Nouvel Opel Crossland : bien plus qu’un lifting

Compact et ramassé à l’extérieur, très spacieux et polyvalent à l’intérieur, tout cela sous une robe au look sympa de SUV : c’est le nouvel Opel Crossland, premier modèle à adopter la nouvelle face avant caractéristique de la marque, inaugurée voici quelques semaines seulement par le nouvel Opel Mokka. Comme le Mokka, le nouvel Opel Crossland renonce à l’appendice X dans son nom. Si Opel a remanié le dessin, il en a aussi profité pour optimiser le châssis et la direction du Crossland. De plus, il a ajouté une version sport GS Line ainsi qu’un antipatinage adaptatif IntelliGrip.

Intégrant de manière organique la calandre et les phares, l’Opel Vizor du nouveau Crossland s’étend sur toute la largeur de la face avant du véhicule. Le Vizor vient élargir visuellement l’avant, en le structurant avec une quantité réduite d’éléments. L’emblème légendaire à l’éclair d’Opel se dresse fièrement au centre. Le Vizor deviendra un élément emblématique de toutes les Opel qui viendront au cours des années 2020 : il aura la charge de regrouper toutes les dernières nouveautés technologiques.

À l’arrière, de nouveaux blocs optiques de teinte foncée mettent en valeur le design caractéristique des feux Opel en forme d’aile, et le traitement du hayon en noir brillant (disponible en combinaison avec le toit noir) donne visuellement au nouveau Crossland plus de largeur et de solidité.

Nouveaux également les sabots de protection avant et arrière (couleur alu sur la version Ultimate), les antibrouillards avant à LED (avec décor chromé sur Ultimate et Elegance), la moulure de porte chromée pour la version Ultimate, ainsi que d’élégantes jantes en alliage léger de 16 et 17 pouces. Les premières sont disponibles en argent, en noir brillant bicolore ou en noir brillant, tandis que les secondes sont disponibles en noir brillant bicolore ou en noir brillant.

Les amateurs de look sport apprécieront le Crossland GS Line +. Cette nouvelle finition comprend des jantes noires en alliage léger de 17 pouces, un toit noir, un jonc rouge de vitrage, des sièges ergonomiques certifiés AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) pour le conducteur et le passager avant, des phares adaptatifs Full LED, des feux arrière à LED ainsi que des rails de toit. Ainsi paré, ce SUV compact se démarque vraiment de la concurrence.

L’espace intérieur et la qualité des sièges avant ergonomiques AGR du Crossland rendront les longs trajets encore plus confortables. Le SUV convainc également par sa modularité poussée, grâce aux sièges arrière coulissants et inclinables individuellement. Ils sont divisés en 2/3-1/3 et coulissent sur 150 millimètres. Ainsi le volume du coffre peut passer de 410 à 520 litres en quelques secondes, le meilleur de la catégorie. En rabattant complètement les sièges arrière, le volume du coffre monte jusqu’à 1.255 litres.

Les qualités dynamiques du châssis profitent des améliorations apportées par Opel au Crossland. Les ingénieurs d’Opel à Rüsselsheim ont développé de nouveaux ressorts et amortisseurs pour la suspension avant à jambes de force McPherson et l’essieu arrière à poutre de torsion. En combinaison avec le nouvel arbre intermédiaire de la colonne de direction, qui améliore la précision de la direction et la sensation de centrage, le châssis du nouveau Crossland offre un équilibre optimal entre confort et agilité.

Nouveau : avec l’IntelliGrip, une adhérence optimale en toute circonstance

Les acheteurs du nouveau Crossland peuvent désormais disposer du surplus de sécurité dynamique qu’apporte l’IntelliGrip (disponible début 2021). Ce système d’antipatinage adaptatif offre une adhérence et une stabilité optimales sur tous les types de revêtements. L’IntelliGrip propose les cinq modes suivants :

Normal/route : le mode « Normal » est activé automatiquement dès le démarrage du Crossland. L’ESP et l’antipatinage sont calibrés pour des conditions de conduite normales, pour une évolution tant en ville que sur l’autoroute ou les nationales

Neige : le mode « Neige » assure de disposer de la meilleure motricité possible sur les routes verglacées et enneigées jusqu’à 50 km/h. L’antipatinage gère le patinage des roues avant, freine la roue qui s’emballe et transfère le couple à l’autre roue avant

Boue : ce mode autorise un patinage plus important. Ce patinage intentionnel de la roue ayant le moins d’adhérence favorise l’évacuation de la boue, pour pouvoir ensuite retrouver du grip. Parallèlement, la roue la plus adhérente est gérée de façon à passer le plus de couple possible. Ce mode fonctionne jusqu’à 80 km/h

Sable : ce mode autorise un peu de patinage sur les deux roues motrices de façon simultanée pour faire progresser le véhicule et limiter les risques d’ensablement

ESP off : ce mode laisse déconnecté le contrôle électronique de stabilité (ESP) et l’antipatinage jusqu’à 50 km/h. Pour des raisons de sécurité, l’IntelliGrip bascule automatiquement sur le mode « Normal » aux vitesses dépassant 50 km/h.

