Le Fonds de Dotation REALITES et l’association LAZARE s’affichent pour l’inclusion et contre la précarité

Dès mercredi 7 octobre et pour une semaine, sur 150 panneaux de 2 m² en cœur de ville à Nantes et 60 à Angers, quatre séries d’affiches mettront en scène des tandems composés de Fred et Cécile, Christian et Lucie, Michou et Morgane, Frédo et Louis. Les premiers sont des résidents de maisons LAZARE à Nantes et Angers. Les seconds, des salariés du groupe REALITES. Cette campagne, financée par le Fonds de dotation REALITES au profit de l’association LAZARE, met en lumière des valeurs communes autour d’un combat d’utilité collective pour l’inclusion, contre l’exclusion et la précarité, dans une expression positive et joyeuse.

« La lutte contre l’exclusion et la précarité commence parfois par un simple geste, une rencontre, un moment de partage, souligne Stéphanie CHOIN-JOUBERT, Directrice générale du Fonds de Dotation REALITES. À travers l’engagement des volontaires pour cette campagne, c’est l’ensemble des collaborateurs du groupe REALITES qui affirment leur soutien aux personnes en précarité. L’histoire entre LAZARE et REALITES trouve ses racines en juin 2019, lorsque Loïc LUISETTO, Délégué général de l’association et Michou, l’un de ses résidents emblématiques à Nantes, étaient venus présenter leur action devant l’ensemble des collaborateurs du groupe. Leur témoignage avait eu un impact particulièrement fort et nombre des salariés avaient manifesté leur envie de s’impliquer. En avril 2020, la première action du tout récemment créé Fonds de dotation REALITES fut donc, au cœur du confinement, de maintenir et concrétiser son engagement auprès de l’association LAZARE à hauteur de 250 000 €.

« Cette somme correspond aux besoins de LAZARE dans le cadre de son plan de développement pour les cinq prochaines années, explique Loïc LUISETTO, Délégué général de l’Association Lazare. La somme reçue grâce au Fonds de Dotation va permettre de mener à bien trois grands projets. D’abord, mailler plus densément le territoire pour accueillir davantage de résidents. Ensuite, les accueillir mieux, au plus près de leurs besoins : retrouver un travail, un vrai logement à eux, les éloigner de leurs addictions. Enfin, il importera de communiquer sur ce qui se crée au sein de LAZARE, notamment la magie qui s’opère dans les relations humaines, et qui a montré l’étendue de ses bienfaits durant le confinement. »