergénérationnel, le projet prévoit sur 22 000 m² :

28 logements du studio au T4 ;

1200 m² de bureaux / commerces ;

une résidence services seniors de 101 logements exploitée par Heurus, filiale du groupe REALITES ;

une résidence étudiante de 128 studios achetée par Terre et Baie Habitat et gérée par le CROUS ;

un centre médical et paramédical de 1620 m² comprenant notamment une pharmacie en rez-de-chaussée, exploité par MedCorner City, filiale du groupe REALITES.

Reconstruire la ville sur elle-même

Implanté sur un site délaissé depuis plusieurs années, Les Villes Dorées participe au renouveau de Saint-Brieuc tout en limitant l’étalement urbain. Imaginé par Solen JAOUEN, de l’agence d’urbanisme IN SITU Architecture Culture(s) et Ville, et développé en partenariat avec les acteurs locaux du territoire, le projet urbain est emblématique d’une nouvelle façon de reconstruire la ville sur la ville. L’ancienne friche promet de devenir alors un pôle de vie, d’éducation, de santé et de développement économique, dans le respect de l’environnement et des dynamiques urbaines et sociales.

Accompagner les communes du plan « Action Cœur de Ville »

Partenaire de tous les territoires, REALITES accorde une attention particulière aux villes dites « moyennes ». D’une population comprise entre 20 000 et 100 000 habitants, elles sont soutenues par le programme national « Action Cœur de Ville » pour répondre à leurs enjeux spécifiques : revitaliser l’économie, conserver les emplois, varier l’offre des services aux habitants, favoriser les transitions énergétiques et écologiques… Saint-Brieuc, qui a fait partie des premières villes à en bénéficier, témoigne de cette complémentarité entre action publique et initiative privée.Une complémentarité au cœur des travaux de recherche de la chaire « Faire vivre l’intelligence des territoires », portée par REALITES et Audencia Business School Nantes, qui s’attache à modéliser et développer de nouvelles dynamiques collectives et à créer de nouveaux supports de « vivre ensemble ».