Conducteur et passagers peuvent ainsi voyager en parfaite tranquillité d’esprit. Ils seront aussi parfaitement connectés, grâce à l’offre de systèmes d’infodivertissement comprenant le Radio BT, le Multimedia Radio et le haut-de-gamme Multimedia Navi Pro avec écran tactile couleur de 8,0 pouces. Les unités multimédia sont compatibles Apple CarPlay et Android Auto. Les smartphones compatibles peuvent être rechargés grâce à la recharge sans fil par induction. En outre, le Crossland propose le service « OpelConnect »(1) en option. Les déplacements se sont sans souci grâce à LIVE Navigation(2), qui offre des informations en temps réel sur le trafic et les prix actualisés des carburants, ainsi qu’un lien direct avec une assistance au dépannage et aux services d’urgence.

Moteurs essence et diesel Euro 6d : plaisir de conduite et faibles émissions

L’Opel Crossland offre le choix de plusieurs groupes motopropulseurs dont les cylindrées sont de 1,2 litre ou 1,5 litre ; qu’ils soient essence ou diesel, ils se montrent particulièrement efficients. Les moteurs à essence proposent des puissances s’échelonnant de 61 kW (83 ch) à 96 kW (130 ch) et des moteurs diesel de 81 kW (110 ch) ou 88 kW (120 ch). Ces derniers répondant aussi maintenant aux sévères normes d’émissions Euro 6d.

Un système d’éclairage d’avant-garde et de multiples aides à la conduite

Les voyages seront encore plus relaxants et plus sûrs grâce aux nombreux équipements et aides à la conduite ultra modernes disponibles sur l’Opel Crossland. Les phares adaptatifs à LED avec éclairage en virage, l’assistant au passage en feux de route et le correcteur d’assiette assurent une visibilité exceptionnelle dès que tombe le soir.

Voici résumées les aides à la conduite les plus importantes du nouvel Opel Crossland :

La vision tête haute projette les informations essentielles comme la vitesse, les limitations de vitesse ou les instructions du système de navigation, directement dans le champ de vision du conducteur

projette les informations essentielles comme la vitesse, les limitations de vitesse ou les instructions du système de navigation, directement dans le champ de vision du conducteur L ’alerte anticollision frontale avec freinage d’urgence automatique en ville et détection des piétons fonctionne à des vitesses supérieures à 5,0 km/h. Si le véhicule s’approche trop vite d’un véhicule ou d’un piéton, le système émet un signal sonore et affiche un message dans le centre d’information conducteur. Et si la collision est imminente, le système de freinage est préparé et, si nécessaire, le freinage d’urgence est déclenché pour minimiser les effets d’une collision potentielle. En dessous de 30 km/h, le système peut arrêter complètement le véhicule. Si la vitesse dépasse 30 km/h, la vitesse est réduite et le conducteur doit freiner fortement

fonctionne à des vitesses supérieures à 5,0 km/h. Si le véhicule s’approche trop vite d’un véhicule ou d’un piéton, le système émet un signal sonore et affiche un message dans le centre d’information conducteur. Et si la collision est imminente, le système de freinage est préparé et, si nécessaire, le freinage d’urgence est déclenché pour minimiser les effets d’une collision potentielle. En dessous de 30 km/h, le système peut arrêter complètement le véhicule. Si la vitesse dépasse 30 km/h, la vitesse est réduite et le conducteur doit freiner fortement L’ avertisseur de changement de voie signale par un avertissement sonore et visuel que le conducteur dévie de sa voie de circulation

signale par un avertissement sonore et visuel que le conducteur dévie de sa voie de circulation La détection de vigilance du conducteur évalue le niveau de fatigue en analysant le style de conduite et suggère au conducteur de faire une pause

évalue le niveau de fatigue en analysant le style de conduite et suggère au conducteur de faire une pause L’ alerte de présence dans l’angle mort utilise des capteurs à ultrasons et signale les véhicules qui se déplacent sur les côtés de la voiture ; elle alerte le conducteur à l’aide d’un voyant lumineux dans le rétroviseur correspondant

utilise des capteurs à ultrasons et signale les véhicules qui se déplacent sur les côtés de la voiture ; elle alerte le conducteur à l’aide d’un voyant lumineux dans le rétroviseur correspondant La caméra de recul panoramique porte le champ de vision arrière à 180 degrés

porte le champ de vision arrière à 180 degrés L’ assistance automatique au stationnement repère les places de stationnement parallèles et perpendiculaires possibles et gare la voiture automatiquement ; le conducteur n’a plus qu’à actionner les pédales et à changer de vitesse

repère les places de stationnement parallèles et perpendiculaires possibles et gare la voiture automatiquement ; le conducteur n’a plus qu’à actionner les pédales et à changer de vitesse Le Régulateur de vitesse avec limiteur, couplé au système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, permet de pouvoir de conformer rapidement et facilement aux limitations en vigueur.

Opel ouvrira bientôt les carnets de commande du nouveau Crossland, qui arrivera en concession début 2021.

[1] En fonction de la disponibilité des services « OpelConnect » suivant les pays.

[2] Les services LIVE Navigation sont disponibles gratuitement pendant 36 mois après l’activation. Les services LIVE Navigation sont payants par la suite.