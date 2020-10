SEAT débute la construction d’un laboratoire dédié aux batteries en Espagne

SEAT poursuit son engagement en faveur de la mobilité électrique. Dans cette optique, la société a commencé à travailler sur le futur Test Center Energy (TCE), un nouveau laboratoire de batteries dédiées à l’automobile qui sera situé dans l’usine de SEAT à Martorell. Nécessitant un investissement de plus de 7 millions d’euros, le nouveau centre développera et testera différents systèmes énergétiques pour les véhicules électriques et hybrides. Avec une capacité pouvant atteindre 1,3 MW simultanément, cette installation deviendra un laboratoire dédié aux batteries électriques, innovant et unique en son genre en Espagne. La construction du TCE fait partie du plan d’investissement de 5 milliards d’euros récemment annoncé par l’entreprise.

Le futur bâtiment, dont la construction sera achevée en avril 2021, offrira une superficie d’environ 1 500 mètres carrés. Il comprendra différents espaces de test qui ont pour objectif d’évaluer les cellules basées sur la technologie lithium-ion, les batteries à moyenne et haute tension et les différents chargeurs utilisés dans tous les véhicules électrifiés de la gamme. La construction de plusieurs chambres climatiques est également prévue afin de réaliser des tests sur les batteries et les modules dans des conditions thermiques extrêmes. Il sera ainsi possible de simuler les différents environnements dans lesquels une voiture peut se trouver au cours de son cycle de vie. En outre, un laboratoire d’électronique à haute teneur technologique sera intégré afin de concevoir et fabriquer des prototypes et des interfaces pour les systèmes de test.

Par ailleurs, un atelier spécialement conçu et équipé pour tester des véhicules électrifiés sera également mis en place. Il sera alors possible de travailler simultanément sur six voitures maximum. Cet espace sera utilisé pour effectuer divers tests liés à la performance des systèmes énergétiques, à la sécurité et à l’intégration des fonctions. À ce titre, des systèmes de vision artificielle seront intégrés à l’instrumentation.

Selon Werner Tietz, Vice-Président de SEAT pour la R&D, « Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de ce projet. SEAT s’est engagée dans l’électrification de l’entreprise depuis des années et la construction de ce nouveau Test Centre Energy unique en son genre en Espagne, est un pas décisif dans cette direction. Ce nouveau laboratoire dédié aux batteries nous permettra de développer les systèmes énergétiques des futurs véhicules hybrides et électriques, contribuant ainsi à la création d’une électromobilité durable ».

Dix ans de recherche dans le domaine des batteries

Le nouveau TCE rejoindra le laboratoire de batteries à basse, moyenne et haute tension construit en 2010 par la société. Au cours de la dernière décennie, SEAT a mené des projets de recherche nationaux et internationaux, et a réalisé plus de 2 000 tests. Cette installation dispose de deux chambres climatiques et d’une puissance de 200 kW pour les tests.

L’électrification de SEAT

Le constructeur automobile connait actuellement une transformation profonde nécessaire pour accompagner l’électrification de l’entreprise et de ses marques. SEAT et CUPRA lanceront cinq nouveaux modèles électriques et hybrides rechargeables en 2020 et 2021. Ceux-ci viendront s’ajouter à la version électrique de la SEAT Mii qui est d’ores et déjà commercialisée. Fabriquée à Martorell, la famille Leon disposera elle aussi de modèles hybrides rechargeables sous les marques SEAT et CUPRA. Par ailleurs, la SEAT Tarraco sera également disponible dans une version e-HYBRID, tout comme la CUPRA Formentor, le premier modèle conçu et développé pour la marque CUPRA, et qui sera fabriqué à Martorell. Enfin, la CUPRA el-Born accompagnera la SEAT Mii electric en tant que deuxième véhicule 100 % électrique de la société. Le nouveau Test Center Energy permettra ainsi à l’entreprise de disposer son propre laboratoire pour tester les batteries du futur.